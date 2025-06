Rappel airbag Takata : un outil pour savoir si votre voiture est concernée

Vous n’avez pas pu échapper à cette information concernant les airbags Takata ! Les médias, à juste titre, puisque le danger est mortel, ont largement relayé l’information. Mais, le 24 juin 2025, une nouvelle mise à jour des marques concernées a été publiée… Et, autant vous dire, que la plupart des marques de véhicules sont désormais concernées, et non plus uniquement les Citroën ou Toyota, cibles premières de ce problème ! Eh oui, saviez-vous que certains airbags de votre voiture pouvaient… vous blesser gravement au lieu de vous protéger ? Ce n’est pas un scénario catastrophe, mais une alerte sérieuse du ministère de la Transition Écologique. Plusieurs constructeurs rappellent actuellement des véhicules équipés d’airbags Takata défectueux. En cause ? Un risque de projection de fragments métalliques lors de leur déclenchement. Bonne nouvelle : le remplacement est entièrement gratuit et prend seulement deux heures. Mauvaise nouvelle : beaucoup d’automobilistes ne savent même pas qu’ils sont concernés et risquent leurs vies à chaque fois qu’ils s’installent derrière leur volant ! Décryptage.

Airbags Takata : un défaut qui peut être mortel

Produits de 1998 à 2019, certains airbags de marque Takata vieillissent très mal. Leur propulseur chimique au nitrate d’ammonium se dégrade avec le temps, surtout sous chaleur et humidité, d’où l’alerte renforcée dans les départements et régions d’outre-mer. Mais, les véhicules en métropole ne sont pas épargnés pour autant. Résultat : en cas d’accident, l’airbag peut anormalement exploser et propulser des fragments métalliques dans l’habitacle. Des blessures graves, voire mortelles, ont déjà été signalées dans le monde. C’est pourquoi une vaste campagne de rappel est lancée, sous pilotage gouvernemental, pour inciter les conducteurs à faire vérifier et remplacer leurs airbags sans attendre.

Comment savoir si mon véhicule est concerné ?

La démarche est simple et ne vous prendra que quelques minutes. Il vous suffit de récupérer le numéro VIN de votre voiture (17 caractères) :

Sur votre carte grise, à côté de la lettre E

Sur le pare-brise, côté conducteur, à l’extérieur

Sur le carnet d’entretien ou la plaque constructeur

Une fois ce précieux numéro en main, rendez-vous sur le site officiel de votre constructeur automobile (Audi, Toyota, Citroën, BMW, etc.). Un outil de vérification est mis à disposition : vous entrez le VIN, et vous savez immédiatement si votre voiture est rappelée. Certains constructeurs envoient aussi des notifications via leurs applications officielles ou affichent des alertes sur l’écran de bord du véhicule. Et, si vous n’avez rien reçu, mais que votre véhicule est listé comme concerné, contactez sans tarder un garage agréé de la marque.

Marques concernées par les rappels d’airbags Takata

Voici une liste (non exhaustive) des marques ayant lancé ou planifié des campagnes de rappel :

Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS

Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi

Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen

Les listes de modèles par année sont disponibles sur les sites des constructeurs. Certains véhicules sont sous surveillance renforcée, mais pas encore rappelés (notamment ceux avec airbags dessiccants). Il est donc essentiel de revenir vérifier régulièrement.

Que faire si je suis concerné par le rappel ?

Pas de panique, mais pas de temps à perdre non plus. Voici les étapes :

Prenez rendez-vous chez un garagiste agréé de la marque

Désactivez l’airbag si votre constructeur le recommande avant le trajet

Respectez scrupuleusement les consignes données par la marque

L’opération est gratuite, entièrement prise en charge par le constructeur

La réparation dure moins de 2 heures

Dans la majorité des cas, les deux airbags avant doivent être remplacés

Et, si votre véhicule fait l’objet d’un « stop drive » (interdiction de rouler), contactez immédiatement le constructeur pour convenir d’une solution (remorquage, prêt de véhicule…).

Mon cas : j’ai testé avec mon Audi A3

Pour l’anecdote, j’ai moi-même effectué la vérification avec mon Audi A3 de 2013, en cliquant sur ce lien, un brin inquiet… mais soulagée à la lecture du message : « Votre véhicule portant le numéro d’identification WAUZZZ*** n’est pas concerné par le rappel des airbags Takata. Merci de votre confiance. ». Ouf. Mais, j’aurais pu tout aussi bien faire partie des millions de véhicules concernés. Et, dans ce cas-là, je n’aurais pas attendu un courrier pour réagir. Je précise que chaque constructeur concerné propose une rubrique permettant de vérifier si votre véhicule est concerné ou non.

C'est un geste simple, rapide et gratuit. Et, franchement, entre deux rendez-vous, mieux vaut passer au garage qu'aux urgences ou à la morgue, non ? Et vous, avez-vous vérifié si votre voiture fait partie des véhicules rappelés pour un airbag Takata défectueux ? Pour en savoir plus : rappel-airbag-takata.