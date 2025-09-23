Un Thermomix TM7 à seulement 1075 € sur AliExpress ? Attention à ces offres trop juteuses

À 1 599 €, le Thermomix TM7 de Vorwerk, récemment lancé sur le marché, n’est pas ce qu’on appelle une dépense impulsive. Certains espèrent donc trouver la perle rare sur les sites de petites annonces : un appareil neuf, jamais utilisé, bradé à 1 075 € comme ici sur AliExpress ou moins. La tentation est grande, surtout quand le vendeur jure qu’il « ne s’en est jamais servi ». Mais, attention, derrière cette bonne affaire peut se cacher une véritable arnaque, ou une vraie bonne surprise. Et, c’est justement là qu’il faut jouer une partie de poker ! Les arnaques existent dans tous les domaines et les robots culinaires de Vorwerk n’échappent pas à la règle ! Sur son site, Vorwerk explique comment les éviter, ou au moins s’assurer qu’un appareil d’occasion est utilisable ? Voici quelques exemples, et quelques conseils à retenir si vous souhaitez acquérir un TM7 (ou TM6 ou TM5) d’occasion. Décryptage.

Vous souhaitez acheter un Thermomix d’occasion ?

Les arnaques ne datent pas d’hier, mais elles se modernisent. Dorian, un utilisateur malchanceux, raconte sur un groupe Facebook avoir acheté un Thermomix « neuf, emballé » à prix réduit. Deux mois plus tard, l’assistance Vorwerk l’informe que l’appareil n’a jamais été payé. Verdict : bloqué, sauf à régler les 1 399 € restants. Autant dire qu’au lieu de réaliser une économie, il se retrouve face à une facture salée. Ce genre d’histoire n’est pas isolé, et Vorwerk rappelle que ses appareils ne doivent être achetés qu’auprès de conseillers agréés ou via leur boutique en ligne.

Vérifiez avant d’acheter

Si l’on souhaite malgré tout se tourner vers l’occasion, il existe quelques bons réflexes à adopter. Vorwerk propose notamment un service de vérification du numéro de série. Cela permet de savoir si l’appareil est bloqué ou susceptible de l’être. Sachez qu’un appareil dont la facture n’aurait pas été soldé, se verra bloqué par Vorwerk au bout d’un certain temps ! De plus, la facture originale est indispensable : sans elle, difficile de prouver la provenance de l’appareil. Enfin, méfiez-vous des annonces trop récentes, aux prix trop bas ou avec des vendeurs pressés. Lorsqu’une offre semble trop belle pour être vraie, c’est généralement qu’elle ne l’est pas.

Conseils pour éviter les arnaques lors de l’achat d’un Thermomix d’occasion

Vérifiez le numéro de série auprès de Vorwerk avant de payer.

auprès de Vorwerk avant de payer. Comparez le numéro inscrit sous l’appareil avec celui fourni par le vendeur.

Demandez la facture originale et vérifiez la date d’achat.

Méfiez-vous des prix trop bas : un Thermomix neuf à moitié prix, ça n’existe pas.

Privilégiez les circuits officiels (conseillers ou site Vorwerk).

Consultez la DGCCRF pour repérer les pratiques frauduleuses.

Quelqu’un a acheté un Thermomix jamais payé, il est donc bloqué par Vorwerk

L’histoire de Dorian illustre parfaitement le problème. L’acheteur pensait avoir fait une affaire, mais il se retrouve finalement propriétaire d’un appareil bloqué. Vorwerk applique, en effet, une politique stricte : tout Thermomix issu d’une fraude (impayé, volé ou obtenu illégalement) est verrouillé à distance. Une mesure radicale, mais qui protège l’entreprise et ses clients honnêtes. Et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le blocage n’est pas réversible sans payer la somme due. Mieux vaut donc anticiper et vérifier avant l’achat plutôt que d’espérer une solution miracle après coup. Alors, seriez-vous prêt à acheter un Thermomix d’occasion, au risque de découvrir qu’il s’agit d’une fausse bonne affaire bloquée par Vorwerk ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

https://www.youtube.com/shorts/EPyWz-hOeyU