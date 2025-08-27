Péages en flux libre, un boulevard ouvert aux fraudes à la plaque d’immatriculation

Plus de barrières, plus d’arrêts, mais aussi plus de risques : les péages en flux libre suscitent autant d’enthousiasme que d’inquiétude chez les automobilistes français.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 27 août 2025
2 minutes de lecture
Une voiture passe un péage en flux libre.
Les péages en flux libre sont une avancée pour la circulation, mais également une vraie galère pour les personnes dont la plaque d'immatriculation a été usurpée. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Les autoroutes françaises vivent une petite révolution avec l’arrivée des péages en flux libre, comme sur l’A13 ou l’A14. Plus de barrières, plus de ralentissements : la circulation est fluide, et le paiement s’effectue automatiquement par lecture des plaques d’immatriculation ou le badge de télépéage. Une innovation qui simplifie la vie des conducteurs et que j’apprécie beaucoup pour me rendre en Normandie chez mon frère, mais qui soulève aussi une question inquiétante. En effet, l’usurpation de plaques d’immatriculation, déjà en hausse constante 23 072 cas en 2023 selon le Sénat, pourrait bien trouver un terrain fertile avec ce nouveau système. Alors, opportunité pour les fraudeurs ou simple peur exagérée ? Éléments de réponses dans cet article.

L’usurpation de plaques : un fléau bien réel

Le phénomène n’a rien d’anecdotique : de 400 000 à 1 million de Français seraient déjà victimes de l’usurpation de leur plaque, selon l’association 40 millions d’automobilistes. Et, les chiffres officiels confirment cette tendance : +45,8 % de cas recensés de 2017 à 2023. Concrètement, cela signifie quoi pour les victimes ? Des amendes injustifiées, parfois en cascade, des points de permis envolés et surtout des démarches administratives interminables pour prouver son innocence. Le principe est d’une simplicité glaçante : un fraudeur photographie une plaque, commande une « doublette » identique, et circule gratuitement, ou pire, commet des infractions aux frais d’un autre.

Une voiture avec les plaques masquées.
Les cas d’usurpation de plaques d’immatriculations ont augmenté de 45,8 % entre 2017 et 2023. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Péages sans barrière : un nouveau terrain de jeu pour les fraudeurs ?

L’innovation des péages sans barrière repose sur un principe simple : votre passage est détecté uniquement grâce à votre plaque d’immatriculation. Résultat : si un fraudeur roule avec une plaque clonée, c’est vous qui recevez la facture ! Et, comme les avis de paiement arrivent parfois plusieurs jours après, il est difficile de contester immédiatement. Mais, ce n’est pas tout. Les escrocs, toujours à l’affût, profitent aussi de la méconnaissance de ces nouveaux systèmes pour envoyer de faux SMS ou mails exigeant un paiement de péage fictif. Une double peine, en quelque sorte : payer pour des trajets jamais effectués ou tomber dans le piège de l’arnaque numérique.

Les concessionnaires autoroutiers se veulent rassurants

La société Sanef, pionnière du flux libre en France, affirme que la situation est sous contrôle. Son service client traite les contestations, à condition que la victime dépose plainte et fournisse un récépissé. Le taux global de paiement est estimé à 97 %, ce qui laisse penser que les cas litigieux restent marginaux. Toutefois, l’affaire récente d’un magistrat marseillais condamné à 14 mois de prison avec sursis et 16 000 € d’amende pour avoir utilisé de fausses plaques d’immatriculation (source : France Bleu) prouve que même les élites ne résistent pas à la tentation de frauder. De quoi alimenter les inquiétudes des automobilistes que nous sommes.

Infographie : avantages et inconvénients des péages en flux libre, entre fluidité de circulation et risques accrus d’usurpation de plaques d’immatriculation.
Infographie : avantages et inconvénients des péages en flux libre, entre fluidité de circulation et risques accrus d’usurpation de plaques d’immatriculation. Crédit infographie : neozone.org

Prudence et bons réflexes au quotidien

Alors, faut-il paniquer ? Pas vraiment. Les experts conseillent surtout de prendre quelques précautions simples :

  • Ne jamais publier de photos de son véhicule avec la plaque visible sur les réseaux sociaux.
  • Conserver des justificatifs de ses déplacements (tickets, GPS, photos horodatées).
  • Vérifier l’origine des SMS ou mails de paiement avant de cliquer.
  • Porter plainte rapidement en cas d’amende suspecte.

En combinant vigilance individuelle et outils mis en place par les concessionnaires, on peut considérablement limiter les risques. Et vous, pensez-vous que les péages en flux libre vont multiplier les fraudes à la plaque, ou qu’il s’agit d’une inquiétude exagérée ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 27 août 2025
2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Publier un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page