L’Égalitomètre ou l’invention géniale d’une règle de 24 cm pour mesurer le sexisme

Inspiré du violentomètre, cet outil ludique évalue 23 situations concrètes pour sensibiliser à l’égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 août 2025
0 3 minutes de lecture
L'égalité homme femme en image.
Dans notre société, la discrimination et le sexisme envers les femmes sont encore très présentes. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Et, si une simple règle de 24 cm permettait de mesurer le niveau de sexisme d’une situation ? C’est le pari un peu fou (et totalement génial) relevé par la Maison de l’Égalité femmes-hommes de Rochefort, en Charente-Maritime. Son nom ? L’Égalitomètre. Inspiré du bien connu « violentomètre », cet outil éducatif gratuit et open source a été conçu pour aider petits et grands à identifier, en un clin d’œil, si une attitude ou une remarque relève de la bienveillance ou du sexisme ordinaire. Un outil pédagogique, visuel et accessible qui a même séduit la ministre Aurore Bergé lors de son inauguration officielle. Vous pouvez en savoir plus en consultant le dossier complet de la Ville de Rochefort. En attendant, je vous présente cette « invention », qui, je l’espère, fera le tour du monde ! C’est parti.

Une invention simple, mais redoutablement efficace

À première vue, l’Égalitomètre ressemble à une banale règle en carton de 24 cm, comme celles que l’on glisse dans une trousse. Mais ne vous fiez pas à sa sobriété ! Sur cette réglette se succèdent 23 situations concrètes, allant du compliment bienveillant (« Profite ! ») à la violence symbolique ou verbale (« Protège-toi, demande de l’aide »). Les zones sont colorées pour rendre l’outil compréhensible en un clin d’œil, même sans discours universitaire. On retrouve quatre catégories principales :

  • Profite ! (Égalité de genre respectée)
  • Vigilance (Début d’inégalité)
  • Dis stop ! (Discrimination visible)
  • Protège-toi ! (Violence ou atteinte aux droits)

Une façon ludique d’amener le débat sur l’égalité femmes-hommes, dès le plus jeune âge ou lors d’animations grand public.

Infographie : l'Egalitomètre, un outil génial pour lutter contre le sexisme.
Infographie : l’Egalitomètre, un outil génial pour lutter contre le sexisme. Crédit infographie : NeozOne.org

Un outil né d’un vrai besoin… et d’une belle ambition

C’est Isabelle Gireaud, adjointe à l’Égalité de la Ville de Rochefort, qui a lancé le projet, en s’appuyant sur les retours du terrain. Elle l’explique ainsi : « On utilise souvent le violentomètre, mais il manquait un équivalent pour parler d’égalité sans dramatiser, tout en restant clair. » Résultat : un objet concret, visuel, et facile à diffuser, qui circule déjà dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, et même dans les sacoches des animateurs. Une idée que la ministre Aurore Bergé a jugée « audacieuse et réplicable », lors de l’inauguration officielle le 19 juillet dernier. D’ailleurs, pour ceux qui en douteraient, les chiffres du Haut Conseil à l’Égalité sont sans appel : le sexisme progresse en France, tout comme la polarisation des comportements entre hommes et femmes. C’est dire s’il était temps de réagir avec tact et créativité !

Ce qu’il faut retenir de l’Égalitomètre

Ce qu’il est Ce qu’il fait À qui il s’adresse
Une règle de 24 cm Identifie 23 situations du quotidien Jeunes, adultes, pro de l’éducation
Outil gratuit Évalue de « bienveillant » à « dangereux » Familles, collectivités, associations
Inspiré du violentomètre Utilisé en intervention ou atelier En Charente-Maritime, et bientôt ailleurs
Création rochefortaise Premier modèle en France Téléchargeable en open source

Un projet local aux ambitions nationales

Si l’Égalitomètre est né à Rochefort, dans l’écrin d’une Maison de l’Égalité Femmes-Hommes unique en Nouvelle-Aquitaine, il ne compte pas en rester là. L’objectif est clair : diffuser l’outil dans toute la Charente-Maritime, puis au-delà, grâce à sa mise à disposition en ligne. Un exemple concret d’action municipale intelligente et accessible, comme nous vous en parlions dans cet article sur les initiatives locales en faveur de l’égalité.

Un barème pour estimer le sexisme.
La ville de Rochefort vient de dévoiler son égalitomètre pour juger du degré de sexisme ou de discrimination des actes ou des paroles. Crédit photo : Ville de Rochefort

Parce que lutter contre le sexisme, ce n’est pas qu’une affaire d’État : cela commence aussi par une règle et une bonne dose de pédagogie. Selon vous, un outil comme l’Égalitomètre devrait-il être distribué à tous les collégiens, les lycéens, les étudiants, et pourquoi pas à tout le monde dès la rentrée prochaine ? Vous l’aurez compris, je pense que c’est absolument INDISPENSABLE ! Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Ville-rochefort.frVille-rochefort.fr
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 août 2025
0 3 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page