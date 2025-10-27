Les enfants sont-ils réellement moins intelligents que leurs parents comme l’affirme cette étude ?

L’automne est, chez moi, propice aux repas en famille, autour d’une raclette ou d’un potage maison fumant… De grandes discussions sont alors lancées, mais souvent elles se terminent par ceci : vous manquez un peu de culture générale, les gars ! L’Histoire de France ? Ils en connaissent les grandes lignes. Les départements de France ? Disons qu’ils savent que la Seine-et-Marne existe, et encore… Moi, à leur âge, je récitais les 95 sans faute, préfecture comprise. Aujourd’hui, certains jeunes se repèrent mieux sur Snapchat que sur une carte de France, c’est dire. Mais sont-ils pour autant moins intelligents que nous ? Pas si sûr. Selon une étude publiée par The Conversation, les titres alarmistes sur le « déclin du QI » s’appuient sur une seule étude, menée sur 79 personnes. Autant dire un échantillon digne d’une réunion de famille. L’article rappelle aussi que le quotient intellectuel défini par le Larousse n’est pas une valeur fixe : il dépend des méthodes de test, de la culture et de l’époque. Décryptage.

L’effet Flynn : quand les générations s’améliorent

Bonne nouvelle : selon le célèbre effet Flynn, notre intelligence moyenne a augmenté tout au long du XXᵉ siècle, d’environ 3 points de QI tous les dix ans, d’après les chercheurs. Cet effet, décrit dans les années 1980 par le politologue néo-zélandais James R. Flynn et confirmé par de nombreuses études comme celle publiée par PNC article, s’explique par la meilleure alimentation, l’éducation généralisée et l’accès à la culture. Les études publiées dans ScienceDirect comme celle-ci montrent d’ailleurs que l’effet Flynn ralentit dans les pays développés, mais se poursuit dans les pays émergents. En clair : nous ne devenons pas plus bêtes, nos connaissances changent simplement avec la société. Ce qui compte aujourd’hui n’est plus de connaître Victor Hugo par cœur, mais de savoir rechercher une information fiable sur Internet et éviter les fake news politiques.

Ce qu’il faut retenir

Le QI moyen a augmenté tout au long du XXᵉ siècle.

Le ralentissement récent ne prouve aucun déclin de l’intelligence .

. Les jeunes apprennent différemment : plus connectés, moins livresques.

Les tests d’intelligence doivent être actualisés régulièrement, car la culture évolue.

Le débat sur le « déclin du QI » est surtout idéologique, pas scientifique.

L’intelligence, une notion bien plus vaste qu’un chiffre

L’intelligence recouvre des capacités multiples : logique, créativité, mémoire, adaptation… et pas seulement la connaissance du code Napoléon ou des rois de France ! Je ne pense pas que mes enfants soient moins intelligents que moi, mais leurs formes d’intelligence sont différentes : ils codent, comprennent l’anglais via les jeux vidéo, et s’informent via TikTok (ce qui, j’en conviens, peut donner des sueurs froides). Ce qui m’inquiète davantage, c’est leur désintérêt pour la politique : sur six jeunes de mon entourage, un seul a su me citer les présidents de la Ve République, et aucun n’a su associer les partis. Quand on parle de ce sujet, on entend presque les mouches voler ! Ne serait-ce pas là une possibilité de dérives, qui les encouragent à voter sans conscience réelle des enjeux ? Peut-être faut-il y voir un symptôme de notre époque, où l’esprit critique se forge plus dans les commentaires que dans les livres.

Et, si nos enfants étaient simplement intelligents autrement ?

C'est une vraie question, et je pense que c'est bien de cela dont il s'agit ! En effet, comme le rappelle notre article sur le jeune prodige Kairan Quazi, l'intelligence n'a rien à voir avec l'âge ou le savoir encyclopédique. D'ailleurs, une récente étude relayée sur NeozOne montre que les jeunes générations sont plus créatives, adaptables et ouvertes. Alors peut-être que si nos enfants ne connaissent pas la capitale de la Lozère, ils n'en sont pas moins brillants… juste différemment.