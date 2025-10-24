Les titres-restaurant et les chèques-vacances seront-ils bientôt taxés à 8 % ?

Alors que le gouvernement Lecornu 2 a échappé de peu à la censure, les salariés français voient planer une nouvelle menace sur leurs tickets-resto et chèques-vacances.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 24 octobre 2025
Un ticket restaurant devant l'Assemblée nationale.
Le gouvernement va-t-il vraiment taxer les tickets restaurant à 8 % ? Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock / Florian Peireira pour NeozOne

Je m’intéresse de très près à la politique de notre pays, mais depuis quelques mois, j’ai franchement du mal à suivre ! C’est un peu la valse des ministres à la tête de l’exécutif français, et quand je regarde les séances de l’Assemblée nationale, j’hésite entre cour d’école maternelle et hall de la gare de Lyon ! Pourtant, certaines lois passent, malgré tout, et ce ne sont que très rarement de bonnes nouvelles ! Ainsi, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026, le gouvernement envisage une contribution patronale de 8 % sur les avantages sociaux tels que les titres-restaurant et chèques vacances. Une annonce confirmée par Roland Lescure, ministre de l’Économie, le 15 octobre dernier sur RTL, relayée dans cet article de BFM Tv. Objectif : rapporter près d’un milliard d’euros pour combler le déficit budgétaire. Mais, à l’heure où la France tangue politiquement (un gouvernement Lecornu 1 évaporé en 14 heures, et un Lecornu 2 sauvé in extremis d’une motion de censure), difficile de croire que taxer les sandwichs au thon soit la mesure la plus consensuelle du moment. La réforme des retraites suspendue devait apaiser les tensions, mais cette nouvelle piste fiscale risque plutôt de rallumer les braises. Décryptage !

Un avantage social qui risquerait de fondre comme un croissant au soleil

Les titres-restaurant font le bonheur de 5,5 millions de salariés, souvent considérés comme un petit luxe dans le quotidien professionnel. Payer sa salade quinoa ou sa baguette jambon-beurre avec une carte Swile, c’est un geste devenu banal et surtout, une façon de boucler ses fins de mois. Mais, voilà, le gouvernement estime que ces avantages sont « fiscalement trop avantageux ». Effectivement, ceux qui ne bénéficient pas de tickets restaurants sont bien désavantagés, c’est une évidence. De plus, selon la Cour des comptes, leur valeur a augmenté de 7,8 % par an de 2018 à 2023, contre 4,1 % seulement pour les salaires de base. Résultat : une distorsion jugée « injuste » par Bercy, qui veut désormais rétablir « l’équité contributive ». Dans la vraie vie, cela signifie que les employeurs devront verser une taxe de 8 % sur ces compléments de salaire. Et, quand on sait que certaines PME rognent déjà sur les marges, il y a fort à parier que beaucoup renonceront à proposer ces avantages à leurs salariés. Cette loi signera-t-elle la mort des tickets-restaurant ? Ce n’est pas impossible !

Un établissement qui accepte les tickets restaurant.
Les tickets restaurant sont un avantage salarial non négligeable. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ce qu’il faut retenir de l’éventuelle future taxe !

Dispositif concerné Type d’avantage Contribution envisagée Objectif du gouvernement Risque principal
Titres-restaurant Complément de salaire 8 % à la charge des employeurs Réduire le déficit public de 1 milliard € Disparition du dispositif dans certaines entreprises
Chèques-vacances Avantage social 8 % également Rééquilibrer les contributions sociales Moins d’offres pour les salariés
Chèques-cadeaux / CSE Avantages exceptionnels 8 % aussi Simplifier et uniformiser la fiscalité Frein à la motivation des salariés

Un gouvernement qui cherche des sous partout… sauf peut-être au bon endroit

Soyons honnêtes : le timing est un brin ironique. Après un gouvernement Lecornu 1 record de brièveté (14 heures !) et un Lecornu 2 en sursis, la France donne l’impression d’un navire à la limite du « touché-coulé ! » Suspendre la réforme des retraites était censé calmer le jeu, mais taxer les titres-resto, c’est un peu comme rallumer un feu à peine étouffé ! Bien sûr, le déficit doit être comblé. Mais, à force de chercher l’argent là n’importe où et surtout dans les poches des salariés, le gouvernement risque de nouveau de passer à la guillotine parlementaire. Et, si les patrons décident de supprimer ces avantages pour économiser, les salariés, qui sont aussi des électeurs, pourraient bien le faire ressentir lors de prochains rendez-vous électoraux !

Payer le restaurant avec des tickets restau.
Le gouvernement envisage de taxer à 8 % les avantages sociaux des tickets restaurant. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Alors oui, la mesure semble « équitable » sur le papier, cependant dans la pratique, elle pourrait surtout alourdir une ambiance sociale déjà sous tension… et franchement, en ce moment, ce serait vraiment plutôt bien que nos gouvernants calment le jeu au lieu d’attiser les flammes, non ? Et vous, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher votre pause déjeuner pour renflouer les caisses de l’État ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
budget.gouv.fr
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
