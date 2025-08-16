Une pompe à chaleur, des panneaux solaires et des batteries domestiques, le combo gagnant

Selon des prévisions publiées sur le site heatpumps.london, environ 253 millions de pompes à chaleur pourraient être mises en service d’ici à 2030, dans le monde. Toutefois, ces chiffres montrent uniquement une certaine progression du nombre d’installations de PAC, mais pas une adoption massive. En effet, il faudrait 600 millions de PAC opérationnelles pour atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2030, soit un déficit de l’ordre de 58 %. Pour qu’un plus grand nombre de ménages optent pour cette solution de chauffage et délaissent les dispositifs fonctionnant à partir d’énergies fossiles, tels que les chaudières à gaz, plusieurs freins doivent être levés. En effet, certains d’entre eux se demandent encore si l’installation d’une PAC est réellement avantageuse et sont réticents à procéder à l’achat de ce système de chauffage. Afin de mettre en lumière la rentabilité des pompes à chaleur, Jonathan Tracey (un propriétaire britannique) a partagé sur YouTube les détails concernant, entre autres, ses dépenses liées à l’utilisation de ce type de dispositif durant le mois de janvier.

Une réduction significative des dépenses

Pour mettre en exergue les économies pouvant être réalisées grâce à une pompe à chaleur, Jonathan Tracey a, dans un premier temps, fournit des informations relatives au coût de fonctionnement d’autres systèmes de chauffage. D’après lui, en utilisant une chaudière avec 75 % d’efficacité énergétique, il a dépensé approximativement 195 €, pendant le mois de janvier. Par ailleurs, il a estimé le coût de fonctionnement d’un autre modèle de chaudière bénéficiant d’une efficacité de 90 % à un peu plus de 162 €. Concernant la pompe à chaleur, il a payé entre 49 et 65 €. Cependant, il a précisé que des batteries intelligentes ont alimenté le système de chauffage durant la journée. Il a rechargé les dispositifs de stockage d’énergie durant la nuit pour bénéficier de tarifs réduits (environ 0,08 €/kWh) et diminuer encore plus ses dépenses.

Des panneaux photovoltaïques pour davantage d’économies

Outre les batteries, Jonathan Tracey a alimenté en partie sa pompe à chaleur à partir de panneaux photovoltaïques. Selon lui, la production d’énergie de ces derniers a été relativement faible durant le mois de janvier, mais elle a réussi à couvrir 13 % des besoins en électricité de la PAC. D’après le propriétaire, les modules photovoltaïques ont fourni 200,67 kWh et ont permis de baisser le coût de fonctionnement de son dispositif de chauffage à environ 42 €. Dans sa vidéo, il a expliqué que les dépenses réalisées grâce à la pompe à chaleur combinée aux batteries et aux panneaux solaires sont inférieures de 78 % à celles relatives à l’utilisation de son ancienne chaudière.

Un rendement de plus de 300 %

Malgré le fait que la température ait été particulièrement faible au Royaume-Uni durant le mois de janvier, Jonathan Tracey a évalué le rendement de sa pompe à chaleur à 332 %. Selon lui, le coefficient de performance de son dispositif dans la production de chaleur destinée au chauffage a été de 3,15 et celui lié à la production d’eau chaude sanitaire, de 2,90. Ce qui lui a permis d’estimer le coefficient combiné à 3,32. À noter que la consommation moyenne d’énergie de la pompe à chaleur a été de 19,61 kWh/jour, durant le mois de janvier. Lors des journées les plus froides, elle a atteint plus de 35,09 kWh. Au total, la PAC a consommé 607 kWh pendant le premier mois de l’année. Possédez-vous une pompe à chaleur et êtes-vous d’accord avec ces chiffres ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .