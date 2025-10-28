Transparence salariale : dès 2026, vous saurez combien gagne votre collègue de travail

Dès juin 2026, les salariés pourront connaître le salaire moyen de leurs collègues. Une révolution culturelle pour la France, où parler d’argent reste presque un crime de lèse-majesté.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 28 octobre 2025
3 minutes de lecture
Une personne compte son argent.
En juin 2026, les entreprises devront être plus transparentes sur les salaires de leurs employés. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours trouvé qu’en France, parler de salaire relevait presque du secret défense. Entre collègues, on se chuchote vaguement des rumeurs, sans jamais vraiment savoir ce que l’autre gagne. Pourtant, cela va bientôt changer ! Dès juin 2026, une nouvelle loi issue de la directive européenne sur l’égalité salariale. Cette dernière entend apaiser les tensions au sein des entreprises, et éviter la « course à la promotion »… J’ignore si ce sera le cas, car le secret des salaires est une question culturelle dans notre pays, et je doute que cela change en un claquement de doigts. Certaines entreprises n’ont pas attendu cette loi, et semblent ne pas s’en plaindre, mais se généralisera-t-elle ? Cette loi changera-t-elle vraiment nos relations au travail ? Décryptage.

Une loi européenne pour rééquilibrer les salaires

Adoptée en 2023, cette directive européenne impose aux entreprises d’afficher plus de transparence dans leurs grilles de rémunération. Objectif : permettre à chacun de vérifier qu’il est rémunéré équitablement, sans distinction de sexe. En clair, les employeurs devront désormais indiquer le salaire ou la fourchette de rémunération dès l’annonce d’un poste. Et, il sera interdit de demander le salaire précédent d’un candidat. Une petite révolution pour notre pays où, soyons honnêtes, le salaire relève presque du secret d’État. Quand je discute avec mon ami John, Américain installé à New York, il me parle de son salaire sans le moindre complexe. Pour lui, c’est naturel : tout le monde sait combien gagne son voisin. Dans le pays de l’Oncle Sam, plus on gagne, plus on est admiré. En France, c’est plutôt l’inverse : on préfère ne rien dire, de peur d’être jugé. Pourtant, cette transparence pourrait bien mettre fin à certaines inégalités criantes. Selon le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, les femmes restent encore sous-payées dans la plupart des catégories professionnelles, notamment dans les métiers du commerce, de la santé ou de l’éducation.

Deux tas de pièces différents pour un homme et une femme.
Une loi qui vise à rééquilibrer les différences de salaires entre hommes et femmes. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Transparence totale : entre malaise et équité

Bien sûr, tout le monde n’applaudit pas cette mesure. Certains redoutent un climat de jalousie ou de gêne au sein des équipes. Une passante interrogée par France Info, résumait bien la situation : « Si l’on a un petit salaire, on peut avoir honte. Et, si l’on a un gros salaire, on peut se sentir mal vis-à-vis des autres. » D’ailleurs, des entreprises comme Lucca, spécialisée dans les logiciels RH, ont déjà sauté le pas. Là-bas, les 800 salaires sont visibles de tous. Résultat : plus de confiance, moins d’injustice et une progression plus rapide pour les employés les moins bien payés. Comme quoi, la transparence peut être un véritable moteur d’équité.

Ce qu’il faut retenir

Les principaux points de la directive européenne sur la transparence salariale :

  • Entrée en vigueur en juin 2026 dans toute l’Union européenne
  • Obligation d’indiquer le salaire ou la fourchette de rémunération dès l’offre d’emploi
  • Droit pour chaque salarié de connaître le salaire moyen des personnes à poste équivalent
  • Interdiction de demander le salaire précédent d’un candidat
  • Objectif principal : réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes
Un homme et une femme avec de l'argent.
Une mesure qui vise à diminuer les écarts de salaire entre les salariés à poste équivalent. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une petite révolution culturelle à la française

Cette réforme va bien au-delà d’une simple question de chiffres. Elle touche à un aspect profondément culturel : la relation des Français à l’argent. Dans un pays où la discrétion salariale est presque un signe d’élégance, la transparence pourrait bousculer les habitudes et redéfinir la notion d’équité au travail. Et, si cette loi devenait aussi une opportunité pour repenser notre rapport collectif à la réussite ? Après tout, la transparence, c’est aussi un moyen d’éviter les abus et de redonner confiance dans le monde du travail. Un peu comme cette réforme évoquée dans cet article de NeozOne, où la vérification des pensions versées à l’étranger vise à éviter les fraudes. Et vous, seriez-vous prêt à dévoiler votre salaire à vos collègues dès 2026 pour plus de transparence et d’équité au travail ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
