Quel est le prix (moyen) d’un ramonage de cheminée en 2025 ?

Le ramonage n’est pas un luxe : c’est une formalité de sécurité pour votre cheminée, votre poêle ou votre conduit. C’est aussi une obligation légale comme le rappelle ce document Légifrance. En 2025, les prix moyens tournent généralement de 60 € à 120 €, selon le type d’appareil et la méthode (mécanique ou chimique). Et, comme pour tout service, il existe des différences entre les régions ! Alors avant d’appeler le premier numéro trouvé, sachez que des offres forfaitaires existent parfois, surtout hors saison et comparez plusieurs devis. Alors, combien coûte un ramonage cette année ? Éléments de réponses dans cet article.

Ramoner : combien cela coûte vraiment ?

Le prix dépend surtout du type d’appareil et de l’accessibilité du conduit. Un ramonage de cheminée à bois ou fioul coûte souvent de 60 à 80 €, celui d’un poêle à granulés plutôt de 80 à 120 €, et un ramonage de cheminée à gaz se situe autour de 40 € à 60 €. Les interventions plus techniques comme un débistrage ou un dégoudronnage peuvent, elles, atteindre de 100 à 400 € selon la hauteur et l’état du conduit. Bien entendu, ces chiffres sont à nuancer, et peuvent aussi augmenter en fonction de la saison, c’est la loi du marché !

Obligations et sécurité : pourquoi ce n’est pas négociable ?

Le ramonage est encadré par la réglementation : il doit être réalisé au moins une fois par an pour la plupart des installations, et parfois deux fois selon les arrêtés locaux (une fois pendant la période de chauffe est généralement exigée). Un certificat de ramonage doit vous être remis, il vous sera utile pour l’assurance en cas de sinistre. Ne prenez pas ce papier à la légère : sans preuve, votre assureur peut refuser une indemnisation. Les textes officiels et fiches pratiques précisent ces obligations.

Astuces pratiques pour payer moins (et mieux)

Avant de vous lâcher dans la jungle des devis, voici quelques astuces rapides et faciles à mettre en œuvre

Comparez plusieurs devis : le prix affiché peut varier selon les frais de déplacement.

: le prix affiché peut varier selon les frais de déplacement. Faites ramoner hors saison (printemps/été) pour obtenir un créneau moins cher.

Regroupez services : nettoyage du foyer + ramonage, parfois facturés en forfait.

Vérifiez la qualification du professionnel (certifications, assurance).

Ces réflexes simples évitent de payer trop et garantissent un travail propre et certifié. Rappelons que le ramonage est obligatoire au moins une fois par an et que certaines assurances tolèrent le ramonage fait soi-même, mais pas toutes. Retrouvez notre article dédié à cette question essentielle ! En cas d’incendie, il peut vous être réclamé un certificat de ramonage délivré par un professionnel !

Alors ? Quel est le prix (moyen) d’un ramonage en 2025 ?

En pratique, attendez-vous à dépenser en moyenne de 60 € à 120 € selon votre installation : de 60 à 80 € pour cheminée bois/fioul, de 40 à 60 € pour gaz, et de 80 à 120 € pour poêles à pellets. Si le conduit est très encrassé, prévoyez un débistrage supplémentaire (de 100 à 400 €). L’an dernier, le ramoneur m’a indiqué qu’un détartrage du circuit était nécessaire, et il avait raison, mais cela m’a coûté 350 € ! Ces fourchettes couvrent la majorité des situations courantes, le bon réflexe reste le devis avant intervention. Allez-vous demander trois devis et ramoner hors saison pour économiser ou compter sur le premier venu et risquer la surprise ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !