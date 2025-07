Le prix de l’électricité va baisser dès le 1ᵉʳ août, mais seulement pour quelques privilégiés

Ah, l’électricité… Cette fidèle compagne de nos soirées Netflix et de nos plats réchauffés au micro-ondes a une fâcheuse tendance à faire grimper la facture mois après mois. Entre les hausses de taxes, les revalorisations et autres joyeusetés, elle pèse de plus en plus lourd sur nos budgets. Mais, pour une fois, une bonne nouvelle se profile : à partir du 1ᵉʳ août 2025, le tarif réglementé de l’électricité (aussi appelé TRVE) va légèrement baisser. Selon la Commission de régulation de l’énergie, les ménages concernés vont voir leur facture fondre de… 4 € en moyenne par an ! Une baisse qui est justifiée dans ce communiqué datant du 24 juin dernier. Alors, oui, ce n’est pas le jackpot, mais au point où on en est, chaque euro compte. En attendant, qui seront les gagnants, et les « perdants » de cette nouvelle mesure, dès le mois prochain ? Décryptage.

Pourquoi votre facture va (un peu) baisser cet été ?

Derrière cette minuscule baisse, il y a un subtil jeu de vases communicants. D’un côté, la TVA sur la part fixe de l’abonnement bondit de 5,5 % à 20 % : une hausse imposée par l’Europe pour harmoniser la fiscalité énergétique. Résultat, pour un abonnement standard (6 kVA), cela représente une augmentation d’environ 23 € par an. Mais, de l’autre côté, deux éléments viennent alléger la note : l’accise sur l’électricité (ex-TICFE/CSPE) passe de 33,70 €/MWh à 29,98 €/MWh, et le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE), qui finance le transport de l’énergie, baisse aussi d’approximativement 2,5 %. Finalement, pour une consommation moyenne de 4 400 kWh/an, la facture annuelle passe de 1 050 € à 1 046 €, soit une baisse de 4 €. Certes, on ne va pas partir en vacances avec, mais c’est toujours ça de pris.

Qui va vraiment profiter de cette baisse ?

Si vous faites partie des 20,2 millions de foyers abonnés au tarif réglementé, cette baisse vous concerne. Mais, attention, tous les consommateurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Voici les gagnants et les moins chanceux de cette baisse :

Type de consommateur Impact sur la facture Moins de 4 900 kWh/an Hausse légère (la TVA pèse davantage que la baisse du kWh) Environ 4 400 kWh/an (moyenne nationale) Légère baisse d’environ 4 € par an Plus de 4 900 kWh/an Baisse plus marquée, car la consommation compense l’abonnement Très gros consommateurs (11 000 kWh/an) Baisse notable, car la part variable l’emporte largement

En résumé, plus vous consommez, plus la baisse du kWh compense la hausse de l’abonnement. Oui, c’est un peu le monde à l’envers : les foyers sobres risquent d’être pénalisés tandis que les plus gourmands s’en sortent mieux… Pas très incitatif pour la sobriété énergétique, n’est-ce pas ?

Qu’en est-il des autres contrats et des prochaines factures ?

Bonne nouvelle : cette baisse s’applique aussi à la plupart des offres de marché indexées sur le tarif réglementé. Les clients ayant opté pour une offre à prix fixe, eux, devront patienter jusqu’au renouvellement de leur contrat pour voir un éventuel ajustement. Cependant, cette mesure soulève des questions sur l’évolution future des tarifs. Car si l’électricité baisse en août, rien ne garantit que la tendance se poursuive. Entre la TVA revue à la hausse et la fiscalité fluctuante, il faudra rester vigilant… et continuer de surveiller sa consommation comme le lait sur le feu !

Alors, vous trouvez que ces 4 € d'économies valent la chandelle, ou vous pensez, un peu comme moi, que cela ne « vaut plus le coup » d'être énergétiquement responsable ?