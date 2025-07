MediBox, une maison container médicalisée en alternative aux maisons de retraite 

En Guadeloupe, l’innovation a un nouveau nom : MediBox. Conçue par Vanessah Machire, cette solution d’habitat alternatif pour les personnes âgées se présente sous la forme d’un conteneur maritime aménagé de 20 m², adapté aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et livrée clé en main dans le jardin d’un proche. Proposé à 750 € par mois ou 26 000 € à l’achat, ce logement compact, mais complet entend répondre à une réalité alarmante : le vieillissement rapide de la population aux Antilles et le manque criant de structures adaptées. Pour situer le contexte, le site de l’Insee rappelle que la Guadeloupe est l’un des départements français les plus touchés par le vieillissement de sa population. Un constat qui a incité Vanessah Machire à agir et à proposer un logement proche de leur famille, aux séniors Et si les petits studios indépendants dans le jardin devenaient une vraie solution pour nos aînés ? Décryptage.

Un concept né du cœur… et des chiffres

L’idée de MediBox, c’est un peu la rencontre entre une histoire familiale touchante et une urgence démographique. Vanessah Machire, cheffe de projet de formation, a tout quitté pour rentrer en Guadeloupe et s’occuper de ses parents vieillissants. Elle est fille unique, et à force de voir ses proches vieillir seuls, elle a voulu imaginer une solution concrète, rapide à mettre en place, et surtout humaine. Son constat : les maisons de retraite sont peu nombreuses, très chères (parfois plus de 3 000 €/mois !), et souvent éloignées de la famille. La MediBox vient combler ce vide, en permettant à un senior de vivre à proximité de ses enfants, dans un logement indépendant, confortable, climatisé, médicalisable, et entièrement pensé pour faciliter la vie au quotidien.

Un conteneur, oui, mais cosy et pensé pour le bien-vieillir

Oubliez l’image froide du conteneur rouillé. Ici, on parle d’un logement de 20 m², entièrement aménagé pour le confort et l’autonomie des seniors. La MediBox, c’est :

Un bardage en bois chaleureux,

Une climatisation intégrée,

Des baies vitrées et des volets alu,

Deux petites terrasses,

Un intérieur optimisé pour la mobilité réduite.

Le tout est posé sur pieux vissés, sans fondations, et installé en une matinée avec les raccordements aux réseaux déjà présents sur le terrain familial. Ce n’est pas une cabane dans le jardin. C’est un chez-soi digne de ce nom, mais à quelques mètres des petits-enfants et sans permis de construire. Mamie ou belle-maman peut garder ses habitudes, son indépendance, et partager le goûter ou les repas du dimanche sans déranger.

Une solution locale, rapide et déjà plébiscitée

Développée en Guadeloupe avec un fournisseur local, la MediBox est une réponse directe aux besoins du territoire. Huit modèles seront livrés en 2025, et la moitié est déjà réservée. Plusieurs institutions comme des hôpitaux, des collectivités et même des assurances s’y intéressent pour des patients en rééducation ou des relogements d’urgence. C’est aussi une innovation sociale : en rapprochant les générations, la MediBox lutte contre l’isolement, recrée du lien, tout en s’inscrivant dans une démarche de réemploi et d’économie circulaire.

Car oui, c'est aussi une solution écologique, issue d'un conteneur recyclé. Alors, et vous : seriez-vous prêt à accueillir vos parents ou grands-parents dans une MediBox installée au fond du jardin ?