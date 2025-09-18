Prix du fioul : faut-il passer commande au mois de septembre ?

La Bourgogne est, selon l’INSEE, la région championne de France du chauffage au fioul avec plus de 200 000 ménages ! Je ne vis pas en Bourgogne, mais c’est également mon combustible ! Et, chaque année, je m’interroge sur la bonne période pour remplir ma cuve, et éviter le « coup de massue » quand le livreur me tend sa facture ! Le mois de septembre semble logique : les radiateurs dorment encore, la demande paraît moins forte, et on espère donc que les prix suivent la même tendance. Mais, est-ce réellement le bon calcul ? Je n’en suis pas certain ! À l’heure où le fioul s’affiche autour de 1 100 € les 1 000 litres, la tentation de commander est forte. Pourtant, comme nous allons le voir, le marché réserve parfois des surprises. Décryptage.

Le fioul et ses montagnes russes

Le prix du fioul domestique ne se décide pas au coin de la rue : il dépend directement du cours du pétrole brut. Or, ce dernier ressemble souvent à un grand huit, surtout ces dernières années. Conflits géopolitiques, tensions au Moyen-Orient, variations de l’offre et de la demande : tout cela influe sur le baril. On l’a encore vu ces dernières semaines, où le Brent est passé de 65 à 80 dollars en moins d’un mois, avant de repartir à la baisse, comme indiqué dans cet article de L’Union. Conséquence : les prix du fioul domestique montent, redescendent, puis stagnent parfois sans prévenir. Difficile, dans ce contexte, de savoir s’il faut commander tout de suite ou attendre une potentielle baisse des prix.

Les disparités régionales à ne pas négliger

Autre élément à prendre en compte : l’endroit où vous vivez. Le prix du fioul domestique peut varier de près de 90 € pour 1 000 litres entre certaines régions, comme le rapporte MSN. La Franche-Comté, par exemple, bénéficie actuellement de tarifs plus bas (environ 1 041 € les 1 000 litres), tandis que le Limousin affiche des prix bien plus salés (jusqu’à 1 129 € pour la même quantité). Ces différences s’expliquent par les coûts logistiques, les taxes locales et parfois la difficulté d’accès pour les camions de livraison. Moralité : avant de passer commande, il est essentiel de comparer les prix dans votre région, voire dans les départements voisins.

Prix du fioul : est-ce le bon moment pour passer commande ?

Alors, faut-il foncer en septembre ? La réponse est nuancée. Oui, remplir sa cuve maintenant, c'est jouer la sécurité face à un hiver qui pourrait faire grimper les tarifs aussi vite que le mercure descend. Mais, non, ce n'est pas forcément le meilleur plan : si le pétrole poursuit sa baisse, le fioul risque bien de suivre le mouvement. En clair, tout dépend de votre situation : si votre cuve est vide, il est prudent de sécuriser une commande. Si vous avez encore de la marge, surveillez les cours régulièrement sur prixfioul.fr, par exemple, et tentez de grappiller quelques euros supplémentaires.