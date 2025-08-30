« Un QI hors norme », le jeune prodige de 16 ans Kairan Quazi claque la porte de SpaceX

A 16 ans, Kairan Quazi devient développeur quantitatif à Citadel Securities ajoutant ce grand nom du trading à son CV.

Kairan Quazi est le plus jeune titulaire du diplôme d'ingénieur obtenu à l'age de 14 ans.
Kairan Quazi est le plus jeune titulaire du diplôme d'ingénieur obtenu à l'age de 14 ans.

En 2023, le jeune américain d’origine Bangladaise, Kairan Quazi a fait couler de l’encre grâce à son recrutement chez le leader de la connexion par satellite SpaceX. Et il y a de quoi. À seulement 14 ans, il obtenait sa licence d’ingénieur informatique de l’université de Santa Clara, faisant de lui le plus jeune ingénieur inscrit au Guinness book. Une véritable prouesse depuis la naissance de cet établissement universitaire il y a plus de 150 ans. Après deux ans de bons et loyaux services, ce petit génie aurait eu envie de plus de stimulation intellectuelle. À croire que concevoir un logiciel permettant d’orienter les faisceaux des satellites de SpaceX soit une mince affaire pour lui.

Le parcours atypique de Kairan Quazi

Née en 2009 à San Francisco, Kairan est un enfant avec un intellect au-dessus de la moyenne. Ses parents affirment qu’à deux ans, leur petit pouvait déjà tenir des conversations dans un langage soutenu. Mais les grandes capacités de cet enfant ne se sont pas limitées à la langue. À neuf ans, il entamait son parcours universitaire, embrassait un stage chez Intel à 10 ans dans le cadre de ses études en informatique. Ce passage dans le laboratoire de recherche des systèmes intelligents d’Intel lui a définitivement ouvert les portes à de grosses opportunités comme son embauche chez Starlink d’Elon Musk.

Une place méritée chez SpaceX à 14 ans

Quelques années après le lancement de Starlink, SpaceX avait besoin d’esprits brillants pour concevoir des programmes pouvant garantir une connexion par satellite plus fiable à ses millions d’utilisateurs. C’est dans cette optique que le jeune Kairan sera recruté au sein de l’équipe d’ingénieurs. Avec la culture de haute performance dans des entreprises comme SpaceX, Quazi y a passé deux ans à travailler sur de nombreux projets. Il faut croire qu’il a trouvé en elle « … la société la plus cool de la planète… » Et surtout une où son âge précoce n’a pas été un frein.

Vers de nouveaux défis dans la finance

Tout comme son embauche chez Starlink, quitter son poste d’ingénieur pour devenir « Quantitative Developer » attire l’attention des Médias. Ainsi, le célèbre journal Business Insider lui a consacré une interview exclusive. Avec ses compétences, Kairan a tout pour rejoindre n’importe quel géant technologique de la Silicon Valley. Mais à ces dernières, il a préféré, un géant de la finance et particulièrement du trading, Citadel Securities de l’homme d’affaires Ken Griffin. Si son choix surprend, l’adolescent de 16 ans révèle ses motivations : un désir de relever de plus gros défis intellectuels, une progression beaucoup plus rapide en quelques jours. Mais aussi et toujours pour la valorisation de son parcours atypique.

Kairan devant les locaux de Starlink.
A 14 ans, il intègre Starlink pour améliorer les systèmes de communication des satellites d'Elon Musk.
thepythonkairan sur Instagram

L’âge, un tout petit détail…

Moi à 14 ans, j’étais déjà toute contente d’intégrer la classe de seconde et dire que Quazi décrochait à la fois son diplôme d’ingénieur et une place chez Starlink au même âge. Si le plus souvent, certains services sont interdits à de jeunes adolescents, comme la création d’un compte LinkedIn. Ce jeune prodige qui a d’ailleurs été banni de la plateforme, car jugé trop jeune semble vouloir prouver que ce critère ne doit plus en être un frein à l’embauche. Trop jeune, trop vieux, finalement tout ce qui compte, ce sont les compétences. Tout comme moi, est-ce que vous vous demandez si un tel talent trouverait sa place dans une Start-up française ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

