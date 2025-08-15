Le plus gros inconvénient des péages à flux libres que personne n’avait vu venir

Un système conçu pour fluidifier le trafic… et compliquer la vie des loueurs. Les péages à flux libre ne font pas que des heureux.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 15 août 2025
Un péage sans barrière, à flux libre.
Un péage sans barrière, à flux libre. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne (IA)

Imaginez rouler sur l’autoroute, cheveux au vent, musique à fond, sans le moindre ralentissement aux barrières… Bienvenue dans l’ère des péages à flux libre ! Plus de barrières, juste des portiques qui scannent plaque et badge, et hop, le trajet est payé… enfin, normalement. Sur l’A13, entre Paris et la Normandie, cette révolution promet un trafic plus fluide et une baisse des émissions de CO₂. Prix ? Variable selon le trajet, mais le principe est le même : on règle en ligne ou dans les 72 heures chez un buraliste. Et, là, ça se complique, surtout pour les voitures de location. Mon frère, qui vit en Normandie, et moi, en région parisienne, profitons à fond de ce système grâce à mon badge télépéage : gain de temps monumental ! Mais, l’an dernier, avec la voiture de mon copain dans le sud, on a découvert l’autre facette : une injonction de payer arrivée… en plein milieu des vacances !

Quand le confort de conduite se heurte à l’oubli de paiement

Sur le papier, le péage à flux libre est un petit bijou d’efficacité : plus de bouchons aux barrières, moins de pollution, et un vrai confort de conduite. Le problème ? Le paiement n’est plus immédiat, et c’est là que les ennuis commencent. Beaucoup d’automobilistes oublient de régler dans les trois jours. Résultat : 90 € de majoration après 72 heures, puis 375 € après quinze jours. Et, si vous roulez dans une voiture de location, c’est pire : l’avis arrive chez le loueur, qui doit retrouver qui avait le véhicule ce jour-là, et, ensuite, vous transférer la douloureuse.

Infographie : avantages et inconvénients majeurs des péages à flux libre, entre confort de conduite et risque d’amende en cas d’oubli de paiement.
Infographie : avantages et inconvénients majeurs des péages à flux libre, entre confort de conduite et risque d’amende en cas d’oubli de paiement. Crédit infographie : neozone.org

Les loueurs de voitures en première ligne

Comme le rapporte Auto-Moto, certains loueurs croulent déjà sous les dossiers. Léa Jeannette, responsable de l’agence LOC’Evasion 14, explique passer quinze minutes par dossier pour identifier le client, avec une trentaine d’avis traités depuis le 9 décembre. Même son de cloche pour Romain Yvert, dirigeant d’une autre agence : « On essaye toujours de trouver des solutions… mais à un moment, si les gens ne jouent pas le jeu, on sera obligé de mettre en place des sanctions ». Bref, le dispositif est pensé pour gagner du temps… mais finit parfois par en faire perdre à ceux qui gèrent les contrevenants.

Ce qu’il faut retenir sur les péages à flux libre

Les avantages :

  • Plus de barrières, donc trafic fluide et réduction des bouchons
  • Moins d’émissions de CO₂
  • Compatible avec le badge télépéage pour un paiement automatique

Les inconvénients :

  • Paiement différé à ne pas oublier sous peine de forte amende
  • Mauvaise information des usagers, malgré les panneaux
  • Gros impact administratif pour les agences de location
  • Risque de sanctions supplémentaires pour les clients récalcitrants
Un badge télépéage installé derrière le pare-brise.
Un badge télépéage permet de payer directement les autoroutes en flux libre et de passer dans les files dédiées aux barrières de péage. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Un dispositif efficace à condition de l’intégrer aussi efficacement !

Soyons honnêtes : une fois qu’on a le réflexe, le péage à flux libre est une vraie avancée. Plus besoin de s’arrêter, le trafic est plus fluide, et les trajets gagnent en confort. Mais, tant que le système ne sera pas mieux expliqué, les oublis de paiement continueront de coûter cher. Pour les loueurs, c’est une double peine : perte de temps et clients parfois mécontents. Peut-être qu’un rappel par SMS ou e-mail, voire un système de prépaiement, permettrait d’éviter ces situations. En attendant, si vous prenez l’A13 en voiture de location, pensez à vérifier comment régler… sinon, la facture pourrait refroidir vos vacances. Et vous, avez-vous déjà oublié de payer un passage au péage à flux libre ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Afficher 6 commentaires

6 commentaires

  1. Bonjour,

    J’ai pu profiter du flux libre pour la première fois cet été. Je trouve cela franchement bien.

