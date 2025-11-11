« Une réduction de 21,1 % », l’UFC-Que Choisir lance un achat groupé d’électricité

Chaque fin d’année, je me retrouve plongée dans mes factures d’énergie comme dans un thriller dont je connais malheureusement la fin… et rarement le coupable. En cette année 2025, j’ai décidé de passer à l’action en effectuant quelques gestes simples pour économiser. Mais le renouvellement du groupement d’achat initié par l’UFC-Que Choisir pourrait m’intéresser. « Énergie moins chère ensemble » : c’est le nom de cette initiative lancée par l’UFC-Que Choisir. L’opération promet une réduction de 21,1 % sur le prix du kWh HT et un tarif fixe pendant 2 ans, le tout en passant par Octopus Energy, un fournisseur bien installé en France. Le fonctionnement de l’achat groupé est détaillé sur le site officiel de l’UFC. Comme souvent, les achats groupés suscitent quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cet article. Décryptage.

Pourquoi cet achat groupé revient en 2025 ?

Entre ma chaudière, mes appareils électriques et mes réunions tardives à la mairie qui me ramènent à la maison, je suis en première ligne pour observer les variations de facture. L’UFC-Que Choisir relance son achat groupé après une pause due à la crise de l’énergie. Les prix, selon l’association, restent 20 % plus élevés qu’avant 2022. L’opération répond clairement à une demande croissante des ménages : stabiliser les dépenses et échapper aux montagnes russes tarifaires. C’est un peu le fameux « bouclier anti-inflation » dont on rêve tous en plein hiver. L’appel d’offres 2025 a une nouvelle fois été remporté par Octopus Energy, un fournisseur classé parmi les plus fiables selon le Médiateur National de l’Énergie.

Octopus Energy, un fournisseur de confiance

Installé en France, affichant un service client labellisé « Service France Garanti », et déjà lauréat en 2019 et 2023, le fournisseur semble avoir convaincu grâce à la clarté de ses tarifs et à un service client ne générant que peu de litiges. Pour un foyer consommant 10 000 kWh/an, l’UFC met en avant une économie de 321 € dès la première année.

À retenir en un coup d’œil

Réduction annoncée : 21,1 % sur le prix du kWh HT

Tarif fixe pendant 2 ans

Offre ouverte jusqu’au 20 décembre 2025

150 000 souscripteurs maximum

Fournisseur lauréat : Octopus Energy

Économies estimées : 101 à 485 €, selon la consommation

Frais de dossier : 6 euros (adhérents) / 12 euros (non-adhérents)

Critère Offre UFC Tarif réglementé Prix du kWh HT – 21,1 %. Prix standard Durée du contrat Fixe 2 ans Variable Économies estimées 101 à 485 € Aucune garantie

Comment fonctionne l’offre en 2025 ?

Le principe reste simple : les consommateurs s’inscrivent gratuitement, l’offre est présentée, puis chacun décide de souscrire ou non. L’achat groupé est ouvert jusqu’au 20 décembre 2025 et limité à 150 000 souscripteurs. Les frais de dossier sont modestes : 6 € pour les adhérents, 12 € pour les non-adhérents, une contribution destinée à garantir l’indépendance de l’UFC. La plateforme dédiée permet de réaliser une simulation personnalisée en quelques clics. Dans mon cas, avec mes radiateurs en fonte, mes appareils divers et variés et mes séances d’écriture tardive, la différence serait loin d’être négligeable. La transparence est au cœur du dispositif : contrat clair, prix fixes hors taxes et acheminement, accompagnement de l’UFC en cas de litige, possibilité de changer de fournisseur gratuitement et sans coupure, comme le rappelle le site officiel.

Les avantages concrets pour les foyers

Ce type d’achat groupé séduit par son efficacité immédiate. Une seule inscription peut suffire à réduire la facture dès le mois suivant, sans changer d’habitudes. Pas besoin de grimper dans le grenier pour ajouter de l’isolant ou de surveiller son ballon d’eau chaude à l’aube. Nous sommes nombreux à souhaiter réduire notre facture, mais n’avons pas toujours les moyens d’investir dans des travaux ou des appareils économes. Ici, la solution est accessible à tous ceux desservis par Enedis, et sans engagement préalable. L’autre force de cette opération, c’est la stabilité. Un prix fixe sur deux ans, quand on a un poêle à pellets et un sèche-linge à faire tourner avec deux chiens qui ramènent l’automne sur leur pelage et sur les plaids du canapé, cela fait une vraie différence. On peut prévoir, anticiper, budgéter. Le contraire de mon quotidien pendant les périodes de crise énergétique, où chaque facture ressemblait à un test de résistance.

Les limites à avoir en tête

Comme pour tout achat groupé, il faut rester vigilant. Lire les conditions générales est indispensable, même si l'UFC mise sur une transparence totale. Les frais de dossier, même modestes, peuvent surprendre certains. Et, il faut garder en tête qu'un prix fixe protège des hausses, mais ne permet pas de profiter des éventuelles baisses futures. Nous vous en parlions dans cet article complet consacré aux limites des groupements d'achats : Les inconvénients des groupements d'achats. À chacun donc de vérifier sa situation, sa consommation réelle et son contrat actuel avant de s'engager.