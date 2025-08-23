« Merci de régulariser », attention, cette arnaque au péage, elle fait un carnage

L’été se termine, et nous avons tous, ou presque, emprunté les autoroutes de France, et leurs fameux péages et même les péages en flux libre pour certains ! Depuis quelques années, le télépéage fait son chemin, et il faut reconnaître que c’est quand même génial de ne plus avoir à patienter des heures aux barrières ! Le problème étant que ces badges peuvent aussi susciter l’intérêt chez quelques hackers mal intentionnés. En effet, cet été, une nouvelle arnaque fait fureur dans les boîtes SMS des automobilistes : le fameux message « ULYS Péage : un solde reste dû ». Pour quelques euros seulement (6,80 € en moyenne), le SMS incite les conducteurs à cliquer sur un lien frauduleux. Derrière cette apparente régularisation anodine, il s’agit en réalité d’une tentative de phishing, visant à dérober vos coordonnées bancaires. Le service officiel ULYS, filiale de Vinci, rappelle qu’il ne contacte jamais ses clients avec des numéros en 06 ou 07, mais via des canaux identifiés. Alors, comment éviter de tomber dans le piège ? Et, surtout, pourquoi cette arnaque est-elle si convaincante ? Décryptage.

Quand les fraudeurs surfent sur les autoroutes à flux libre

Le SMS tombe souvent à pic : vous venez de rentrer de vacances, vous avez emprunté l’A13 ou l’A79, et vous vous souvenez vaguement qu’il n’y avait plus de barrières de péage. Normal, c’est le péage en flux libre ! Et, c’est justement ce nouveau mode de péage que les escrocs exploitent. Dans ces nouvelles zones de péages en flux libre, le paiement se fait en ligne ou chez un buraliste sous 72 heures, en renseignant sa plaque d’immatriculation. Alors, quand un message vous intime de « régulariser rapidement », vous pouvez facilement céder. C’est exactement ce qui est arrivé à Matthias, 43 ans, qui a reçu un SMS avec un lien ressemblant à s’y méprendre à une adresse ULYS. Et, quand Monique, 72 ans, a commencé à remplir ses informations, on lui a demandé son numéro de carte bancaire : elle a alors compris l’arnaque, mais un peu tard, comme le rapporte cet article publié par notre source.

Comment repérer une arnaque au SMS de péage ?

Pour éviter de tomber dans le panneau, quelques signaux doivent immédiatement mettre la puce à l’oreille, comme l’indique ce communiqué d’Ulys, qui réagit à cette arnaque :

L’expéditeur utilise un numéro en 06 ou 07 : Ulys n’envoie jamais de SMS depuis de tels numéros.

Le lien ne correspond pas aux sites officiels terminant par @ulys.com ou @vinci-autoroutes.com.

Le ton est alarmiste ou pressant : « solde dû », « suspension », « dernier rappel »… bref, on cherche à vous faire cliquer vite.

Le site frauduleux vous demande vos coordonnées bancaires directement, ce qu’Ulys ne fait jamais.

Attention ! Opération de phishing SMS en cours sur les péages Ulys. pic.twitter.com/Jc3Fs27Bke — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) May 30, 2025

Les bons réflexes pour éviter la fraude

Heureusement, il existe quelques règles simples pour garder son argent à l'abri. Si vous recevez un SMS suspect, connectez-vous directement à votre espace client officiel ULYS plutôt que de cliquer sur le lien. Vérifiez que l'adresse du site commence par https:// et qu'un petit cadenas est bien présent. En cas de doute, vous pouvez aussi consulter le portail cybermalveillance.gouv.fr qui centralise les signalements d'arnaques. Enfin, rappelez-vous que le paiement des péages en flux libre se fait uniquement via les canaux prévus : en ligne sur le site officiel, par abonnement, ou chez un buraliste agréé. Tout le reste relève du piège. Et, si vous avez malgré tout transmis vos informations, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition et surveiller vos comptes. Alors, la prochaine fois que vous recevez un SMS pressant pour « régler un solde Ulys », vérifiez sur le site officiel avant de cliquer sur le lien frauduleux !