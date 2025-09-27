Le panneau de signalisation (M12) méconnu autorise les cyclistes à griller les feux rouges

Un petit triangle blanc avec un vélo jaune : discret, presque banal… et pourtant, il change radicalement la vie des cyclistes.

Un feu de circulation avec un panneau M12.
Le panneau M12 permet aux cyclistes de se contenter d'un céder le passage à un feu rouge. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

S’il y a bien un panneau de signalisation qui horripile mon mari, c’est le panneau ou plutôt panonceau M12 ! Vous l’avez sûrement déjà croisé sans vraiment savoir ce qu’il signifiait, car il est présent dans de nombreuses villes ! Ce panneau se présente sous la forme d’un triangle inversé avec un vélo jaune et une flèche. Son objectif : autoriser les cyclistes à griller certains feux tricolores (oui, vous avez bien lu) et leur faire gagner du temps en soulageant aussi leurs mollets ! Ce panneau plutôt discret n’est pas une lubie de maire écolo, mais bien un panonceau inscrit au Code de la Route ! Il autorise donc les cyclistes à franchir un feu rouge, sous conditions bien précises. Une révolution pour les grandes villes, où la bicyclette devient reine, et un sujet qui fait encore lever quelques sourcils parmi les automobilistes. Décryptage.

Le rôle du panonceau M12

Le panonceau M12 est en quelque sorte le joker légal du cycliste. Lorsqu’il est installé sous un feu tricolore, il transforme le rouge en cédez-le-passage, mais uniquement dans la direction indiquée par sa flèche. Le cycliste peut donc avancer sans attendre le vert, à condition de respecter la priorité des voitures et de céder le passage aux piétons : il ne faut quand même pas pousser ! Dans les faits, ce panneau rend les déplacements plus fluides et plus sûrs en évitant les redémarrages simultanés avec les poids lourds, potentiellement accidentogènes. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article, cette règle existe depuis plusieurs années, même si elle reste méconnue.

Griller un feu rouge : certaines associations montent au créneau pour l'autoriser à vélo
Panneau M12 dans la ville de Lyon. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une signalisation qui s’étend

À Lyon, par exemple, de nouveaux M12 fleurissent régulièrement, preuve que les municipalités misent sur le vélo pour désengorger leurs rues. Résultat : les cyclistes peuvent désormais « griller » certains feux sans risquer les 135 € d’amende prévus en cas d’infraction classique. Une initiative qui ne date pas d’hier, mais qui connaît un vrai coup d’accélérateur depuis 2024, avec une extension de la règle aux trottinettes électriques et autres EDPM. Pour plus de détails sur le cas lyonnais, retrouvez notre article complet ici.

Les 7 types de panonceaux M12

Pour éviter toute confusion, il existe plusieurs variantes de ce panneau :

  • M12g : tourner à gauche
  • M12d : tourner à droite
  • M12f : aller tout droit
  • M12fd : tout droit et à droite
  • M12fg : tout droit et à gauche
  • M12gd : gauche et droite
  • M12gfd : toutes directions possibles
Le panonceau M12 existe sous 7 formes différentes.
Le panonceau M12 existe sous 7 formes différentes. Crédit photo : ville de Lyon

Ce panneau est-il vraiment sans danger ?

On pourrait croire qu’autoriser un vélo à passer au rouge crée plus de désordre qu’il n’en résout. Pourtant, les études du CEREMA sont rassurantes : aucune hausse de l’accidentalité n’a été constatée. Au contraire, le M12 améliore la visibilité et la sécurité des cyclistes en les plaçant hors de l’angle mort des poids lourds. Bien sûr, encore faut-il que les usagers connaissent et respectent cette signalisation : seuls 60 % des cyclistes interrogés affirment parfaitement en maîtriser le fonctionnement. Bref, ce panneau méconnu est moins un laissez-passer qu’un outil intelligent de cohabitation urbaine. Et vous, seriez-vous prêt à faire confiance au panonceau M12 pour franchir un feu rouge en toute sécurité et légalité ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

