Quels sont les moyens de paiement les plus sécurisés ? Guide complet

À l’ère où les achats en ligne deviennent la norme et où les fraudes se sophistiquent, protéger ses informations financières est devenu un enjeu crucial. Entre les portefeuilles électroniques, les cartes virtuelles et les nouvelles technologies d’authentification, le consommateur se retrouve face à une multitude d’options. Mais lesquelles offrent réellement une protection optimale ?

Les moyens de paiement les plus sécurisés selon les usages

Un paiement sécurisé est une transaction protégée contre les risques de piratage, la fuite de données personnelles et les fraudes. Il garantit la sécurité des échanges financiers autant pour les consommateurs que pour les commerçants. En d’autres termes, il protège les informations sensibles et assure la bonne exécution des transactions. Pour être considéré comme sécurisé, un moyen de paiement doit assurer la confidentialité des données par chiffrement, intégrer des protocoles rigoureux de protection des informations bancaires et des systèmes de détection des transactions suspectes.

L’authentification forte (2FA et 3D Secure) est primordiale, combinant généralement un mot de passe, un code temporaire envoyé par SMS et, de plus en plus, des éléments biométriques comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale sur smartphones. À chaque type de transaction correspond un moyen de paiement assurant une sécurité optimale de vos données financières. Il est essentiel de choisir la solution adaptée pour minimiser les risques de fraude et pour gérer efficacement vos finances

Les moyens de paiement les plus sécurisés pour des achats en ligne

Pour garantir une sécurité optimale lors de vos paiements en ligne, plusieurs solutions efficaces sont à votre disposition :

Carte bancaire avec authentification forte (3D Secure) :

Les cartes bancaires avec authentification forte assurent un niveau de sécurité supérieur grâce au système 3D Secure, qui requiert de valider chaque paiement en ligne via un code envoyé par SMS ou une notification bancaire. Cela réduit considérablement les risques de fraude, en assurant que seul le titulaire de la carte peut autoriser la transaction.

D’après le comparatif détaillé des meilleures cartes bancaires par Moneyradar, les cartes équipées du système 3D Secure comme « Verified by Visa » et « MasterCard Identity Check » offrent une couche de protection essentielle contre la fraude, réduisant significativement les risques grâce à la validation systématique des transactions en ligne par le titulaire de la carte.

Certaines néo-banques proposent des cartes bancaires avec une sécurité renforcée via l’authentification 3D Secure et des alertes en temps réel pour chaque paiement effectué.

Carte virtuelle (E-carte bleue) :

L’e-carte bleue ou carte virtuelle génère un numéro temporaire unique pour chaque transaction. Cela vous permet de ne pas partager vos informations bancaires réelles lors de vos achats, ce qui constitue une solution idéale pour les paiements en ligne ponctuels ou dans des situations de confiance incertaine.

Des plateformes comme Boursorama Banque et Revolut proposent désormais des cartes virtuelles à usage unique ou récurrent, facilement créables et gérables via leurs applications mobiles, offrant ainsi plus de flexibilité et de contrôle dans la réalisation de paiements en ligne sécurisés.

Portefeuilles électroniques sécurisés :

Les portefeuilles électroniques sont des solutions pratiques et sécurisées qui intègrent des technologies de chiffrement bancaire avancées pour protéger vos informations financières. PayPal, Apple Pay, et Google Pay utilisent des systèmes de sécurité renforcés et des méthodes d’authentification biométrique (empreintes digitales ou reconnaissance faciale) pour valider les paiements, offrant ainsi une double protection.

Les moyens de paiement les plus sûrs entre particuliers

Les paiements entre particuliers présentent un risque de fraude plus élevé, mais certaines solutions vous offrent une sécurité renforcée pour éviter les arnaques.

Les solutions de paiement en ligne les plus sécurisées entre particuliers

Solution Caractéristiques principales Niveau de sécurité Protection contre les litiges Sumeria (ex-Lydia) • Application de référence en France • Paiements entre proches • Facile d’utilisation pour les remboursements entre amis • Chiffrement des données • Authentification forte (SMS, biométrie) • Conformité aux standards bancaires • Protection limitée • Possibilité de contester certaines transactions • Solution peu efficace en cas de fraude avérée Paylib • Développée en partenariat avec des institutions financières • Transferts instantanés sans frais • S’intègre aux applications bancaires existantes • Authentification forte • Respect des normes bancaires • Envoi d’argent via contacts téléphoniques • Idéale pour transactions entre personnes de confiance • Pas de garanties en cas de litige ou d’arnaque Wero • Solution sécurisée avec institutions financières • Transferts instantanés sans frais • Services additionnels (cartes prépayées/virtuelles) • Authentification forte • Suivi en temps réel des transactions • Gestion avancée des moyens de paiement • Idéale pour transactions entre personnes de confiance • Pas de garanties en cas de litige ou d’arnaque PayPal • Service mondial de paiement • Double option de paiement : – Entre proches – Pour biens et services • Chiffrement des données • Authentification à plusieurs facteurs • Système de détection des fraudes • Protection robuste via service de résolution des litiges • Remboursement possible si non-réception • Important : Protection active uniquement avec l’option « paiement pour biens et services » Le Bon Coin Paiement • Solution intégrée à la plateforme • Agit comme tiers de confiance • Fonds bloqués jusqu’à confirmation de réception • Authentification sécurisée • Traçabilité des transactions • Interface sécurisée • Service de réclamation et remboursement • Résolution des litiges • Suivi rigoureux des transactions

Note : Bien que ces solutions offrent des paiements sécurisés, elles ne protègent pas toujours contre les arnaques. Une arnaque consiste à payer pour un produit ou un service qui n’est jamais livré, même si le paiement en lui-même a été sécurisé.

Banques en ligne et néo-banques : des transferts simples et sécurisés entre particuliers

Les applications mobiles des banques en ligne comme Boursorama et des néo-banques comme N26 et Revolut offrent des transferts d’argent entre particuliers, à la fois pratiques et sécurisés. Elles intègrent le chiffrement des données, authentification forte et notifications en temps réel.

Par exemple, Revolut et N26 proposent des protections en cas de litige, mais évitez les virements instantanés (irréversibles) qui ne garantissent aucune protection en cas de problème.

Paiements pour abonnements ou prélèvements récurrents

Pour les paiements récurrents comme les abonnements, privilégiez les prélèvements SEPA sécurisés qui offrent un cadre réglementaire strict en Europe et vérifiez soigneusement les conditions de chaque abonnement pour vous assurer que les paiements sont uniquement autorisés pour les services souscrits, certaines plateformes proposant même un processus de validation supplémentaire pour renforcer cette sécurité et vous permettre de garder un contrôle total sur vos finances.

Les paiements professionnels en ligne les plus sécurisés

Pour les transactions professionnelles, privilégiez Stripe et PayPal Business.

Stripe offre une sécurité de niveau bancaire avec cryptage SSL et conformité PCI DSS, tout en simplifiant le processus pour les marchands et leurs clients.

PayPal Business, plateforme incontournable pour les entreprises, assure une protection robuste contre les fraudes grâce à son authentification multi-facteurs, sécurisant ainsi les transactions et protégeant les données sensibles des clients.

Les paiements en ligne à l’international les plus sécurisés

Lorsque vous effectuez des paiements internationaux, il est essentiel d’opter pour des solutions sécurisées, adaptées aux transactions transfrontalières. Ces transactions peuvent comporter des risques supplémentaires, comme des escroqueries liées à des virements frauduleux ou des plateformes non régulées, qui exposent vos informations à des attaques.

Solution Description Avantages de sécurité Néo-banque : Revolut Propose des paiements internationaux avec transactions instantanées et frais réduits • Système de cryptage de pointe • Notification en temps réel pour chaque transaction • Suivi instantané des paiements • Prévention des fraudes Fintech : Wise Solution reconnue pour sa transparence et sa fiabilité • Méthode de chiffrement bancaire avancées • Système de sécurité sophistiqué Transactions internationales rapides et fiables • Suivi détaillé à chaque étape du transfert Paiement en crypto-monnaie Solutions basées sur Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies • Technologie blockchain sécurisée • Garantie d’intégrité des paiements • Alternative aux systèmes bancaires traditionnels • particulièrement utile pour les biens numériques.

Note : la crypto-monnaie doit être utilisée avec précaution : elle n’est recommandée qu’aux utilisateurs avertis, car une simple erreur dans le numéro de wallet peut entraîner une perte définitive des fonds. En outre, les transactions crypto ne bénéficient pas des protections offertes par les systèmes bancaires traditionnels, ce qui peut rendre la récupération des fonds difficile en cas de problème.

Moyen de paiement : les bonnes pratiques

Pour effectuer des transactions en toute sérénité et éviter les fraudes, il est essentiel de comprendre les solutions les plus fiables ainsi que les bonnes pratiques à adopter. Voici les informations clés à retenir pour des paiements sécurisés :

Systèmes d’authentification forte (3D Secure, 2FA)

Combinez mot de passe, code SMS temporaire, ou reconnaissance biométrique pour valider chaque transaction. Ces solutions réduisent considérablement les risques de fraude.

Ayez systématiquement recours à l’authentification renforcée (3D Secure, 2FA) plutôt qu’à la simple saisie de numéro de carte et pensez à activer les alertes de paiements pour surveiller vos transactions en temps réel et pouvoir réagir rapidement en cas de fraude.

Utilisation des cartes virtuelles

Optez pour des cartes virtuelles temporaires proposées par certaines néo-banques telles que Revolut, N26 ou Bunq. Elles protègent vos informations bancaires en limitant l’exposition de vos données sensibles lors des paiements en ligne. Ces cartes virtuelles sont notamment plébiscitées pour des paiements ponctuels.

Ne partagez jamais vos données bancaires à des tiers, même de confiance, et ne transmettez jamais vos informations via des canaux non sécurisés.

Portefeuilles électroniques sécurisés

Privilégiez des solutions comme Apple Pay, Google Pay ou PayPal, disponibles aussi via des banques comme Orange Bank et N26. Ces solutions proposent des systèmes de validation biométrique (comme la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale), assurant une sécurité supplémentaire lors de chaque paiement.

Pour les transactions entre particuliers sans intermédiaire, privilégiez toujours des plateformes sécurisées qui offrent une protection en cas de litige ou de non-livraison, comme PayPal ou Vinted, et évitez absolument les méthodes non sécurisées comme Western Union, Transcash, PCS ou PaySafeCard qui ne permettent pas de recours en cas de problème.

Protocoles de paiement sécurisés

Privilégiez les protocoles de paiement sécurisés qui adoptent les normes suivantes :

le protocole SSL (Secure Socket Layer) pour le chiffrement bancaire des données, le PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) pour protéger les informations bancaires l’authentification renforcée (comme 3D Secure ou Verified By Visa) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire.



Garanties de sécurité des services de paiement

Optez pour des services offrant une couverture contre les fraudes et la possibilité de bloquer les transactions suspectes. Avant de valider un paiement, assurez-vous que le site respecte les normes de sécurité en vigueur en consultant les mentions légales et les conditions générales de vente (CGV).

Consultez également les avis clients sur des plateformes spécialisées comme TrustPilot ou GoogleMyBusiness pour évaluer la fiabilité et la réputation du service.

Ne négligez pas les assurances bancaires qui peuvent s’avérer essentielles en cas de fraude ou de litige, offrant une couverture précieuse pour récupérer vos fonds.

Outils de vérification en ligne

Avant de payer, assurez-vous que le site présente une URL sécurisée (« HTTPS ») et un cadenas dans la barre d’adresse. Vous pouvez aussi utiliser des outils en ligne pour vérifier la validité des certificats SSL du site.

Restez vigilant même sur des sites régulés, car ils peuvent également être exploités par des arnaqueurs. Ne cliquez jamais sur des liens suspects reçus par e-mail, car ils peuvent faire partie d’une opération de phishing visant à dérober vos informations financières.

Protection des appareils

Pour assurer la protection complète de vos moyens de paiement, veillez à toujours utiliser un antivirus fiable afin de vous prémunir contre les menaces déjà présentes ou susceptibles de compromettre vos systèmes. Une bonne combinaison entre sécurité logicielle et protections contractuelles est essentielle pour des transactions sereines et sécurisées.

Nos recommandations essentielles

Pour sécuriser vos paiements en ligne, il est primordial que vous ayez recours à des systèmes intégrant des protocoles renforcés comme 3D Secure, le chiffrement avancé SSL et les solutions d’authentification multiple (2FA). Choisissez une banque réputée, réactive, offrant une couverture contre les fraudes et capable de bloquer instantanément toute transaction suspecte.