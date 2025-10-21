On achète un lac : elle collecte plus de 200 000 € pour un coworking pas comme les autres

Dans cet article, je vais vous proposer de découvrir un projet complètement dingue mais qui a du sens ! Vous en avez ras-le-bol de bosser dans un bureau en plein centre-ville, coincé entre deux immeubles, les embouteillages, et la pollution ? Attardez-vous donc sur le concept un peu fou d’Alice Delvar, intitulé On achète un lac, qui a déjà séduit des centaines de curieux et d’investisseurs. Avec déjà plus de 200 000 € collectés sur un objectif de 250 000 €, elle souhaite créer un lieu inédit dédié au coworking, au coliving et à la liberté. Le site est un domaine de trois hectares dans le Lot-et-Garonne, autour d’un lac privé, et il a vraiment tout du rêve éveillé. Alice, investisseuse et entrepreneure, souhaite y bâtir un espace où les créatifs, les indépendants et les rêveurs peuvent travailler, partager et vivre différemment. Une bulle d’inspiration à l’opposé du bureau traditionnel et, soyons honnêtes, bien plus tentante que les open spaces sans fenêtre. Pour rejoindre l’aventure ou simplement la suivre, rendez-vous sur son profil LinkedIn. En attendant, je vous présente cette idée géniale. C’est parti.

Un projet né d’un rêve… et d’une envie de liberté

Alice a longtemps cherché LE lieu parfait pour donner vie à son idée : un endroit où l’on pourrait à la fois travailler sérieusement et vivre joyeusement. Après trois ans de recherches, de ventes manquées et d’espoirs contrariés, elle a finalement trouvé la perle rare : un domaine complet avec maisons, hangar, cabanes flottantes et hectares de verdure. Son objectif ? Transformer ce havre naturel en un coworking inspirant et vivant, où les rencontres se tissent au rythme des balades au bord de l’eau. Exit les cafés bondés et les Wi-Fi capricieux : ici, l’énergie est solaire (au sens propre comme au figuré), et le brainstorming se fait les pieds dans l’herbe. Et moi, je dois l’avouer, l’idée me parle. Travailler en écoutant les oiseaux plutôt qu’un aspirateur de bureau, c’est un concept qui mérite qu’on s’y attarde.

Un coworking, mais pas que…

Ce projet, c’est un village créatif et humain plus qu’un simple espace de travail partagé. Alice imagine un lieu qui reconnecte aux valeurs essentielles :

Un lieu de rencontres : événements, ateliers, échanges de savoirs.

Un lieu de magie : nature omniprésente, barque sur le lac, soirées autour du feu.

Un lieu de vie : colocation moyenne durée avec des résidents « cool », pour tisser de vrais liens.

Le projet est ambitieux, mais il a toutes les chances d’aboutir ! À l’heure actuelle, qui ne rêverait pas d’un endroit comme celui-ci pour travailler en toute sérénité ?

Un lieu où tout devient possible

Derrière « On achète un lac », il y a une philosophie du travail libre. Alice ne veut pas seulement bâtir un lieu, mais une communauté : des gens qui créent, entreprennent, échangent et s’amusent ensemble. L’ambition est grande : un hangar transformé en coworking, des tiny houses, une tyrolienne, peut-être même une salle de sport au bord de l’eau. Je ne sais pas vous, mais l’idée de rédiger un article avec une vue sur un lac (et pourquoi pas une grenouille en guise de collègue de bureau) me séduit franchement.

Une philosophie que beaucoup partagent sans oser la concrétiser. Et si, au fond, la vraie réussite, c’était simplement de trouver un lieu où travailler rime avec respirer ? Plus d’informations sur ce projet sur alicedelvar.com. Alors, seriez-vous prêt à investir dans ce lac de liberté ? Et vous, que pensez-vous de ce projet un peu fou ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !