Les pompiers du SDIS 50 rappellent les règles indispensables pour éviter un feu de cheminée

Chaque hiver, les feux de cheminée réchauffent les foyers de la Manche, mais aussi… les statistiques d’incendies domestiques ! Selon le ministère de la Santé, ils font partie des principales causes d’incendies domestiques en France. Et, croyez-moi, ce sujet me parle : je crains beaucoup le feu de cheminée ! Du coup, même si cela peut paraître excessif, je nettoie avec un hérisson mon conduit trois fois par an : avant la saison de chauffe, une à deux fois pendant, et une dernière fois quand le poêle s’éteint pour l’été. Mieux vaut quelques heures de ménage que quelques minutes de panique, non ? Les pompiers du SDIS de la Manche, dans un article publié sur Actu.fr, rappellent que les dépôts de créosote dans les conduits peuvent s’enflammer à très haute température. Et, même les poêles à granulés ne sont pas à l’abri : un entretien négligé, et c’est le départ de feu assuré ! Pour tout savoir sur la réglementation, le Service public rappelle d’ailleurs que le ramonage est obligatoire au moins une fois par an, et deux fois dans certaines communes. Alors, quels sont les conseils pour éviter le pire ? Réponses dans cet article.

Les bons réflexes pour un hiver en toute sécurité

Nous vous en parlions déjà dans cet article sur NeozOne, mieux vaut ne pas attendre le grand froid pour s’en occuper : un conduit propre, c’est une sécurité renforcée et un tirage bien meilleur. Ensuite, comme souvent, la prévention est la meilleure des options à choisir ! Ainsi, le Service départemental d’incendie et de secours de la Manche rappelle ces gestes simples pour éviter l’incendie :

Faire ramoner ses conduits au moins une fois par an par un professionnel agréé

par un professionnel agréé Utiliser uniquement du bois sec et naturel

Éviter tout produit inflammable pour allumer le feu (alcool, solvant, carton…)

Ne jamais surcharger le foyer, surtout la nuit

Éloigner tout objet inflammable (tapis, canapé, papier)

Ne jamais obstruer les grilles d’aération

Installer un détecteur de fumée obligatoire depuis 2015

Équiper son logement d’un détecteur de monoxyde de carbone si le chauffage est au bois.

Le Service public rappelle que ces détecteurs sont obligatoires dans tous les logements et sauvent chaque année des centaines de vies. Et, si votre cheminée n’a pas vu de ramoneur depuis un moment, sachez que le prix moyen d’un ramonage en 2025 reste raisonnable comparé aux dégâts qu’un incendie pourrait causer.

Ce qu’il faut retenir

Problème Solution recommandée Conduit encrassé Ramonage 1 à 2 fois par an Bois humide ou traité Utiliser du bois sec et non traité Manque de ventilation Laisser les aérations dégagées Départ de feu Fermer l’arrivée d’air et évacuer Absence d’alarme Installer un DAAF et un détecteur CO

Ces gestes simples, rappelés par les pompiers, peuvent littéralement sauver votre maison.

Feux de cheminée : plaisir d’hiver ou danger silencieux ?

On aime tous l'ambiance d'un feu qui crépite, le chien roulé en boule sur le tapis et l'odeur du bois. Mais n'oublions pas qu'un simple oubli d'entretien peut tout compromettre. Ramoner, ventiler, surveiller, ce sont les maîtres mots d'un hiver serein. Et, si, comme moi, vous avez tendance à craindre le feu, dites-vous qu'un peu de prudence ne gâche jamais la magie d'une flambée bien maîtrisée. Et vous, quels seraient vos autres conseils pour éviter le feu de cheminée ?