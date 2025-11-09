Les distributeurs automatiques de pellets et de bûches sont-ils plus économiques ?

Ah les pellets de bois, ils font couler beaucoup d’encre ! Chaque année, c’est un peu la course aux meilleurs prix, et aux stocks disponibles. Le fournisseur TotalEnergies a peut-être une solution ! Ainsi, le 12 septembre dernier, un tout nouveau distributeur automatique de pellets et de bûches a été inauguré à Dracy-le-Fort, en Saône-et-Loire. C’est le quatrième en Bourgogne, preuve que ce service, lancé par TotalEnergies, séduit de plus en plus de particuliers. L’idée est simple : proposer des sacs de granulés de 15 kg et des bûches, disponibles 24 h/24 et 7 j/7, grâce à des casiers automatiques. Côté tarif, il faut compter de 5,30 à 5,80 € le sac, un prix qui peut sembler élevé face aux enseignes de bricolage, mais le côté pratique l’emporte sur le prix ! Alors que faut-il penser des distributeurs automatiques de granulés de bois ? Décryptage.

La commodité avant tout

Soyons honnêtes : pouvoir acheter son sac de pellets comme on achète une baguette, c’est plutôt pratique. Pas besoin d’attendre la prochaine livraison ou de stocker des palettes entières dans son garage transformé en bunker à granulés. Les distributeurs automatiques visent clairement les citadins ou ceux qui ne disposent pas de grands espaces de stockage. Avec une simple carte bancaire, on ouvre un casier, on se sert, et hop, la cheminée peut reprendre du service. Je fonctionne déjà comme cela pour mes légumes à la ferme, ma crèmerie et parfois de la charcuterie. J’adore le système, je peux acheter des patates à 2 h du matin si le cœur m’en dit, et je fais travailler les producteurs locaux pour le coup ! Le principe du distributeur de pellets reste le même, et à Dracy-le-Fort, c’est l’entreprise locale Instant by Pinto qui surveille les niveaux de stock et réapprovisionne régulièrement. Autrement dit, pas de risque de tomber sur un casier vide en plein mois de janvier. Le service a donc un vrai côté « dépannage express » qui séduit de plus en plus d’utilisateurs, un peu comme une station-service, mais pour poêles à granulés.

Le prix face aux fournisseurs traditionnels

Côté tarif, la comparaison est intéressante. Les distributeurs TotalEnergies affichent un sac de 5,30 à 5,80 €. En parallèle, des entreprises locales comme Bourgogne Bois Chauffage proposent le sac à 5,75 € en vente directe. La différence n’est donc pas flagrante. Là où ça se joue, c’est sur la quantité et la qualité. Acheter au détail revient souvent plus cher que de commander une palette complète. Par exemple, une palette de 66 sacs coûte environ 380 € TTC chez certains fournisseurs, ce qui ramène le prix unitaire à environ 5,75 €. En revanche, impossible d’obtenir ce tarif si vous n’avez besoin que d’un ou deux sacs. Pour connaître le distributeur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur proxi-totalenergies.fr.

Comparatif distributeur vs fournisseur local

Critère Distributeur automatique Fournisseur local Prix au sac (15 kg) 5,30 € – 5,80 € Env. 5,75 € Quantité minimale 1 sac Souvent palette ou plusieurs stères Accessibilité 24 h/24, 7 j/7 Livraison planifiée Qualité Premium (selon TotalEnergies) Dépend du fournisseur, parfois circuit court Public visé Citadins, petits besoins Gros consommateurs, stockage important

Les distributeurs sont-ils vraiment plus économiques ?

La réponse est nuancée : pas forcément. Tout dépend de votre profil. Si vous possédez une maison avec un grand abri de jardin, stocker une palette ou deux, reste la solution la plus rentable à long terme. En revanche, pour les citadins, les petits foyers ou ceux qui n'utilisent leur poêle qu'en appoint, le distributeur automatique se révèle pratique et accessible. Cela fonctionne aussi pour les têtes-en-l'air ! Alors, distributeur ou fournisseur, palette ou sac unique, le choix dépend surtout de votre mode de vie et de votre espace de stockage. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre palette contre un distributeur automatique de pellets et de bûches disponible 24 h/24 ?