Les ventes de produits Dyson baissent pour la première fois depuis plus de 20 ans

Fondée par l’écrivain scientifique et inventeur qui a créé le célèbre concours James Dyson Award, l’entreprise Dyson est connue pour ses appareils innovants, comme les aspirateurs à séparation cyclonique fonctionnant sans sac. Si le géant de l’électroménager a toujours enregistré une croissance soutenue depuis plus de 20 ans, il fait actuellement face à des difficultés. En effet, pour la première fois depuis 2002, la société a annoncé une baisse de ses ventes. Et par conséquent, celle de ses profits, malgré la commercialisation de nouveaux produits comme le robot utilisant l’IA, conçu pour nettoyer les sols humides. Pour l’entreprise, ce recul est dû à différents facteurs liés, entre autres, au marché.

Une forte concurrence et une diminution des achats de produits haut de gamme

En 2002, suite à sa délocalisation en Asie, plus précisément à Singapour, Dyson a connu un certain recul de ses ventes. Cependant, durant les années qui ont suivi cette légère baisse, l’entreprise s’est fortement développée. Actuellement, comme nous l’avons dit précédemment, elle fait face à des difficultés dont les causes sont nombreuses. D’une part, ce recul est dû à une forte concurrence et un ralentissement de la croissance économique mondiale. D’autre part, les ménages sont de moins en moins intéressés par les produits électroménagers haut de gamme, et les devises en Asie et en Turquie sont devenues plus volatiles. Ce qui a eu un impact non négligeable sur l’activité de l’entreprise, dans la mesure où elle vend une grande partie de ses produits dans ces régions du monde.

Une forte diminution des profits et de nombreux licenciements

Les difficultés auxquelles Dyson est confronté ont commencé en 2024. Durant cette année, le géant de l’électroménager aux nombreux produits innovants a enregistré un BAI (bénéfice avant impôts) d’environ 640 millions d’euros, contre plus de 1,260 milliard d’euros en 2023. Concernant le chiffre d’affaires, il est passé de 8,154 milliards d’euros approximativement à un peu plus de 7,57 milliards d’euros. Outre la baisse significative du BAI et du CA, l’entreprise fondée par Sir James Dyson a été obligée de réduire grandement son effectif. Elle a supprimé 1 000 emplois en Grande-Bretagne et a procédé à de nombreux licenciements à Singapour, entraînant l’intervention du ministère de la Main-d’œuvre (MOM) et de l’United Workers of Electronics and Electrical Industries (UWEEI).

Ces derniers ont organisé des rencontres avec la société pour trouver une solution à l’amiable. Patrick Tay, le secrétaire exécutif de l’UWEEI, a déclaré que les licenciements réalisés avec seulement un jour de préavis sont inacceptables. En effet, selon lui, ils ne laissent pas suffisamment de temps pour que les deux parties puissent discuter d’un processus de suppression d’emplois « équitable, mais aussi responsable et progressif ». À noter que malgré la baisse de ses bénéfices et de son chiffre d’affaires, Dyson a vendu plus de 20 millions de produits en 2024.

Des solutions pour retrouver le chemin de la croissance

Pour Hanno Kirner, le PDG de Dyson, 2024 a été une année de transformation assez compliquée pour l’entreprise. Néanmoins, il a déclaré que la société a mis au point de nombreux produits et a investi dans des technologies d’avenir. Il a également ajouté qu’elle est devenue actuellement une organisation plus agile, plus productive et qu’elle a réussi à supprimer toutes les dépenses inutiles et à développer davantage les idées de ses ingénieurs. De son côté, Sir James Dyson a appuyé les déclarations du PDG et n’a pas manqué de faire part de son enthousiasme concernant la commercialisation de nouveaux produits en 2025 et pendant les années suivantes. D’après lui, l’entreprise continue de se focaliser sur les innovations et n’hésite pas à investir plusieurs millions d’euros dans la R&D, ainsi que dans la formation de nouveaux ingénieurs, grâce au Dyson Institute. Plus d’informations sur telegraph.co.uk. Saviez-vous que cette marque connaissait de telles difficultés ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .