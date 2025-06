Les nouvelles normes NFC ont-elles un impact sur les panneaux solaires Plug & Play ?

Les installations électriques résidentielles sont soumises à des normes qui visent à améliorer la sécurité des occupants des bâtiments. Celles-ci ont notamment été créées afin de prévenir les risques d’électrocution, d’incendie et de court-circuit. Ces règles garantissent aussi le bon fonctionnement et la fiabilité des sources qui alimentent les équipements et appareils électriques domestiques. En France, la norme NF C 15-100 constitue la référence pour les installations électriques résidentielles. Sa première édition est apparue dans les 1950. Et elle fait régulièrement l’objet d’une mise à jour afin de s’adapter aux évolutions technologiques et aux exigences de sécurité. La dernière révision, qui entrera en vigueur en septembre 2025, introduit des mesures spécifiques concernant les générateurs d’électricité connectés à l’installation domestique via une prise.

Des solutions pratiques

Face à ce changement, beaucoup craignent que la nouvelle consigne s’applique aux kits solaires plug & play qui sont de plus en plus populaires sur le marché. Ces systèmes photovoltaïques ont effectivement l’avantage d’être beaucoup plus pratiques que les infrastructures solaires conventionnelles. Ils peuvent être déplacés facilement et certains arborent même une conception qui permet de les installer sur un balcon. Cela fait d’eux une solution idéale pour les utilisateurs qui n’ont pas la possibilité de bénéficier d’une installation photovoltaïque sur toiture. Selon la nouvelle disposition, « un générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche. »

Vers la fin des kits solaires de balcon ?

Le fait que cette mise à jour concerne les générateurs d’électricité crée la confusion chez les utilisateurs. En effet, les kits solaires de balcon de type plug & play sont bien des générateurs électriques. Ils sont d’ailleurs conçus pour se brancher directement sur une prise électrique murale. Cela signifie-t-il que ces systèmes solaires photovoltaïques sont voués à disparaitre ? Selon les explications de Richard Loyen, délégué général d’Enerplan, syndicat professionnel d’acteurs de l’énergie solaire, cette nouvelle règle ne s’applique qu’aux dispositifs basse tension destinés à faire partie de l’installation électrique fixe d’une maison.

Un sujet ambigu

Autrement dit, le nouvel amendement ne devrait théoriquement pas s'appliquer aux kits solaires plug & play dans la mesure où il s'agit de systèmes mobiles qui peuvent être déplacés du balcon au jardin. Les fabricants soulignent d'ailleurs aussi cet aspect pour rassurer les acheteurs. À ce jour, aucun communiqué officiel n'a été publié à ce sujet, et ce, en dépit du fait qu'Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) sollicitent une clarification auprès des autorités compétentes depuis novembre dernier. Affaire à suivre… Pour en savoir plus sur cette norme.