Quels sont les nouveaux horaires heures pleines heures creuses à partir de novembre 2025 ?

Entre économies d’énergie et adaptation à la production solaire, les nouvelles heures creuses d’Enedis bousculent nos habitudes dès novembre 2025 !

Crédit photo : A.Bonazzi pour NeozOne

Si vous êtes abonné à l’option Heures Pleines / Heures Creuses d’EDF, tenez-vous prêt : à partir de novembre 2025, les créneaux vont progressivement changer pour 11 millions de Français. Le gestionnaire du réseau Enedis adapte les plages horaires à la production d’électricité solaire et à nos nouveaux rythmes de vie. D’ici fin 2027, tous les foyers concernés auront basculé vers un nouveau découpage : 5 heures creuses garanties la nuit, et jusqu’à 3 heures supplémentaires dans la journée en été. Une vraie petite révolution pour nos ballons d’eau chaude et nos lave-linges ! Et, comme j’aime suivre les questions d’énergie de près (notamment dans ma commune), je me suis plongé dans les explications officielles pour tout comprendre.

Pourquoi de nouvelles heures creuses maintenant ?

Il fut un temps où les heures creuses étaient uniquement nocturnes. On dormait, les usines tournaient au ralenti, et l’électricité devenait moins chère. Mais nos modes de vie ont changé : télétravail, véhicules électriques, panneaux solaires… autant d’évolutions qui modifient la consommation. Comme le rappelle EDF, l’idée est simple : « mieux répartir la demande pour soulager le réseau et éviter les pics de consommation ». En journée, lorsque le soleil brille, l’énergie solaire abonde : il devient donc logique de nous inciter à consommer à ce moment-là. C’est aussi une façon d’accompagner la transition énergétique sans construire de nouvelles centrales. À titre personnel, je trouve cette approche plutôt logique. Si ma machine à laver peut tourner à 14 h au lieu de 23 h, et que c’est moins cher, pourquoi s’en priver ?

Le mode éco d'un lave-vaisselle.
Avec l’offre de deux heures d’électricité gratuite, Engie va nous faire changer nos habitudes de consommation. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Comment ces nouvelles heures creuses vont-elles s’organiser ?

Pas de panique : les grandes lignes restent les mêmes. Vous aurez toujours 8 heures creuses par jour, mais leur répartition changera légèrement.

  • La nuit (toute l’année) : au moins 5 heures consécutives de 23 h à 7 h, idéales pour le chauffe-eau ou la voiture électrique.
  • En journée (avril à octobre) : jusqu’à 3 heures creuses de 11 à 17 h, souvent réparties autour de la pause déjeuner.
  • En hiver (novembre à mars) : toutes vos heures creuses seront concentrées la nuit, quand la production solaire baisse.

D’après La Voix du Nord, Enedis communiquera ces changements aux fournisseurs six mois avant leur mise en place, puis chaque client sera prévenu au moins un mois à l’avance. Et, bonne nouvelle : aucune intervention technique ne sera nécessaire grâce aux compteurs Linky, qui permettront une reprogrammation à distance.

Ce qu’il faut retenir en un coup d’œil

Élément Avant 2025 Après 2025
Nombre d’heures creuses 8 h/jour 8 h/jour (inchangé)
Répartition Principalement la nuit Nuit + après-midi (en été)
Heures garanties 23 h à 7 h Minimum 5 h la nuit
Nouveauté Heures creuses de jour en été
Objectif Réduire la demande la nuit Valoriser la production solaire

Êtes-vous concernés et comment vérifier ?

Selon l’article relayé par EDF et la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), 3,5 millions de foyers ont déjà de nouvelles heures creuses, tandis que 11 millions verront les leurs évoluer d’ici à 2027. Pour savoir si vous êtes concerné, rendez-vous sur votre espace client EDF ou sur l’application du compteur Linky. Si vos plages horaires actuelles comprennent des créneaux de 7 à 11 h ou de 17 à 23 h, elles seront modifiées. Petit conseil d’expérience : si vous êtes déjà équipé de panneaux solaires, ces nouvelles heures creuses peuvent devenir une opportunité. En été, vous pourrez caler vos appareils énergivores (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau) pile pendant vos pics de production. Un vrai cercle vertueux pour votre portefeuille et aussi pour la planète.

Une réforme utile pour un réseau plus intelligent

Ce changement n’est pas qu’une contrainte. Il reflète une évolution du mix énergétique français, plus propre, plus flexible et davantage centré sur les énergies renouvelables. Chez moi, j’y vois une occasion de mieux planifier les usages : lancer le lave-linge à 14 h, recharger la voiture à 23 h, et profiter d’un réseau plus équilibré. Alors oui, il faudra s’adapter un peu, mais c’est le prix d’une électricité plus durable. Avez-vous déjà repéré vos nouveaux créneaux d’heures creuses ou allez-vous attendre la lettre d’Enedis pour vous y mettre ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

