Le fournisseur d’énergie Octopus lance un abonnement électrique illimité (vous avez bien lu)

Ah les voitures électriques ! Elles ont le vent en poupe, mais ne sont pas dénuées d’inconvénients comme nous vous l’expliquions dans cet article. Parmi ces désagréments figure le coût d’une recharge à la maison, même si cela revient bien moins cher qu’un plein de carburant ! Mais, une petite révolution dans le monde de l’électromobilité semble s’amorcer ! En effet, Octopus Energy propose désormais en France son Octopus Drive Pack, un abonnement à l’électricité illimitée pour la recharge de votre voiture électrique. Pour 29,99 € par mois (soit moins d’un euro par jour), vous branchez, vous dormez, et votre batterie se réveille pleine au petit matin. L’offre, déjà testée au Royaume-Uni, arrive chez nous avec la promesse de faire fondre la facture de recharge. Le tout est détaillé sur le site officiel Octopus Energy. Mais, est-ce vraiment le jackpot pour les conducteurs, ou juste une formule trop belle pour être vraie ? Décryptage.

Une promesse alléchante pour les conducteurs de voitures électriques

Avouons-le : la recharge reste le sujet qui fait hésiter bien des automobilistes à passer à l’électrique. Disponibilité des bornes, prix au kWh qui grimpe : autant d’arguments qui refroidissent. Avec le Drive Pack, Octopus Energy tape fort : un forfait mensuel fixe, sans engagement, qui permet de recharger autant que nécessaire son véhicule, du moment que l’on vit en maison individuelle et que l’on dispose d’un compteur Linky. Selon le fournisseur, un abonné paiera en moyenne trois fois moins qu’un conducteur de thermique à l’essence. De quoi mettre KO les pleins à plus de 100 € qui laissent un goût amer au portefeuille.

La technologie intelligente derrière l’offre

Mais, comment Octopus Energy peut-il proposer de l’illimité à prix cassé ? Tout repose sur sa plateforme de pilotage Kraken. Le principe est simple : via l’application, vous indiquez l’heure de départ souhaitée et le niveau de charge attendu. Le système choisit ensuite automatiquement les créneaux les moins chers et les plus « verts » du réseau, généralement la nuit. En cas de besoin pressant, une fonction boost permet de lancer une charge immédiate, mais cette fois au tarif réglementé classique. Résultat : pas de mauvaise surprise, et une voiture qui se recharge pendant que vous rêvez de vacances au soleil.

Ce qu’il faut retenir de l’offre Octopus Drive Pack

Prix fixe : 29,99 € par mois, garanti 12 mois.

Recharge illimitée : uniquement pour le véhicule électrique , pas pour la maison.

, pas pour la maison. Conditions : vivre en maison individuelle, compteur Linky obligatoire.

Compatibilité : près de 240 modèles (Renault, Tesla, Volkswagen, Audi, etc.).

Pilotage intelligent : recharge programmée la nuit via l’appli Octopus.

Option sans engagement : possibilité de résilier à tout moment.

Un abonnement vraiment intéressant ?

À première vue, l’offre fait rêver. Mais, attention, elle ne couvre que la recharge pilotée du véhicule : toutes les autres consommations de la maison (chauffage, électroménager, TV, etc.) restent facturées au tarif réglementé de vente. Cela signifie qu’il faut comparer avec les offres concurrentes (heures creuses, Tempo, etc.) pour vérifier si le gain est réel. Pour un gros rouleur qui recharge chaque nuit, le calcul est vite fait : l’économie annuelle est conséquente. Pour un usage plus ponctuel, il faudra sortir la calculette et regarder si le jeu en vaut la chandelle. L’illimité, après tout, n’a de sens que si l’on en profite régulièrement. Et vous, seriez-vous prêt à adopter l’abonnement Octopus Drive Pack, ou trouvez-vous l’électricité illimitée trop belle pour être vraie ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !