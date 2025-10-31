Quelles sont les règles de la Loi Montagne applicables dès le 1ᵉʳ novembre 2025 ?

Les vacances de Noël approchent et avec elles, la neige, le froid, et pour certains les séjours à la montagne. Normalement, vous devriez déjà savoir que depuis le décret nᵒ 2020-1264 du 16 octobre 2020, la fameuse Loi Montagne II impose aux automobilistes de s’équiper en pneus hiver ou de détenir des chaînes dans 48 départements français. Chaque année, elle refait surface à la première gelée, avec son lot de questions et de tolérances… Eh oui, cette dernière ne s’applique pas à toutes les communes d’un même département, puisqu’elle dépend des conditions météorologiques et notamment de la présence (ou non) de neige ou de verglas. Alors, à partir du 1ᵉʳ novembre 2025, qu’est-ce qui change vraiment ? Doit-on craindre les amendes, ou juste les descentes de col enneigées ? J’ai creusé la question et voici ce qu’il faut en retenir !

Loi Montagne : une loi désormais appliquée après quelques années de tolérance

Appliquée chaque hiver du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, la Loi Montagne concerne tous les véhicules circulant dans les zones dites « de montagne » : Alpes, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges et Corse. En clair, si vous traversez l’un de ces secteurs, il vous faudra :

Être équipé de 4 pneus hiver (ou 4 saisons saisons marqués 3PMSF),

Ou bien posséder des chaînes ou des chaussettes pour au moins deux roues motrices.

Pour vérifier si votre commune est concernée, la liste officielle des départements et communes est mise à jour chaque année par la Sécurité routière. Et, si vous hésitez encore sur la signification du marquage 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake, pour les intimes), souvenez-vous qu’il s’agit du logo montagne à trois pics et flocon, garantissant des pneus réellement adaptés à la neige et au froid. D’ailleurs, un inventeur français a même mis au point un système pour rouler sur la neige en 60 secondes, sans changer de pneus ! Nous vous en parlions dans cet article.

Une tolérance en voie de disparition

Pendant plusieurs hivers, les forces de l’ordre ont fait preuve de clémence : pas de sanction, juste des rappels à l’ordre. Mais, selon la Sécurité routière, cette tolérance touche à sa fin. Le décret sur les sanctions est désormais en phase d’examen ; il pourrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’hiver. Concrètement :

Amende prévue : jusqu’à 135 € (classe 4),

Risque indirect : refus de prise en charge par votre assurance en cas d’accident sans équipement conforme,

Conséquence pratique : blocage possible de votre véhicule sur certaines routes de montagne.

Mais au-delà de l’amende, la Loi Montagne est surtout une question de bon sens et de sécurité. Comme me le disait un conducteur croisé à la station d’essence de Samoëns « J’ai testé sans pneus hiver, et j’ai surtout testé la glissade ! »

Les automobilistes enfin convaincus ?

Selon les derniers chiffres du Syndicat du pneu relayés par cet article du Progrès, la moitié des pneus neufs vendus en France sont dorénavant conformes à la Loi Montagne. Les conducteurs auraient donc compris le message ! Le prix, souvent brandi comme excuse, n’est plus un frein : les pneus 4 saisons 3PMSF coûtent aujourd’hui presque le même prix que des pneus été classiques. Et, si certains protestent encore contre « les obligations », rappelons que ces règles sauvent des vies.

Comme le souligne cet autre article de NeozOne, bien s'équiper, c'est avant tout être responsable et solidaire sur la route. Pour les plus curieux, retrouvez notre publication complète sur LinkedIn avec tous les détails techniques et les conseils pratiques avant l'hiver.