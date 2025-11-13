L’étonnante question du fondateur d’Amazon quand il fait passer un entretien d’embauche

Fondée en 1994 par Jeff Bezos, la multinationale Amazon fait aujourd’hui partie des GAFAM, ces géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) désormais encadrés en Europe, comme le rappelle la Commission européenne. Si Bezos a quitté son poste de PDG en 2021 au profit d’Andy Jassy, il reste l’un des plus grands actionnaires du groupe et un visionnaire scruté dans le monde entier. Lors d’un entretien accordé à l’Italian Tech Week 2025, il a révélé qu’il demandait systématiquement aux candidats d’Amazon une question singulière : « Êtes-vous une personne chanceuse ? » Selon Dan Rose, ancien cadre d’Amazon, cette question n’avait rien d’anecdotique. Elle permettait à Bezos de déceler l’humilité, l’optimisme et la capacité à transformer une opportunité en succès. Pour lui, un bon employé n’est pas seulement compétent : il est capable de reconnaître la part de hasard dans sa réussite… tout en sachant en tirer parti. Décryptage de cette étrange philosophie !

De la chance à l’ingéniosité : la vision du fondateur d’Amazon

Jeff Bezos a souvent expliqué que sa carrière reposait sur deux piliers : la créativité et la curiosité. Lors d’un autre échange public, il affirmait qu’il demandait aussi aux candidats de lui donner « un exemple de quelque chose qu’ils ont inventé ». L’idée ? Repérer ceux qui savent créer, expérimenter et résoudre un problème d’eux-mêmes. Et ces méthodes ne sont pas réservées aux États-Unis : elles sont bel et bien appliquées en France. Ma fille, qui a travaillé quelque temps pour Amazon, a vécu exactement le même type d’entretien ! On lui a demandé si elle pensait être « chanceuse dans la vie », et si elle se considérait comme une personne créative. De quoi confirmer que la philosophie Bezos, mêlant optimisme, curiosité et audace, s’applique dans toutes les antennes de la multinationale.

When I worked at Amazon 1999-2006, Jeff Bezos’ favorite interview question was “are you a lucky person?” What a great way to filter for optimists and people who manifest success. — Dan Rose (@DanRose999) February 29, 2020

Une question déstabilisante, mais révélatrice de la culture d’entreprise du géant américain. Ce goût pour l’innovation ne s’arrête pas à Amazon. Bezos l’a appliqué dans Blue Origin, sa société spatiale, et même dans des projets lunaires audacieux, comme la fabrication de panneaux solaires à partir de poussière lunaire, présentée dans cet article NeozOne. Et, lorsqu’il ne vise pas les étoiles, il s’intéresse à des initiatives plus terre-à-terre, comme la création d’écoles Montessori pour les enfants défavorisés : une démarche que nous évoquions dans cet autre article NeozOne.

Ce qu’il faut retenir des entretiens façon Bezos

Question posée Objectif recherché Ce que Bezos veut déceler « Êtes-vous une personne chanceuse ? » Évaluer l’attitude et la gratitude L’optimisme et la capacité à reconnaître la part de hasard « Racontez-moi une invention personnelle » Tester la créativité et l’autonomie L’esprit d’innovation et la curiosité intellectuelle « Comment transformez-vous un échec en opportunité ? » Comprendre la résilience Le potentiel de leadership et la capacité à rebondir

Pour Bezos, ces questions ne visent pas à piéger, mais à révéler la philosophie de pensée des candidats. Un ingénieur brillant, mais sans curiosité ni sens de l’adaptation, aurait peu de chances de s’épanouir dans un univers où chaque idée peut devenir un service mondial.

L’innovation comme moteur d’un avenir plus humain

Bezos reste persuadé que l’innovation est la meilleure défense contre la concurrence. « Je me méfie plus de deux jeunes dans un garage que d’un grand groupe déjà installé », plaisante-t-il souvent. Une manière de rappeler que les géants d’aujourd’hui Amazon, Google, Apple sont tous nés d’une idée un peu folle. À l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit le travail, Bezos pense que seuls ceux qui créent, imaginent et se réinventent survivront. Une philosophie partagée par Andy Jassy, son successeur, qui insiste sur « la volonté d’apprendre avant la maîtrise du savoir ». Et vous, comment répondriez-vous à Jeff Bezos s’il vous demandait : « Êtes-vous une personne chanceuse ? » On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !