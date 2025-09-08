Le manuel de survie du gouvernement sera disponible avant la fin de l’année

À l’automne, vous pourriez bien voir arriver dans votre boîte aux lettres (ou sur votre écran) un nouveau venu : « Tous résilients », le guide de survie officiel du gouvernement. Une trentaine de pages, trois grands axes – se préparer, se protéger, s’engager – et une ambition claire : nous apprendre à mieux réagir face aux crises, qu’elles soient climatiques, technologiques ou sanitaires. Le fascicule rédigé par le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale devrait arriver mi-octobre, juste avant la Journée d’action face aux risques. Il rappellera également ce que devrait contenir nos kits de survie, pour la prévention des risques. Seule inconnue : sera-t-il envoyé à tous ou uniquement disponible en ligne ? Alors ? Ce guide ? Que nous apprendra-t-il ? Éléments de réponses dans cet article.

Se préparer : bien plus qu’une simple liste

Le premier axe du guide est simple : apprendre à se préparer avant que la crise ne frappe. Il ne s’agit pas de creuser un bunker dans le jardin (même si certains y pensent peut-être déjà), mais plutôt de connaître les bons réflexes. Constituer un kit d’urgence accessible en quelques secondes est l’un des points phares. L’idée : disposer de quoi tenir 72 heures en cas d’évacuation ou d’isolement forcé. Eau potable, nourriture non périssable, lampe de poche, radio à piles avec piles de rechange, trousse de secours : des fondamentaux que nous devrions tous avoir sous la main. Et, si vous cherchez de l’inspiration, nous en parlions dans cet article proposé par le gouvernent canadien. Lui préconise aussi les doubles des clés (maison, voiture, résidence secondaire).

Se protéger : des gestes simples qui sauvent

Second volet : la protection pendant la crise. Le manuel explique comment réagir face à différents risques : s’abriter, évacuer, éviter les zones inondables, ou encore reconnaître un signal d’alerte. Les explications sont pensées pour être claires et illustrées, afin d’être comprises par tous, des enfants aux seniors. On y apprend aussi à s’informer via les bons canaux (SMS d’alerte, chaînes officielles, sites gouvernementaux) et à éviter la désinformation qui circule souvent en période de crise. Bref, c’est une sorte de « GPS de survie» qui pourrait bien éviter que nous nous retrouvions à improviser au pire moment.

Ce qu’il faut avoir dans un kit d’urgence 72 h

Eau potable (6 L par personne, en récipient scellé)

Nourriture non périssable sans cuisson

sans cuisson Lampe de poche (piles ou dynamo)

Couteau de poche ou ouvre-boîte

Bougies et allumettes ou briquet

Chargeur de téléphone portable

Paire de lunettes de secours

Radio à piles + piles de rechange

Trousse médicale de premiers secours

Double des clés

Photocopies de papiers d’identité et de vos papiers liés à votre bien immobilier (assurance, titre de propriété, etc).

Médicaments essentiels

Argent liquide

Vêtements chauds

Petits jeux ou livres pour patienter

S’engager : passer de spectateur à acteur

Troisième axe du guide : encourager l’engagement citoyen. Devenir réserviste dans l’armée, la police, la sécurité civile ou chez les pompiers, par exemple. Le livret veut aussi sensibiliser chacun à l’importance de l’entraide : en cas de crise, savoir aider ses voisins, partager ses ressources ou ses informations fiables peut faire une énorme différence. Personnellement, j’ignore encore si ce guide sera distribué en version papier ou dématérialisée. Si tous les foyers le reçoivent en papier, bonjour le gaspillage ! L’idéal serait une version papier sur demande et un lien pour télécharger ou imprimer soi-même. Mais au-delà du format, la vraie question reste : sera-t-il assez clair et engageant pour que nous le lisions tous… de 9 à 99 ans ? Et vous, que pensez-vous de l’envoi de ce guide ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !