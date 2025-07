Une DRH dévoile 10 erreurs méconnues à ne pas commettre lors d’un entretien d’embauche

À la rentrée, vous déciderez peut-être de changer de crèmerie, ou plutôt de changer d’entreprise, ou de vous reconvertir professionnellement ? Et, passer un entretien d’embauche, c’est un peu comme un premier rendez-vous : on veut faire bonne impression, sans en faire trop, tout en restant soi-même, mais pas trop non plus. Pour éviter les faux pas, j’ai échangé avec Florence.D, directrice des ressources humaines, qui m’a livré sans détour les 10 erreurs les plus fréquentes à éviter en entretien. Parfois étonnantes, souvent révélatrices, ces maladresses peuvent coûter cher à un candidat, même très qualifié. Dans ce document, France Travail donne quelques astuces pour réussir son entretien d’embauche. Cependant, les conseils de Florence sont précieux : elle est RH dans la vraie vie et recrute chaque jour ou presque. Et, si on en profitait pour faire un petit tour d’horizon de ce qu’il ne faut (surtout) pas faire ?

Trop de parfum, trop de confidence… ou trop de séduction

Non, le recruteur n’est pas votre nouveau meilleur ami. Et non, il n’a pas envie de savoir que votre ancien boss était un tyran doublé d’un pingre. Première règle : on reste sobre et professionnel. Florence insiste : « Il faut se méfier de la gentillesse apparente du recruteur. Il peut mettre à l’aise, mais reste dans son rôle. Pas de confidences personnelles, pas d’humour déplacé, et surtout… pas de flirt ! » Eh oui, cela arrive plus souvent qu’on ne le croit. Et, c’est rédhibitoire. Autre piège sous-estimé : le parfum. « Même léger, il peut réveiller un mauvais souvenir chez le recruteur, parfois de façon inconsciente », explique-t-elle. Mieux vaut donc venir neutre olfactivement. On mise tout sur la tenue, adaptée au poste visé évidemment, et sur une attitude posée. Premier regard, premier message.

Ce qu’il faut dire… et surtout ne pas dire

Autre point crucial : le discours. Si vous avez quitté votre précédent emploi en claquant la porte, ce n’est pas ici que vous réglerez vos comptes. « Ne jamais dénigrer un ancien employeur, même si c’est justifié. Cela donne une mauvaise image du candidat », insiste Florence. Et, côté timing, on garde en tête que ce n’est pas au candidat d’aborder le sujet du salaire lors du premier entretien. Si le recruteur n’en parle pas, on attend sagement qu’il revienne dessus… à la prochaine étape, peut-être. Enfin, on pense à préparer la rubrique « loisirs » du CV. Cela peut paraître anodin, mais un DRH avisé y verra parfois un signal faible. « Si vous postulez pour un poste en lien avec la communication, mieux vaut ne pas indiquer uniquement des loisirs solitaires. Cela pourrait desservir votre profil », prévient-elle.

Les 10 erreurs les plus fréquentes à éviter en entretien

Voici un petit mémo rapide, à relire avant chaque entretien :

Trop se parfumer (ou se parfumer tout court)

Être en retard sans s’excuser spontanément

Tenter de séduire ou flirter

Se confier excessivement au recruteur

Aborder en premier la question du salaire

Dénigrer ses anciens employeurs

S’habiller sans rapport avec le poste visé

Ignorer les valeurs de l’entreprise

Afficher des loisirs décalés sans les assumer

Ne pas s’être renseigné en amont sur l’entreprise ou le poste

S’adapter, c’est déjà se démarquer

Florence le rappelle : « On ne va pas attendre la même chose d'un commercial, d'un comptable ou d'un développeur. Mais, dans tous les cas, le candidat doit faire l'effort de s'adapter. » Cela passe par une tenue adéquate, une attitude posée, mais également une vraie préparation. Prendre le temps de comprendre ce que fait l'entreprise, sa position dans son secteur, ou encore le contexte du recrutement : ce sont autant de signes positifs qui font la différence. Vous postulez pour un emploi ? Posez-vous cette simple question : est-ce que je donnerais envie de travailler avec moi ? Si la réponse est oui, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et sinon… on relit les 10 erreurs à éviter juste au-dessus ! Et vous, avez-vous déjà commis (ou vu) l'une de ces erreurs en entretien d'embauche sans vous en rendre compte ?