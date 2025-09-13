Ramasser du bois de chauffage gratuit en forêt, une bonne idée si c’est fait correctement

Saviez-vous que vous devez respecter quelques règles pour ramasser du bois en forêt ?

13 septembre 2025
Un homme ramasse du bois en forêt.
Certaines communes autorisent l'affouage pour que les particuliers récupèrent du bois de chauffage. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Pourquoi acheter du bois quand la forêt nous tend des branches bien sèches, parfaites pour le chauffage ? La forêt est là, mais elle n’appartient pas à tout le monde. Il y a d’abord les forêts privées, puis les forêts domaniales ou communales qui sont publiques. Dans les premières, il est totalement interdit de ramasser quoi que ce soit, car c’est considéré comme du vol. Dans les autres, vous ne pouvez tout simplement pas faire ce que vous voulez. Alors, comment obtenir du bois gratuitement en toute légalité ? C’est ce qu’on va vous expliquer.

Le ramassage de bois dans les forêts privées

Une forêt privée est, par essence, la propriété de quelqu’un. Même si elle est ouverte aux promeneurs, le bois qui s’y trouve, même mort, appartient aux propriétaires. Le ramasser est considéré comme du vol. Un vol puni par la loi avec au mieux, une amende de 135 €, au pire, cela une sanction pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, selon l’article 311-2 du Code pénal. Une facture plutôt salée pour quelques bûches ramassées innocemment dans le but d’alléger sa facture de chauffage.

Un tas de bois de chauffage.
Le bois de chauffage ne peut pas être ramassé en forêt sans autorisation et cela peut vous couter cher, car cela est considéré comme du vol. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Les règles strictes des forêts publiques

Les forêts publiques ont, elles aussi, leurs propres règles. Le ramassage de bois mort y est également interdit. En effet, ce bois a un rôle important pour la faune et la flore, car il préserve l’équilibre de l’écosystème. Une recommandation signée par l’Office National des Forêts (ONF). Selon l’article L163-7 du Code Forestier, les sanctions peuvent être sévères :

  • Amende de 1 500 € pour avoir ramassé du bois mort de 20 cm ou plus.
  • Jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende pour avoir coupé un arbre d’au moins 20 cm de circonférence.

Du bois de chauffage pour presque rien : les alternatives légales

Malgré ces interdictions, il existe des moyens de se procurer du bois de chauffage pour presque rien. Vous pouvez, par exemple, vous renseigner auprès des propriétaires de forêts privées qui vendent du bois. La limite légale autorisée pour les particuliers est de 30 à 60 stères par personne, soit 30 à 60 m³ de bois empilé. Dans les forêts publiques, vous pouvez obtenir du bois en toute légalité grâce à l’affouage. Ce système permet d’obtenir une part de bois en échange de l’aide pour entretenir la forêt communale. Il faut toutefois que votre commune l’autorise.

Ramassage de bois en forêt par un particulier.
Ramasser du bois en forêt est réglementé, sans autorisation, vous vous exposez à une forte amende. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : A. Bonazzi pour NeozOne

Si aucune de ces options n’est possible, il vous reste la solution d’acheter votre bois en basse saison, d’avril à août et même jusqu’à début septembre auprès de scieries ou de marchands spécialisés. Vous aurez non seulement du bois bien sec, mais aussi à faible coût. Comment vous procurez-vous votre bois de chauffage ? Connaissiez-vous ces options ou ces sanctions ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

