Pourquoi vous ne devriez surtout pas acheter un jouet doté d’une IA à votre enfant ?

5 éléments à retenir sur les jouets IA Le marché des jouets IA devrait presque quadrupler d’ici 2035.

Certains jouets IA testés ont donné des conseils dangereux à des enfants.

Plusieurs modèles enregistrent 24h/24 les discussions familiales.

Les jouets IA sont vendus dès 3 ans, malgré des risques documentés.

Le marché du jouet d’occasion explose : +34,9 millions de jouets vendus en 2024.

À l’approche de Noël, les jouets dotés d’intelligence artificielle envahissent les rayons, souvent vendus de 90 à 250 €, avec ici ou là une petite promotion censée faire craquer les parents. Le marché de ces jouets « smart/IA », déjà estimé à 2,6 milliards de dollars en 2025, pourrait grimper jusqu’à 9,7 milliards d’ici 2035, selon les projections analysées dans ce rapport international. Une croissance impressionnante… mais qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour nos enfants. Car derrière leurs voix douces et leurs grands yeux lumineux se cachent des risques bien réels, documentés par plusieurs organisations de protection de l’enfance. Les jouets IA sont partout, mais sont-ils vraiment éducatifs et si bienveillants qu’ils veulent bien le laisser paraître ? Alors, avant de glisser un jouet IA sous le sapin, je vous explique ce qu’ils impliquent réellement ! C’est parti.

Les jouets IA ne sont pas aussi innocents qu’ils en ont l’air

Les fabricants jurent que ces jouets sont « éducatifs », « empathiques » ou « interactifs ». Pourtant, plusieurs associations alertent : ces jouets embarquent des chatbots capables de conversations non maîtrisées, parfois inadaptées aux enfants. Certains modèles ont d’ailleurs été testés avec des résultats inquiétants : contenus inappropriés, conseils dangereux, comportements émotionnels manipulatoires. Le pire ? Ces jouets sont souvent commercialisés dès 3 ans, alors que les enfants sont encore en pleine construction émotionnelle. Et, quand on voit que les préférences des enfants sont déjà influencées par les stéréotypes, comme nous vous en parlions dans cet article, ajouter une couche d’IA imprévisible ne semble pas être la meilleure idée du siècle.

Et, si finalement… ces jouets n’étaient même pas destinés aux enfants ?

L’autre phénomène qui explose, c’est celui des adultes qui achètent des jouets pour eux-mêmes. Oui, les kidultes, cette génération (dont mon frère Maxime fait, à coup sûr, partie, ne le jugez pas) qui collectionne figurines, LEGO ou gadgets high-tech. Nous vous en parlions d’ailleurs dans cet article dédié aux kidultes. Le problème ? Certaines marques mélangent les cibles et sortent des jouets IA qui séduisent les adultes mais atterrissent chez les enfants. L’idée de départ d’un jouet est bien d’être pour l’enfant, pas pour l’adulte, non ? Résultat : un produit conçu pour épater un public geek se retrouve dans les mains d’un enfant de 5 ans qui n’est absolument pas armé pour comprendre la nature d’un chatbot évolutif. Bref : ce qui amuse les grands n’est pas forcément bon pour les petits.

Les principaux risques associés aux jouets IA

Conversations pouvant devenir inadaptées (contenus sensibles, émotions simulées trompeuses).

Collecte de données vocales ou visuelles de toute la famille.

de toute la famille. Confusion entre « vrai ami » et machine programmable.

Dépendance affective et perte d’autonomie du jeu.

Risque de contournement des contrôles parentaux.

Obsolescence rapide et mises à jour non transparentes.

Absence d’évaluation indépendante avant mise sur le marché.

Le saviez-vous ? Certains jouets IA continuent d’écouter… même lorsqu’ils semblent éteints.

Alors, faut-il renoncer totalement aux jouets IA pour Noël ?

La réponse est… presque oui. Non pas qu’il faille bannir toute technologie : certains robots éducatifs simples sont très bien, tant qu’ils ne simulent pas des émotions ou des conversations complexes. Personnellement, pour ma filleule, je miserai cette année sur les puzzles, les peluches simples, et peut-être les instruments de musique pour développer son esprit créatif. Même si je ne suis pas certaine que ses parents approuvent mes choix ! Quel que soit l’âge, avouons qu’un bon vieux jeu de société, un puzzle ou une peluche sans micro intégré, restent souvent le cadeau le plus sain et le plus durable.

Alors : êtes-vous vraiment prêts à laisser une IA discuter seule avec votre enfant le soir de Noël ? Et vous, laisserez-vous un chatbot s'inviter sous votre sapin cette année ?