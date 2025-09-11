Un apnéiste pulvérise le record du monde en restant 30 minutes sous l’eau sans respirer

Depuis 70 ans, le Guinness World Records répertorie les défis les plus fous et les plus extrêmes. Des ongles les plus longs du monde à la baguette de pain la plus longue en passant par le record mondial du plus haut château de carte. Cette année, c’est l’apnéiste Vitomir Maričić qui s’est illustré dans la catégorie apnée. Il a retenu son souffle pendant 29 minutes et 3 secondes dans une piscine de 3 mètres de profondeur, sous les yeux attentifs des juges le 14 juin 2025. L’apnéiste croate pulvérise ainsi le record de son compatriote Budimir Šobat, qui avait tenu 24 minutes en 2021 dans les mêmes conditions. Je vous donne les détails croustillants de ce record.

Plongée dans le record d’apnée 2025

Cette prouesse n’a rien d’un coup de tête. Pour y arriver, Vitomir Maričić a suivi une préparation physique et mentale rigoureuse. Son entraînement incluait des exercices de cardio comme la natation, le jogging et le vélo, mais aussi de la respiration diaphragmatique pour maximiser sa capacité pulmonaire. Pour résister à la tentation de reprendre son souffle, il a eu recours à la méditation, un entraînement mental essentiel dans cette discipline. La durée de ce record peut sembler surhumaine, et elle l’est, car elle a été réalisée avec l’aide d’oxygène pur. Absorbé quelques minutes avant la plongée, cet oxygène enrichit le corps et permet de tenir beaucoup plus longtemps que lors d’une simple respiration.

Derrière l’exploit, une cause noble

Si les records Guinness sont souvent insolites et sans autre intérêt que l’ego, certains ont une portée bien plus grande. Derrière ce nouveau record, l’apnéiste attire l’attention sur la lutte pour la protection des océans, dans le cadre de la campagne « Fit for the ocean » de Sea Shepherd. C’est la preuve qu’on peut partager son quart d’heure de gloire avec une cause juste.

En effet, la fragilité des écosystèmes marins est une réalité alarmante. La désoxygénation des océans, en particulier, s’est accélérée à une vitesse fulgurante cette dernière décennie. Si rien n’est fait, un jour, les animaux aquatiques pourraient manquer d’oxygène pour respirer sous l’eau. Et ce ne sera malheureusement pas un record Guinness.

Des capacités hors norme à ne pas reproduire chez soi

Sans l’aide d’oxygène pur, Vitomir peut retenir sa respiration pendant 10 minutes et 8 secondes, une performance déjà exceptionnelle, même si elle ne bat pas le record mondial de 11 minutes et 35 secondes. Que ce soit en apnée normale ou assistée, ces records sont le fruit d’un entraînement intense. Bien sûr, la condition physique joue un rôle, mais c’est la préparation mentale qui fait toute la différence. Les apnéistes apprennent des techniques pour dompter leur peur et leur anxiété, des sensations qui persistent même avec l’assistance d’oxygène pur.

Ce sont ces capacités de contrôle et de calme qui constituent le véritable exploit de Vitomir. Un record loin d'être un jeu, et qui ne doit en aucun cas être reproduit à moins de recevoir, vous aussi, cet entraînement professionnel. Plus d'informations sur le site guinnessworldrecords.com.