Le manuel de survie du gouvernement sera disponible avant la fin de l’année

À l’automne, un fascicule officiel promet de nous apprendre à tenir 72 heures en cas d’urgence. Mais sera-t-il vraiment utile ou finira-t-il au fond d’un tiroir ?

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 8 septembre 2025
3 minutes de lecture
Un kit d'urgence avec une trousse de soins, des gourdes filtrantes, un panneau solaire et un couteau de survie.
Un kit d'urgence avec une trousse de soins, des gourdes filtrantes, un panneau solaire et un couteau de survie. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

À l’automne, vous pourriez bien voir arriver dans votre boîte aux lettres (ou sur votre écran) un nouveau venu : « Tous résilients », le guide de survie officiel du gouvernement. Une trentaine de pages, trois grands axes – se préparer, se protéger, s’engager – et une ambition claire : nous apprendre à mieux réagir face aux crises, qu’elles soient climatiques, technologiques ou sanitaires. Le fascicule rédigé par le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale devrait arriver mi-octobre, juste avant la Journée d’action face aux risques. Il rappellera également ce que devrait contenir nos kits de survie, pour la prévention des risques. Seule inconnue : sera-t-il envoyé à tous ou uniquement disponible en ligne ? Alors ? Ce guide ? Que nous apprendra-t-il ? Éléments de réponses dans cet article.

Se préparer : bien plus qu’une simple liste

Le premier axe du guide est simple : apprendre à se préparer avant que la crise ne frappe. Il ne s’agit pas de creuser un bunker dans le jardin (même si certains y pensent peut-être déjà), mais plutôt de connaître les bons réflexes. Constituer un kit d’urgence accessible en quelques secondes est l’un des points phares. L’idée : disposer de quoi tenir 72 heures en cas d’évacuation ou d’isolement forcé. Eau potable, nourriture non périssable, lampe de poche, radio à piles avec piles de rechange, trousse de secours : des fondamentaux que nous devrions tous avoir sous la main. Et, si vous cherchez de l’inspiration, nous en parlions dans cet article proposé par le gouvernent canadien. Lui préconise aussi les doubles des clés (maison, voiture, résidence secondaire).

Le kit d'urgence selon le gouvernement.
Que faut-il préparer et emporter en cas d’urgence ? Crédit photo : Gouvernement

Se protéger : des gestes simples qui sauvent

Second volet : la protection pendant la crise. Le manuel explique comment réagir face à différents risques : s’abriter, évacuer, éviter les zones inondables, ou encore reconnaître un signal d’alerte. Les explications sont pensées pour être claires et illustrées, afin d’être comprises par tous, des enfants aux seniors. On y apprend aussi à s’informer via les bons canaux (SMS d’alerte, chaînes officielles, sites gouvernementaux) et à éviter la désinformation qui circule souvent en période de crise. Bref, c’est une sorte de « GPS de survie» qui pourrait bien éviter que nous nous retrouvions à improviser au pire moment.

Ce qu’il faut avoir dans un kit d’urgence 72 h

  • Eau potable (6 L par personne, en récipient scellé)
  • Nourriture non périssable sans cuisson
  • Lampe de poche (piles ou dynamo)
  • Couteau de poche ou ouvre-boîte
  • Bougies et allumettes ou briquet
  • Chargeur de téléphone portable
  • Paire de lunettes de secours
  • Radio à piles + piles de rechange
  • Trousse médicale de premiers secours
  • Double des clés
  • Photocopies de papiers d’identité et de vos papiers liés à votre bien immobilier (assurance, titre de propriété, etc).
  • Médicaments essentiels
  • Argent liquide
  • Vêtements chauds
  • Petits jeux ou livres pour patienter
Infographie : contenu du kit d’urgence 72 h et les trois axes du guide gouvernemental "Tous résilients" pour faire face aux crises.
Infographie : contenu du kit d’urgence 72 h et les trois axes du guide gouvernemental « Tous résilients » pour faire face aux crises. Crédit infographie : neozone.org

S’engager : passer de spectateur à acteur

Troisième axe du guide : encourager l’engagement citoyen. Devenir réserviste dans l’armée, la police, la sécurité civile ou chez les pompiers, par exemple. Le livret veut aussi sensibiliser chacun à l’importance de l’entraide : en cas de crise, savoir aider ses voisins, partager ses ressources ou ses informations fiables peut faire une énorme différence. Personnellement, j’ignore encore si ce guide sera distribué en version papier ou dématérialisée. Si tous les foyers le reçoivent en papier, bonjour le gaspillage ! L’idéal serait une version papier sur demande et un lien pour télécharger ou imprimer soi-même. Mais au-delà du format, la vraie question reste : sera-t-il assez clair et engageant pour que nous le lisions tous… de 9 à 99 ans ? Et vous, que pensez-vous de l’envoi de ce guide ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 8 septembre 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page