Le permis à vie c’est terminé : ce qui change pour tous les conducteurs européens dès 2025

J’ai obtenu mon permis de conduire en 1993. Et, depuis, je n’ai jamais eu de contrôle, c’est normal ! En France, le permis de conduire est obtenu « à vie » sans remise à niveau ni visite médicale ! Depuis le 25 octobre dernier, c’est fini, enfin ce le sera bientôt ! Eh oui, le Parlement européen a adopté une réforme historique qui signe la fin du « permis de conduire à vie » dans toute l’Union européenne. Cette décision est motivée par un objectif clair : atteindre « zéro mort sur les routes d’ici à 2050 ». Désormais, les permis voitures et motos seront valables 15 ans, contre 5 ans pour les poids lourds. Les États membres pourront réduire cette durée à 10 ans (notamment en France, où le permis fait aussi office de pièce d’identité), et imposer des visites médicales dès 65 ans pour vérifier la vue, la tension ou les réflexes. D’après Service Public, chaque pays disposera de trois ans pour transposer ces mesures. En clair, votre médecin traitant pourrait bientôt devenir aussi votre « examinateur de conduite préventif ». Décryptage.

Permis à vie terminé : ce qui va changer pour tous les conducteurs européens et pas que pour les séniors ?

Avant de râler, regardons les chiffres… L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) révèle que 34 % des victimes tuées non présumées responsables ont 65 ans ou plus, et 21 % ont plus de 75 ans. Ces chiffres ne signifient pas que les seniors sont de mauvais conducteurs, mais plutôt qu’ils sont plus vulnérables en cas d’accident. En France, certaines préfectures encouragent déjà les conducteurs âgés à reprendre quelques heures de code ou de conduite, comme nous vous en parlions dans cet article. D’autres estiment qu’une visite médicale obligatoire serait nécessaire pour conserver son permis, un sujet que nous avons détaillé ici. Personnellement, je trouve l’idée plutôt rassurante. Certains crient au scandale, à la privation de liberté… moi, j’applaudis des deux mains ! Et, j’ajouterais même une mise à niveau obligatoire du Code de la route. J’ai obtenu mon permis en 1993, à une époque où les ronds-points n’étaient pas encore à la mode. Autant dire que j’ai appris à les négocier sur le tas !

Et, ailleurs en Europe, comment cela se passe-t-il ?

Les règles du permis senior en Europe

Royaume-Uni : à partir de 70 ans, les conducteurs doivent renouveler leur permis tous les 3 ans selon org.uk.

Espagne : dès 65 ans, les automobilistes sont soumis à un examen médical plus exigeant à chaque renouvellement du permis, selon The Guardian

plus exigeant à chaque renouvellement du permis, selon The Guardian Italie : à partir de 70 ans, la durée de validité du permis est réduite à trois ans, avec contrôle médical régulier selon Wikipedia.

Autres pays de l’Union européenne : certains États appliquent déjà des règles similaires dès 65 ans, avec auto-déclaration médicale, examen périodique ou renouvellement plus fréquent, selon European Commission – Road Safety

Enfin, selon une étude européenne, les renouvellements stricts liés à l’âge n’améliorent pas toujours la sécurité routière, mais ils favorisent une prise de conscience et une meilleure prévention des risques.

Une réforme européenne ambitieuse et numérique

Le nouveau cadre prévoit aussi le permis numérique sur smartphone, la période probatoire de deux ans pour les jeunes, et des tests médicaux et visuels obligatoires tous les 15 ans. Cette flexibilité a été saluée par les associations, mais certains pays envisagent déjà de renforcer les contrôles après 65 ans. Pour plus de détails, retrouvez notre article sur le débat européen autour des seniors conducteurs ici. La réforme adoptée le 21 octobre 2025 met fin à un privilège historique : celui du permis à vie.

Et, franchement, au vu de la complexité croissante du trafic, des voitures semi-autonomes et des panneaux qui se multiplient, un petit « recyclage » tous les 15 ans, ce n’est peut-être pas un luxe… Et vous, seriez-vous prêt à repasser une visite médicale ou quelques heures de code pour conserver votre permis ? Alors ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !