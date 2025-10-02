Le nouveau calcul « heure creuse » risque d’alourdir fortement votre facture d’électricité

Depuis plus de 60 ans, le système heures pleines/heures creuses accompagne les foyers français, permettant d’alléger un peu la facture d’électricité. J’avais, il y a quelques années, opté pour ce tarif, mais possédant un chauffe-eau instantané et non pas un cumulus, cela me revenait en réalité plus cher que le tarif de base. Pour celles et ceux qui adhèrent au tarif heures creuses, une petite révolution s’opèrera dès le 1ᵉʳ novembre prochain… L’objectif de cette adaptation étant de mieux s’adapter à la production solaire, avec une mise en place progressive jusqu’en 2027. Cette décision a été prise par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), et risque de bousculer vos habitudes, surtout si vous êtes du genre à programmer votre lave-linge à 2 h du matin pour gagner quelques euros. Alors ? Quels changements sont à prévoir ? Faut-il craindre une nouvelle hausse de votre facture ? Réponses dans cet article.

Des horaires différents selon les saisons

Jusqu’ici, les heures creuses étaient placées majoritairement la nuit, profitant du faible niveau de consommation nationale. Dans ma commune, elles se situaient de 23 h à 6 h du matin, il fallait donc user et abuser des programmations de lave-linge, sèche-linge, etc. Mais, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, et particulièrement du photovoltaïque, la logique change. Cette modification est finalement assez logique puisqu’il s’agit de déplacer une partie des heures creuses l’après-midi. Concrètement, à partir du 1ᵉʳ avril, pour la période estivale, deux à trois heures creuses pourront être placées de 11 h à 17 h, tout en conservant au moins cinq heures la nuit. En revanche, du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, retour à une répartition majoritairement nocturne, faute de soleil suffisant. Bref, un calendrier énergétique à deux vitesses, avec une adaptation locale décidée par Enedis ou l’opérateur de réseau.

Une mise en place progressive et contraignante

Le changement ne concernera pas tous les foyers d’un coup. Sur les 14,5 millions de clients actuellement abonnés au tarif heures creuses, environ 11 millions verront leurs horaires évoluer. Les 3,5 millions restants respectent déjà les nouvelles règles. Ainsi, le déploiement s’étalera jusqu’en 2027, avec une information envoyée aux clients concernés au moins un mois à l’avance. La subtilité ? Vous n’aurez pas votre mot à dire sur le placement des plages horaires. Le gestionnaire du réseau décidera en fonction des contraintes locales. Il faudra donc composer avec des heures creuses moins pratiques pour certains, mais censées mieux équilibrer la consommation et la production nationale.

Ce qu’il faut retenir en bref

8 heures creuses quotidiennes restent garanties.

restent garanties. Au moins 2 heures creuses l’après-midi en été.

5 heures minimales maintenues la nuit, toute l’année.

Mise en place progressive entre novembre 2025 et fin 2027.

Décision des horaires par Enedis ou opérateur local.

Les clients sont informés un mois avant l’application.

Quels impacts pour votre facture ?

Officiellement, la CRE promet que le dispositif lissera la consommation et permettra de tirer profit de l’électricité solaire moins chère. Dans la pratique, cela suppose d’adapter ses habitudes : programmer ses machines en milieu de journée en été, ou revoir le déclenchement du lave-vaisselle. Bonne nouvelle : le ballon d’eau chaude relié au compteur s’adaptera automatiquement, mais pour vos appareils programmés manuellement, il faudra penser à reparamétrer. Et vous, seriez-vous prêt à modifier vos habitudes de consommation pour tirer parti des nouvelles heures creuses sans voir grimper vos factures ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !