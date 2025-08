Vers une utilisation élargie des tickets-restaurant utilisables 7 jours sur 7 en 2025 ?

C’est peut-être LA bonne nouvelle de l’été, enfin pour tous ceux qui ont déjà dû choisir entre un brunch dominical et une carte bancaire bien sollicitée : les titres-restaurant seront bientôt utilisables le dimanche ! Cette info, je la tiens d’une source très officielle, puisque le site info.gouv.fr le mentionne clairement ! Eh oui, si l’on passe outre la suppression supposée de deux jours fériés (pas cool du tout), la réforme du gouvernement prévoit de pérenniser leur usage dans les supermarchés pour la plupart des produits alimentaires (hors alcool et quelques exceptions), tout en les dématérialisant d’ici à 2027. Avec un plafond de 25 € par jour et plus de 5,5 millions de salariés concernés, ce petit bout de papier, ou plutôt cette carte à puce moderne, représente un marché de plus de 10 milliards d’euros. Autant dire qu’il a encore de beaux jours devant lui. Mais, que va changer cette réforme pour nos habitudes de courses et de restauration ?

Un ticket de caisse plus léger et plus malin

Soyons honnêtes : qui n’a jamais glissé quelques paquets de pâtes ou de riz dans son panier en se disant “ça passera avec mes tickets-resto” ? Depuis 2022, le dispositif permet déjà de régler ses achats alimentaires en supermarché, mais il devait s’arrêter fin 2026. Bonne nouvelle : il est prolongé et même étendu ! À partir du 1ᵉʳ janvier 2027, cette possibilité sera définitivement actée, de quoi combler les amateurs de courses intelligentes, même le dimanche. Cette réforme ne plaira pas à tout le monde, surtout aux restaurateurs qui craignent de voir une partie de leur clientèle filer chez les grandes surfaces. Néanmoins, il faut aussi voir le bon côté des choses, si vous avez envie d’un petit resto ou d’un brunch dominical, vous pourrez aussi les utiliser : sympa, non ? Et, reconnaissons que pour les salariés, c’est une véritable bouffée d’air : courses planifiées le dimanche, repas improvisés et budget mieux maîtrisé.

Les mesures phares de la réforme

Pour bien comprendre ce qui change, voici les principales évolutions annoncées :

Utilisation élargie : tous les produits alimentaires sont concernés (hors alcool et alimentation infantile).

Validité dominicale : vos titres seront utilisables 7 jours sur 7 (sauf jours fériés).

(sauf jours fériés). Dématérialisation complète : fin des titres papier à partir de 2027.

Plafond inchangé : 25 € par jour, mais utilisables partout en France.

Validité limitée : impossible de prolonger les titres au-delà d’un an.

De bonnes nouvelles, qui aideront peut-être à faire passer la pilule des jours fériés sucrés et de la 5ᵉ semaine de congés menacée ?

Une modernisation dans l’air du temps

Avouons-le, la disparition du bon vieux carnet de tickets nous fera probablement un petit pincement au cœur. Mais, avec la carte prépayée et l’application mobile, fini le casse-tête des centimes ou la recherche du ticket perdu au fond d’un sac. D’après le gouvernement, cette modernisation vise à “simplifier, sécuriser et moderniser le titre-restaurant”. Et pour cause : près de 75 % des paiements se font déjà en version dématérialisée ! Il faudra toutefois garder à l’esprit que ces titres ne sont pas un chèque en blanc : leur validité d’un an est destinée à encourager une consommation régulière et responsable.

En clair, adieu la collection de tickets accumulés pour un repas de fête en fin d'année.