L’Égalitomètre ou l’invention géniale d’une règle de 24 cm pour mesurer le sexisme

Et, si une simple règle de 24 cm permettait de mesurer le niveau de sexisme d’une situation ? C’est le pari un peu fou (et totalement génial) relevé par la Maison de l’Égalité femmes-hommes de Rochefort, en Charente-Maritime. Son nom ? L’Égalitomètre. Inspiré du bien connu « violentomètre », cet outil éducatif gratuit et open source a été conçu pour aider petits et grands à identifier, en un clin d’œil, si une attitude ou une remarque relève de la bienveillance ou du sexisme ordinaire. Un outil pédagogique, visuel et accessible qui a même séduit la ministre Aurore Bergé lors de son inauguration officielle. Vous pouvez en savoir plus en consultant le dossier complet de la Ville de Rochefort. En attendant, je vous présente cette « invention », qui, je l’espère, fera le tour du monde ! C’est parti.

Une invention simple, mais redoutablement efficace

À première vue, l’Égalitomètre ressemble à une banale règle en carton de 24 cm, comme celles que l’on glisse dans une trousse. Mais ne vous fiez pas à sa sobriété ! Sur cette réglette se succèdent 23 situations concrètes, allant du compliment bienveillant (« Profite ! ») à la violence symbolique ou verbale (« Protège-toi, demande de l’aide »). Les zones sont colorées pour rendre l’outil compréhensible en un clin d’œil, même sans discours universitaire. On retrouve quatre catégories principales :

Profite ! (Égalité de genre respectée)

Vigilance (Début d’inégalité)

Dis stop ! (Discrimination visible)

Protège-toi ! (Violence ou atteinte aux droits)

Une façon ludique d’amener le débat sur l’égalité femmes-hommes, dès le plus jeune âge ou lors d’animations grand public.

Un outil né d’un vrai besoin… et d’une belle ambition

C’est Isabelle Gireaud, adjointe à l’Égalité de la Ville de Rochefort, qui a lancé le projet, en s’appuyant sur les retours du terrain. Elle l’explique ainsi : « On utilise souvent le violentomètre, mais il manquait un équivalent pour parler d’égalité sans dramatiser, tout en restant clair. » Résultat : un objet concret, visuel, et facile à diffuser, qui circule déjà dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, et même dans les sacoches des animateurs. Une idée que la ministre Aurore Bergé a jugée « audacieuse et réplicable », lors de l’inauguration officielle le 19 juillet dernier. D’ailleurs, pour ceux qui en douteraient, les chiffres du Haut Conseil à l’Égalité sont sans appel : le sexisme progresse en France, tout comme la polarisation des comportements entre hommes et femmes. C’est dire s’il était temps de réagir avec tact et créativité !

Une maison de l’Egalité ! Pour que l’égalité ne soit pas un slogan mais une réalité pour toutes et tous : la ville de Rochefort en Charente Maritime a créé cette maison unique en France. C’est ensemble que nous réussirons, main dans la main, État et collectivités locales ! pic.twitter.com/Az00uUXsC3 — Aurore Bergé (@auroreberge) July 19, 2025

Ce qu’il faut retenir de l’Égalitomètre

Ce qu’il est Ce qu’il fait À qui il s’adresse Une règle de 24 cm Identifie 23 situations du quotidien Jeunes, adultes, pro de l’éducation Outil gratuit Évalue de « bienveillant » à « dangereux » Familles, collectivités, associations Inspiré du violentomètre Utilisé en intervention ou atelier En Charente-Maritime, et bientôt ailleurs Création rochefortaise Premier modèle en France Téléchargeable en open source

Un projet local aux ambitions nationales

Si l’Égalitomètre est né à Rochefort, dans l’écrin d’une Maison de l’Égalité Femmes-Hommes unique en Nouvelle-Aquitaine, il ne compte pas en rester là. L’objectif est clair : diffuser l’outil dans toute la Charente-Maritime, puis au-delà, grâce à sa mise à disposition en ligne. Un exemple concret d’action municipale intelligente et accessible, comme nous vous en parlions dans cet article sur les initiatives locales en faveur de l’égalité.

Parce que lutter contre le sexisme, ce n'est pas qu'une affaire d'État : cela commence aussi par une règle et une bonne dose de pédagogie. Selon vous, un outil comme l'Égalitomètre devrait-il être distribué à tous les collégiens, les lycéens, les étudiants, et pourquoi pas à tout le monde dès la rentrée prochaine ? Vous l'aurez compris, je pense que c'est absolument INDISPENSABLE !