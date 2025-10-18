Les nouvelles voitures radars Ford Focus sont pratiquement indétectables, à un détail prêt

Vous les avez peut-être croisées sans le savoir, ou du moins, vous ne l’avez su qu’en rentrant de vacances ! Eh oui, depuis quelques années, les voitures-radars sillonnent les routes de France et de Navarre, à la vitesse autorisée… Vous les croisez en excès de vitesse, et paf, vous recevez une jolie amende, voire perdez quelques points sur votre permis de conduire. Les radars, eux, sont embarqués à bord de voitures banalisées, évidemment, et ce n’est pas toujours évident de les repérer, même si nous avions fait le point sur ce sujet dans cet article. Depuis quelques semaines, des modèles Ford Focus IV sont entrés dans la danse, et elles sont d’une discrétion quasiment absolue. Et pour cause, elles ont spécialement été équipées pour passer complètement inaperçues… Alors ? Existe-t-il un moyen de les repérer quand même ? Réponses dans cet article.

Focus sur les Ford Focus, justement !

Si vous aviez l’habitude de scruter la plage arrière des véhicules que vous doubliez, il va falloir oublier ! Car c’est justement sur la lunette arrière que la nouveauté se cache ! En effet, le petit radar infrarouge qui vous contrôle est désormais masqué par des vitres teintées et plutôt foncées ! Quant au bloc technique, celui qui enregistre et transmet les données, il n’est visible que lorsque vous êtes très proche de la voiture-radar. Autant vous dire que c’est quasiment impossible avec les distances lorsque vous doublez une voiture.

Pourquoi avoir choisi les Ford Focus IV ?

Là encore, c’est uniquement une question de logique ! S’ils avaient choisi des Ferrari Testarossa ou des Porsche Cayenne, elles auraient largement éveillé vos soupçons, non ? La Ford Focus, comme la Peugeot 208, sont des voitures compactes, « passe-partout », idéales pour ce type d’utilisation… Et, en effet, on en croise un grand nombre sur la route ! Les modèles Ford Focus IV viendront s’ajouter aux 400 voitures-radars déjà disponibles sur le territoire français… 150 d’entre elles sont entre les mains des forces de l’ordre, et 250 ont, aux commandes, des sociétés privées. Néanmoins, la flotte dédiée aux forces de l’ordre devrait disparaître, il ne devrait rester que 300 véhicules en fonction dans quelques mois.

Où pourrait-on croiser les nouvelles Ford Focus IV équipées de radars ?

Et hop, encore une nouveauté ! Si vous habitez l’Ardèche, le Cantal, les Bouches-du-Rhône, l’Ariège, l’Ain, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne ou encore les Alpes-de-Haute-Provence, elles sont pour vous ! Et, c’est bien une nouveauté puisque ces départements n’étaient pas encore infiltrés par les voitures-radars. À terme, tous les départements français devraient être pourvus de voitures-radars, c’est le cas ici en Isère depuis le 4 octobre dernier. Dans la Loire, elles existent depuis août dernier sous le nom de code Dexter ! Nous y passerons tous, et les amendes vont encore pleuvoir car sachez également qu’elles roulent, ces voitures, et plutôt beaucoup !

On estime qu’elles sillonnent les routes 7 jours sur 7 pendant 5 à 6 heures par jour, les salariés des sociétés privées ayant aussi un taux journalier horaire à ne pas dépasser. Si vous cherchez toujours comment les éviter, je vous prodiguerai un seul conseil : celui de respecter les limitations de vitesse, évidemment ! Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !