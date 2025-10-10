« Tout le monde peut se faire piéger », les arnaques au bois de chauffage sur internet

Ah, les arnaques ! On pourrait presque dire qu’il y en a pour tous les goûts et dans tous les domaines. Pourtant, du côté des victimes, le sentiment reste le même : une culpabilité qui s’installe. Entre promesses séduisantes et désir de faire une bonne affaire, on se laisse tenter, et c’est le début du cauchemar psychologique. Nous venons d’avoir vent d’une nouvelle forme de fraude ciblant le bois de chauffage. Avec le retour du froid, ceux qui ont oublié de faire leurs réserves à temps deviennent des proies potentielles. Les fraudeurs exploitent habilement l’urgence et les prix cassés comme leviers psychologiques pour réussir leur entourloupe. Décryptage.

Le mode opératoire des escrocs au bois

Commander son bois en ligne n’a rien d’étonnant à l’ère du tout-numérique. Les arnaqueurs profitent de cette facilité. Ils créent un site internet frauduleux avec un catalogue ultra-fourni et des promotions affolantes, parfois jusqu’à -52 %. Ils n’hésitent pas à afficher des marques connues comme partenaires de « confiance », des CGV apparemment solides avec une adresse bien réelle. Malheureusement, cette adresse appartient très souvent à un authentique vendeur de bois dont ils ont parfois répliqué le site. Bien entendu, les fraudeurs exigent un paiement avant la livraison. Résultat : vous ne recevez rien, et il n’y a aucun moyen de se faire rembourser. Des plateformes comme Livraisondebois.com, SFboisdechauffage.com et Verniers-energie.fr sont quelques exemples de ces sites frauduleux qui disparaissent après une série d’arnaques réussies, ou se transforment sous un autre nom, mais toujours avec les mêmes fausses promesses. Dans certains cas, les fraudeurs exploitent les sites d’annonces en ligne comme Leboncoin ou même la Marketplace de Facebook, prudence, prudence donc.

Les vendeurs de bois, victimes malgré eux

Si la principale cible reste le particulier qui se chauffe au bois (on parle de 7 millions de personnes en France !), les arnaqueurs usurpent l’identité de négociants réels qui ont bâti une solide réputation. Évidemment, ces professionnels ne sont pas de mèche, mais voir leur nom et leur siège social sur le faux site rassure les clients qui paient sans méfiance. Lorsque la « livraison rapide » se fait attendre, ce sont donc ces honnêtes chefs d’entreprise qu’on appelle. À force, ils sont presque habitués. Stéphane Frotey et Hubert Pinart, négociants en bois victimes d’usurpation d’identité, composent de plus en plus avec les appels de clients arnaqués. Interrogé par le journal de TF1, Hubert réagissait : « On regarde un petit peu pour essayer de faire supprimer ces sites ou ces pages Facebook, et puis des fois, ce sont des clients qui nous font remonter l’information ». Stéphane, lui, affirme n’avoir plus de site internet depuis quatre ans : ses clients le connaissent, et ce sont exclusivement des grossistes, mais cela n’empêche pas les fraudeurs d’utiliser son nom et son siège social.

Comment déjouer ces arnaques au bois de chauffage ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) faisait état d’un taux d’irrégularités de 53 % en septembre dernier sur les 185 entreprises contrôlées. Il est donc urgent de redoubler de vigilance. Pour démasquer les escrocs, voici les conseils à suivre :

Méfiez-vous des prix anormalement bas. Elsa Baron, chargée de missions bois énergie pour Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, insiste sur ce point. Un prix trop beau est souvent un piège. Vérifiez la localisation du vendeur. Il est illogique qu’un négociant propose une livraison rapide et à prix cassé à l’autre bout du pays. Préférez des vendeurs proches de chez vous. Traquez les erreurs et les incohérences. Cassandra, une victime, a constaté des fautes d’orthographe sur le site juste après avoir payé. Faites ces vérifications avant de valider votre panier. Appelez votre fournisseur avant de commander, et si possible, ne payer qu’à la livraison ou au moins privilégier un acompte à un paiement total.

Étiez-vous au courant de cette arnaque qui prolifère depuis quelques années ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .