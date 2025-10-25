Les autoroutes deviennent gratuites pendant presque 6 ans pour ces véhicules électriques

Ah les camions ! Je vis dans une zone à très forte activité logistique et j’avoue que je me passerais bien des gaz d’échappement des camions stationnés un peu partout autour de chez moi ! Des camions électriques ? Oui, il y en a quelques-uns, mais ils représentent peut-être 2 % des camions sur les routes ! Au Parlement européen, une bonne nouvelle arrive pour les poids lourds zéro émission. En effet, l’UE permet aux États membres de prolonger l’exonération (ou forte réduction) de péage pour les camions et bus électriques jusqu’au 30 juin 2031 (soit « presque 6 ans » à compter de fin 2025). C’est écrit noir sur blanc dans la page « Priority information » du Parlement européen et salué par l’ACEA comme un levier clé pour atteindre les objectifs climatiques. Pour les transporteurs, c’est un vrai signal prix : moins de péages, plus de compétitivité pour l’électrique. Les camions électriques sont encore très peu présents sur nos routes, et pourtant, ce serait une excellente manière de favoriser la transition énergétique ! Alors cette mesure européenne permettra-t-elle de booster un marché encore discret ? Éléments de réponses dans cet article.

Autoroutes gratuites (ou presque) : pourquoi c’est majeur

Le péage pèse lourd dans le coût au kilomètre d’un camion. L’exonération 2031 donne de la visibilité aux flottes qui passent à l’électrique, en complément des investissements publics sur la recharge en corridor. Chez moi, à Réau (Seine-et-Marne), nous avons la plus importante station de recharge pour camions électriques d’un axe très fréquenté : j’ai assisté à l’inauguration et j’ai découvert un univers fascinant. Environ 45 minutes pour regonfler ces énormes batteries, c’est impressionnant ! L’article local paru sur MesInfos.fr et les annonces APRR/ENGIE Vianeo confirment le maillage du corridor Paris-Lyon, avec des puissances permettant une pause/charge en ~45 minutes. Côté marché, la dynamique est réelle : 667 camions électriques >3,5 t immatriculés en 2024 en France, selon FranceRoutes, et une part proche de 2 % en 2025 : encore modeste, mais en forte progression, ce que l’avantage péage devrait accélérer.

Infrastructures et innovations : la pompe d’amorçage

Cette décision européenne s’ajoute aux propositions de la Commission pour doper la demande en poids lourds zéro émission : exonérations de péage et cadre AFIR sur la recharge. Sur le terrain, les « mégachargeurs » et l’industrialisation avancent, la presse économique suit de près ce virage des transporteurs. Et, l’innovation ne se limite pas aux bornes : des pistes comme l’apport photovoltaïque sur les caisses (gain d’autonomie observé) ou la pile à combustible hydrogène chez Volvo prennent forme. Côté innovations, nous vous en parlions dans cet article sur le camion électrique gagnant +30 % d’autonomie grâce aux panneaux solaires. D’autres innovations sont en cours de développement, comme le camion électrique à pile à hydrogène de Volvo dont nous vous parlions dernièrement.

Ce que change l’exonération de péage

Périmètre : camions et bus zéro émission (batterie/hydrogène) visés par la directive « Eurovignette ».

Durée : jusqu’au 30 juin 2031 (États libres d’appliquer exonération totale ou tarif réduit).

Objectif : compenser le surcoût d’achat et accélérer la part de marché des ZEV lourds .

. Contexte marché : 667 immatriculations (2024), part ≈ 2 % (2025), trajectoire haussière.

Infrastructures : corridors haute puissance en cours de déploiement (ex. Paris-Lyon, Réau).

« Gratuites pendant presque 6 ans » : qui en profite vraiment ?

La formulation fait sourire, mais elle est exacte pour les poids lourds zéro émission, pas pour toutes les voitures électriques. Chaque État membre choisit exonération totale ou tarif réduit, avec des pratiques encore disparates aujourd’hui, l’ACEA salue néanmoins un pas décisif pour rapprocher le coût d’usage d’un camion zéro émission de celui d’un diesel. Pour Réau et l’axe A5/A6, le signal est clair : plus de bornes, plus de flux et, espérons-le, davantage de camions propres. Et vous, pensez-vous que l’exonération de péage suffit pour déclencher le « grand basculement » des camions vers l’électrique d’ici 2031 ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !