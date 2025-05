Une loi vous oblige à débroussailler la parcelle de votre voisin (sous peine d’amende)

On a tendance à croire que seuls les habitants du sud sont concernés par le risque d’incendie. Et pourtant, les feux de forêt gagnent du terrain, notamment en raison du changement climatique. D’après l’Observatoire des forêts françaises, la moitié des landes et des forêts métropolitaines seront exposées à un risque élevé d’ici à 2050. Et, même si ma commune n’est pas officiellement concernée par l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), j’ai pris le réflexe de m’y tenir par bon sens. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon voisin, ce n’est pas un retraité maniaque de la tondeuse, mais un champ non cultivé, abandonné aux herbes folles et aux ronces qui rêveraient d’envahir mon jardin. Alors, pour éviter que tout ça ne se transforme en allume-feu géant ou en repaire à insectes, je passe la débroussailleuse deux à trois fois par saison, selon la météo. Et, puis entre nous, ça évite aussi que mes massifs finissent engloutis sous les orties… Que risquez-vous à ne pas débroussailler autour de chez vous ? Réponses dans cet article.

Pourquoi débroussailler même chez votre voisin est essentiel ?

Le principe du débroussaillement, c’est de créer une zone coupe-feu autour de l’habitation, en éliminant les matières végétales susceptibles de nourrir un incendie : herbes hautes, ronces, feuilles mortes, branches mortes, etc. En clair, votre jardin ne doit pas ressembler à une jungle amazonienne. Il faut élaguer, couper, évacuer… et faire respirer la végétation autour des bâtiments. Les modalités peuvent varier selon les préfectures, mais l’objectif reste le même : limiter les dégâts en cas de départ de feu… et protéger votre maison, et celle des voisins au passage. On a tendance à croire que seuls les habitants du sud sont concernés par le risque d’incendie. Et pourtant, les feux de forêt gagnent du terrain, notamment en raison du changement climatique. D’après le site adaptation-changement-climatique.gouv.fr, la moitié des landes et des forêts métropolitaines seront exposées à un risque élevé comme je vous l’ai dit en introduction. Il faut donc agir sans attendre le drame !

Comment savoir si je suis concerné ?

Pas besoin d’être devin ni d’avoir un flair de pompier : il existe des cartes interactives sur Géoportail pour vérifier si votre terrain est soumis à l’OLD. Vous pouvez aussi vous renseigner en mairie. En général, si vous êtes à moins de 200 mètres d’un bois, vous avez une obligation de débroussailler sur un périmètre de 50 mètres autour de votre habitation. Et, si vous avez une voie d’accès privée ? Ajoutez 10 mètres de chaque côté, pour faire bonne mesure. En dehors des zones OLD, le débroussaillement reste vivement recommandé, mais pas obligatoire. Pour ceux qui n’ont ni le temps ni l’envie de manier la débroussailleuse, sachez qu’il est possible de faire appel à un professionnel. Bonus : un crédit d’impôt est parfois applicable pour ces travaux (selon conditions et prestations déclarées).

Ce qu’il faut retenir pour éviter les sanctions

Zones concernées : communes en OLD (voir carte Géoportail)

Distance d’obligation : 50 m autour de l’habitation, 10 m le long des accès

Types de végétation à traiter : herbes, feuilles mortes, branchages, arbres trop proches

Période recommandée : au printemps, puis contrôle régulier

Fréquence : pas de calendrier précis, mais le terrain doit rester propre

Sanctions possibles :

Mise en demeure par le maire ou le préfet

Astreinte de 100 €/jour, jusqu’à 5 000 €

Amende administrative jusqu’à 30 €/m² non débroussaillé

non débroussaillé Travaux d’office… à vos frais !

En cas d’incendie lié : jusqu’à 1 an de prison et 15 000 € d’amende

Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de cet article qui explique que débroussailler même la parcelle de votre voisin, parfois, c'est obligatoire ! Plus d'informations : service-public.fr.