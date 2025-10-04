Puis-je faire mon ramonage moi-même ? Serais-je couvert par mon assurance ?

Chaque année, lorsque l’automne pointe le bout de son nez, la même question revient : puis-je ramoner ma cheminée moi-même, et serais-je couvert par mon assurance en cas de problème ? Les kits d’isolation et de ramonage, disponibles dans le commerce, se vendent parfois moins de 50 €, bien loin des 60 à 100 € facturés par un professionnel. Mais, attention, car derrière cette économie se cachent des règles bien précises. Selon l’article L2213-26 du Code général des collectivités territoriales, le ramonage est une obligation légale. J’ai voulu aller plus loin et j’ai donc directement contacté mon assureur pour savoir si mes ramonages maison au hérisson suffisaient… La réponse pourrait en surprendre plus d’un ! Décryptage.

Pourquoi le ramonage est-il si important ?

Ramoner sa cheminée, ce n’est pas seulement une histoire de suie. C’est avant tout une question de sécurité. Un conduit mal entretenu peut libérer du monoxyde de carbone, ce gaz invisible et inodore, mais mortel. C’est pourquoi j’ai aussi installé un détecteur de monoxyde de carbone à la maison, pour dormir sur mes deux oreilles. Le ramonage prévient également le risque d’incendie : en grattant les dépôts accumulés, on réduit les chances qu’ils s’embrasent. Enfin, c’est aussi un moyen d’améliorer l’efficacité de son appareil de chauffage, car une cheminée propre tire mieux et consomme moins. Bref, un geste qui sauve des vies, et qui allège aussi la facture !

Ramonage maison : une fausse bonne idée ?

Munis de leur hérisson, certains se sentent pousser des ailes de ramoneurs aguerris. Je l’avoue, je ramone moi-même au moins deux fois par an, et même trois lorsque l’hiver est particulièrement rigoureux. Les conduits brillent, et je suis fier de ma besogne. Mais, qu’en est-il du côté administratif ? C’est là que ça se complique. Sans certificat de ramonage délivré par un professionnel, beaucoup d’assureurs considèrent que le ramonage « maison » n’est pas valable. En cas d’incendie, l’indemnisation pourrait être réduite… voire inexistante. Certains, tolèrent le ramonage mécanique réalisé par le particulier, mais attention : les fameuses « bûchettes chimiques » ne suffisent pas. Comme je l’explique dans cet article dans lequel j’ai posé directement la question à mon assureur, mieux vaut ne pas improviser, prendre des photos datées lors du ramonage, etc.

Comparatif express : professionnel vs ramonage maison

Option Avantages Inconvénients Professionnel (60-100 €) Certificat valide pour l’assurance, sécurité garantie, expertise Coût plus élevé, disponibilité parfois limitée en automne Ramonage maison (20-40 €) Économique, faisable quand on veut, fierté du travail accompli Pas de certificat officiel, couverture assurance incertaine, risque d’erreur Ramonage chimique (20-50 €) Simple, rapide, fragilise les dépôts Ne remplace pas un ramonage mécanique, non reconnu par les assurances

Alors, puis-je vraiment faire mon ramonage moi-même ?

La réponse est nuancée : oui, vous pouvez, et c’est même autorisé par la loi tant que le travail est bien fait. Mais, attention, en cas de sinistre, sans certificat officiel, votre assurance habitation pourrait refuser de couvrir les dégâts. Autrement dit, faire soi-même son ramonage, c’est un peu comme jouer à la roulette russe avec son contrat d’assurance. Personnellement, je continue de manier le hérisson. Cependant, je fais aussi appel une fois par an à un pro pour obtenir le précieux papier.

Ainsi, je suis tranquille côté sécurité et côté assurance. Et vous, continueriez-vous à ramoner vous-même en prenant le risque d'un refus d'indemnisation de votre assurance habitation ?