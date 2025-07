Un spécialiste explique comment trouver « rapidement » un médecin traitant en 2025 ?

Ah, le bon vieux temps où l’on connaissait son médecin traitant par son prénom, et où il vous soignait du bobo de l’école jusqu’à l’arthrose de la retraite ! Aujourd’hui, ces souvenirs relèvent presque de la fiction. En France, les déserts médicaux ne cessent de s’étendre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les médecins généralistes vieillissent et partent à la retraite, souvent sans successeur. Et, les jeunes médecins ? Ils ne veulent plus sacrifier leur vie privée, travailler 60 heures par semaine ou s’installer dans des zones peu attractives. Résultat : ils préfèrent les grandes villes, où la qualité de vie, les services, et parfois même les salaires sont meilleurs. Malheureusement, cela laisse des pans entiers du territoire sans médecin de proximité. Selon l’Assurance Maladie, avoir un médecin traitant permet pourtant un meilleur suivi et des remboursements plus élevés. Alors, comment tenter l’impossible et trouver un médecin traitant, ou au moins un rendez-vous ? Décryptage.

L’exemple d’Alexandre, notre responsable éditorial près de Lyon

Prenons le cas d’Alexandre, notre collègue lyonnais. Il vit à 80 km de Lyon, donc pas tout à fait perdu dans la pampa, et pourtant… depuis trois ans, il ne parvient pas à retrouver de médecin traitant depuis le départ à la retraite de son précédent praticien. Et pourtant, il a cherché ! Il existe même un lien officiel dédié pour la région, que voici : rechercher un médecin traitant en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dans son périmètre ? Silence radio, pas de praticien disponible. Une situation de plus en plus courante, même dans des zones relativement bien desservies. Et non, ce n’est pas qu’une galère de petits villages reculés.

Mon expérience en Seine-et-Marne : médecin usine contre médecin humain

Pendant plus de 20 ans, j’ai eu le même médecin traitant, celui qui a vu mes enfants grandir et mes cheveux blanchir. Et, à notre arrivée dans notre ville, il y avait, je me souviens, le choix entre six médecins traitants qui prenaient de « nouveaux patients » ! Mais, en 2021, il prend une retraite bien méritée… et faute de relève, revient une semaine par mois pour continuer à soigner ses anciens patients. En attendant, ma seule solution : un cabinet d’urgence qui reçoit sur rendez-vous… de 20 h à minuit. Heureusement qu’il existe, même si je ne vois jamais le même médecin deux fois. Puis, en 2025, miracle, une maison médicale ouvre ! En deux semaines, elle est déjà complète. J’ai donc un nouveau médecin traitant, mais je ne l’ai pas réellement choisi : 15 minutes chrono par patient, une ordonnance systématique, et surtout, aucune écoute réelle. Et pourtant, je suis en Île-de-France, à 40 km de Paris… preuve que les déserts médicaux n’épargnent personne, même en région parisienne.

Cinq astuces pour obtenir un rendez-vous rapidement

Face à la pénurie, certaines astuces peuvent temporairement vous dépanner, comme le suggère le Dr Tim Mercer dans cet article du magazine Parents :

Faire la queue devant le cabinet 30 minutes avant l’ouverture (valable surtout pour les courageux et les bien équipés contre la pluie).

La téléconsultation, de plus en plus populaire, permet d’avoir un rendez-vous en moins de 24 h.

La téléconsultation en pharmacie, possible dans plus de 3 000 officines en France, mais souvent peu remboursée.

Appeler le secrétariat médical régulièrement, pour profiter d’un désistement de dernière minute.

Consulter la cartographie interactive des ARS, qui répertorie les lieux de consultation sans rendez-vous pour chaque région.

Quelles démarches pour trouver (et déclarer) un médecin traitant ?

Si vous cherchez activement un médecin référent, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez consulter l’annuaire santé de l’Assurance Maladie ou faire appel à un médiateur de la CPAM via votre compte Ameli. Celui-ci pourra contacter les médecins de votre secteur pour tenter de faire bouger les lignes. Une fois trouvé, le médecin peut déclarer lui-même sa prise en charge, sinon vous pouvez remplir le formulaire papier disponible en ligne. Et n’oubliez pas : sans médecin traitant, le remboursement passe de 70 % à 30 % : inadmissible puisqu’il n’existe pas d’offres suffisantes, non ?

Il vaut mieux donc s'acharner un peu à en trouver un, même si cela relève du parcours du combattant et d'une mission quasi impossible pour certains. Et vous, êtes-vous parvenu à conserver un médecin traitant ou faites-vous aussi partie des oubliés du désert médical français ?