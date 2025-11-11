Pourquoi porte-t-on le Bleuet le 11 novembre ? Un symbole de mémoire plus vivant que jamais

Depuis plus de 100 ans, chaque année, le 11 novembre commémore l’Armistice de 1918 et rend hommage à tous les soldats morts pour la France. Si vous observez attentivement les vestes des officiels, vous remarquerez une petite fleur bleue, discrète mais chargée de sens. C’est le Bleuet de France, symbole officiel du souvenir et de la solidarité nationale. Pour comprendre cette tradition, les sources institutionnelles restent incontournables, comme le portail Chemins de Mémoire, proposé par le ministère des Armées. Cette mémoire, très présente dans la culture, vous la retrouvez aussi dans des œuvres comme Le Collier rouge, dont nous vous parlions dans cet article. Passionnée d’histoire de France, je me suis interrogée sur l’origine de ce Bleuet que je porte aussi chaque année. Revenons maintenant à ce symbole historique, mémoire vivante de notre passé !

Le Bleuet, une fleur de solidarité née dans un hôpital militaire

Le Bleuet de France ne doit rien au hasard. À la fin de la Première Guerre mondiale, deux femmes, Charlotte Malleterre et Suzanne Leenhart, infirmières auprès des blessés hospitalisés aux Invalides, imaginent un atelier d’occupation pour les soldats mutilés. Le principe était simple mais essentiel : permettre aux blessés de fabriquer de petites fleurs en tissu qu’ils pouvaient ensuite vendre pour subvenir à leurs besoins. Ce geste, aussi modeste soit-il, incarne déjà l’esprit de solidarité qui définit encore aujourd’hui le Bleuet. La couleur bleue renvoie aussi aux « bleuets », surnom donné aux jeunes recrues françaises arrivant au front en 1915. Fraîchement équipés d’un uniforme bleu horizon, ils offraient un contraste saisissant avec les anciens combattants. La fleur est donc devenue un symbole à la fois humain et patriotique, qui traverse les générations. Aujourd’hui, acheter ou porter le Bleuet contribue à soutenir les victimes de guerre, les blessés militaires, les familles endeuillées, mais également les victimes d’attentats. C’est un symbole qui a évolué avec son temps tout en conservant son sens originel.

Où acheter un Bleuet ? À quoi sert la collecte ?

Depuis 2012, le Bleuet occupe officiellement une place majeure dans les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Loin d’être une simple décoration, il est vendu par l’Office national des anciens combattants pour financer des actions d’aide. Personnellement, j’y suis très sensible. En mairie ou dans les cérémonies locales à Réau, je vois chaque année des habitants arborer ce petit insigne avec fierté. C’est un geste discret, mais chargé de respect, presque autant qu’un silence devant le Monument aux morts. Le 11 novembre, c’est aussi l’occasion de transmettre cette mémoire aux plus jeunes. Entre les discours, les dépôts de gerbe et la minute de recueillement, le Bleuet apparaît comme un lien entre ceux qui savent, ceux qui apprennent et ceux qui se souviendront demain. Mon grand-père portait un bleuet en métal, soigneusement rangé dans une boîte. Je me souviens encore de sa fierté de le porter à chaque commémoration.

Ce qu’il faut retenir sur le Bleuet de France

Symbole officiel français du souvenir et de la solidarité

et de la solidarité Créé par deux infirmières auprès des blessés de 14-18

Soutien aux anciens combattants, blessés, veuves, pupilles et victimes d’attentats

Tradition reconnue et portée lors du 11 novembre et du 8 mai

Fleur nationale française, distincte du coquelicot britannique

Bleuet ou coquelicot : deux pays, deux fleurs, une même mémoire

En France, la fleur du souvenir est donc le Bleuet. Au Royaume-Uni et dans le Commonwealth, c'est le coquelicot, inspiré des champs de bataille où il repoussait après les bombardements, notamment raconté dans le poème In Flanders' Fields. Deux emblèmes différents, mais une même volonté : se souvenir et honorer ceux qui ont donné leur vie. Le 11 novembre, ces petites fleurs rappellent que la paix s'est construite au prix d'immenses sacrifices. Souvenez-vous que le 11 novembre 1918, à 5 h 15 du matin, le clairon de l'Armistice sonnait la fin d'un conflit qui avait fait près de dix millions de morts !