    Vous indiquez ; Beaucoup d’automobilistes oublient de régler dans les trois jours.
    Auriez vous les chiffres ?
    Ce que j’ai pu trouver : https://www.tomsguide.fr/peages-en-flux-libre-impayes-et-litiges-saccumulent/
    « La société concessionnaire ALIAE, qui gère l’A79, aurait même envoyé 600 000 courriers pour sensibiliser ses usagers. Elle doit également gérer près de 180 000 impayés sur un an. » (600 000 courriers, c’est pas mal comme communication, non ?)
    Et https://www.fulli.com/actu/bilan-flux-libre-a79
    Trafic journalier moyen en 2024 : 15 000 véhicules.
    Trafic annuel calculé : environ 5,475,000 véhicules.
    Soit moins de 4% de « oublis/fraudes »

    Je ne comprends pas trop dans votre article pourquoi les clients des loueurs de véhicule seraient mécontents ? S’attendent-ils à ne pas devoir payer le péage ? Le problème se situerait il au niveau des 72h pour payer ?
    Trop court pour vous ? Ne risquez vous pas d’oublier si plus de temps vous est proposé ?

    Vous dites qu’il faut plus d’explication.
    Il y a plein de panneaux avant et après les péages (de couleur différente pour bien indiquer que l’information est importante, comme quand il y a des travaux).
    Ou alors c’est que l’automobiliste ne fait pas attention à la route et aux panneaux d’indication ?

    Vous indiquez que les loueurs croulent sous les dossiers sauf que le seul exemple donné : 30 dossiers entre le 9 décembre (2024?) et votre article (15 aout 2025).
    Je ne doute pas qu’un loueur de voiture ait énormément de travail.
    Je propose : indiquer dans leurs conditions de vente les prix pour la gestion de dossiers « Péage Flux Libre ». Ils savent déjà gérer le cas des réservoirs vides.
    Cela leur permettra d’embaucher quelqu’un (mais bon 30 dossiers de 15 minutes en 9 mois, j’avoue, la personne risque de vite s’embêter)

    Ah mais non, vous (ou ChatGPT ?) avez juste repris des chiffres d’un autre article qui date du 30 décembre 2024 (forcément, 20 jours pour 30 dossiers ou 9 mois, ça fait une légère différence).
    Au moins vous avez indiqué la source pour votre article. Et je trouve ça franchement bien.

    De mon côté, je prends aussi en compte l’aspect positif :
    Il semble (attention, cela n’est basé que sur mes trajets de ce mois de Juillet) que le tarif ne soit pas élevé : 4.2€ pour 84km sur l’A79 (soit 0.05€ du km, bien loin des 8.2€ pour 19km soit plus de 0.43€du km sur l’A41N)

    0
    0
    Répondre

  2. La signalisation n’est pas top. Peu d’explication sur comment faire. Si vous prenez plusieurs autoroute il faut se rendre sur le site de chaque autoroute. Un site regroupant tous les « payages » dû serai (je pense) une bonne chose surtout pour ceux qui prennent l’autoroute tous les jours….

    0
    0
    Répondre

  3. Depuis début juillet je reçois messages menaçants et injonction à payer sous peine d’amendes exorbitantes de la compagnie d’autoroute . Le problème c’est que je ne conduis plus depuis un an sur de longs trajets et que ma voiture ne quitte mon garage que pour les courses dans des magasins à moins de 3 Km de mon domicile . Il s’agit donc de tentative d’arnaque puis ces courriers ne mentionnent ni mon nom , ni le trajet, ni la marque de ma voiture et son immatriculation. Comment se dèfendre devant un tel harcèlement?

    0
    0
    Répondre

  4. Les délais de règlement et couts sont erronés dans l’article. Voici ce qui est indiqué sur le site de Sanef. Perso, toutes mes majorations ont été de 10€.

    Les majorations en cas de non-paiement
    Le non-paiement du péage constitue une infraction au code de la route (article R419-2). Aussi, s’il n’est pas payé dans les 72 heures suivant le trajet, une majoration s’applique :

    – dans un délai de 2 mois : à la réception de l’avis de paiement, vous devrez régler le péage et une majoration de 90 € (minorée à 10 € si le règlement est effectué sous 15 jours) ;

    – au-delà de 2 mois : le dossier sera traité par le tribunal de police et l’amende s’élèvera à 375 €.

    0
    0
    Répondre

  5. Le péage en flux est un faux progrès ou une fausse avancée, pour toutes les personnes qui prennent occasionnellement l’autoroute (donc, sans le badge)
    En effet, s’il faut en effet maxi 72h pour s’acquitter du paiement du trajet, celui n’est répertorié dans les serveurs du concessionnaire que 24h après ledit trajet…
    Autrement dit, le client a 48h pour payer, dans l’intervalle T+24 – T+72
    Et autant, le paiement immédiat (en sortie d’autoroute) était sans stress, autant la contrainte d’y repenser au lendemain du trajet, afin de payer celui-ci, est forte et inconfortable.

    0
    0
    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


