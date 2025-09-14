Un électricien dévoile les trois erreurs qui plombent le plus votre facture d’électricité

Si l’on en croit les dernières annonces du Service Public, de nombreux foyers devraient voir leurs factures d’électricité baisser de 15 % ! Une super nouvelle, pour ma part, mes mensualités ont plus que doublé en deux ans, malgré des travaux d’isolation. La faute aux augmentations successives ? En tout cas, ce n’est pas dû à une surconsommation de notre part, je peux vous l’assurer ! En attendant que la baisse soit effective sur ma facture, j’ai pris quelques habitudes pour éviter un coup de massue lors de ma régularisation annuelle. Pour le moment, cela fonctionne, car malgré la hausse de mes mensualités, je suis à plus 111 € de « consommation réelle » … Outre l’ajout de pulls, de plaids et de chaussettes en laine l’hiver, mon super électricien, Abel, m’a expliqué les trois erreur à ne pas commettre pour éviter une douloureuse facture. Lesquelles ? Réponse dans cet article.

Erreur n° 1 : investir dans des appareils énergivores !

Mariée depuis un quart de siècle, nos électroménagers ne dataient pas tous de notre mariage, mais avaient au moins une dizaine, voire une quinzaine d’années ! Certes, ils fonctionnaient encore, mais à cette époque, la classe énergétique des appareils n’était pas réellement d’actualité ! J’ai investi un peu d’argent, il est vrai, pour disposer d’appareils électroménagers de classe A, AA ou AAA+… Le résultat est rapide à observer sur mon application EDF : avec un sèche-linge à condensation, un lave-linge, et un lave-vaisselle, tous utilisés en touche Eco, ma consommation journalière a baissé d’un euro par jour environ… 30 € par mois donc, soit 360 € par an.

Erreur n° 2 : négliger son congélateur !

Il est bien commode le congélateur, que ce soit pour vos glaces en été, ou pour votre batch cooking de la semaine ! Mais, il est surtout un gros gourmand en électricité (de 200 à 500 kWh par an), avec une petite note de 30 à 80 € ! L’astuce consiste à le remplir tout simplement, et à ne pas laisser « trop » de vide entre les aliments entreposés. Quand vous ouvrez la porte, de l’air chaud s’engouffre et le moteur tourne. Moins vous aurez d’espace, moins l’air chaud pourra pénétrer, et le moteur sera moins sollicité : simple, non ?

Astuce n° 3 : négliger le taux d’humidité

Vous le sentez cet air un peu lourd et humide qui s’accroche aux murs et vous fait frissonner dès que vous baissez un peu le chauffage ? Eh bien, c’est exactement ce qui alourdit aussi votre facture d’énergie ! Plus l’air est chargé en humidité, plus il est difficile à réchauffer, et donc plus votre chauffage tourne à plein régime. Heureusement, il existe une astuce toute simple pour alléger votre intérieur et votre porte-monnaie : installez un déshumidificateur ou misez sur des plantes anti-humidité (comme le lierre ou la fougère de Boston) pour absorber l’excès d’eau dans l’air. Résultat ? Un intérieur plus sec et une température confortable avec 1 à 2 °C de chauffage en moins.

Et, ce n’est pas tout ! En réduisant l’humidité, vous offrez aussi un environnement plus sain à votre maison et à vos poumons. Fini les moisissures sournoises, les allergies qui s’emballent et ces vilains microbes qui adorent l’air saturé en eau. Bref, en laissant entrer l’air frais et en chassant l’humidité, vous faites du bien à votre intérieur… et à votre budget ! Et, vous ? Quelles sont vos astuces pour conserver une facture d’électricité acceptable ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .