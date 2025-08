Vous avez une voiture hybride électrique ? Votre batterie est devenue une cible de choix !

L’an dernier, tout le monde parlait des vols de pots catalytiques. C’était devenu la tendance chez les voleurs. Mais, cette année, après avoir décidé de changer de voiture, j’ai découvert que les hybrides rechargeables étaient devenues une cible de plus en plus prisée des malfaiteurs. Avant de choisir mon nouveau véhicule (un moteur diesel, donc), j’ai longuement réfléchi à l’achat d’une hybride rechargeable. J’étais attirée par leur côté économique et écologique. Cependant, plus je m’informais, plus je comprenais qu’elles avaient un énorme inconvénient : leurs batteries sont devenues une proie facile pour les voleurs. Et, ce n’est pas juste une petite rumeur, c’est un véritable fléau qui touche de nombreuses régions, y compris des endroits comme l’Île-de-France, selon le Parisien. Décryptage.

Les batteries hybrides devenues la cible privilégiée des voleurs

Les batteries des véhicules hybrides sont recherchées pour une simple raison : leur valeur. Une batterie d’origine peut coûter jusqu’à 3 000 €, ce qui en fait une vraie aubaine pour les malfaiteurs, surtout qu’elles peuvent être revendues à un prix bien plus abordable sur le marché noir. Quand j’ai vu les témoignages de victimes, j’ai compris que ce vol était rapide et efficace : une vitre brisée, la banquette arrière démontée, et en quelques minutes, la batterie était emportée. Les marques les plus touchées ? Celles que l’on voit partout sur les routes, comme Toyota, Volvo et Stellantis. Les modèles hybrides de ces marques sont particulièrement vulnérables, car les batteries sont faciles d’accès. En Île-de-France, des communes comme Saint-Quentin-en-Yvelines, Maurepas et Magny-les-Hameaux sont devenues des terrains de chasse populaires pour les voleurs. Quand j’ai vu à quel point ces malfaiteurs étaient organisés, j’ai pris conscience de la portée du problème.

Comment se protéger contre ce fléau ?

Après avoir pris connaissance de ce phénomène inquiétant, j’ai cherché des solutions pour éviter que cela ne m’arrive. Bien sûr, la meilleure option reste de stationner son véhicule dans un garage sécurisé. En revanche, pour ceux qui n’ont pas cette option, plusieurs mesures peuvent être prises pour renforcer la sécurité de leur hybride. Voici quelques conseils que j’ai découverts et que je recommande :

Double verrouillage : ce système permet de verrouiller les portières et les fenêtres, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à votre véhicule.

Alarme avec « superverrouillage » : Si un intrus tente d’accéder à votre véhicule, l’alarme se déclenche, rendant l’accès beaucoup plus difficile pour les voleurs.

Vis anti-vol : ces vis sont conçues pour être extrêmement compliqués à dévisser sans outils spéciaux. Cela rend l’accès à la batterie bien plus compliqué.

Même si aucune solution n’est totalement infaillible, en combinant plusieurs de ces mesures, vous pouvez rendre votre véhicule moins attractif pour les voleurs. Comme moi, vous serez probablement un peu plus sereins en sachant que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour protéger votre bien.

Les modèles les plus visés par le vol de batterie

Voici un aperçu des modèles les plus courants, ciblés par les voleurs en raison de la facilité d’accès à leurs batteries et des zones géographiques où ces vols sont les plus fréquents :

Marque Modèle Zones touchées Sévérité des dégâts Toyota C-HR, Prius, Yaris Île-de-France, Nord-Ouest Vitres cassées, banquette démontée, batterie volée Stellantis Peugeot 208, 2008, 3008 Zones urbaines, grandes villes Dégâts sur carrosserie et câblage, réparation coûteuse Volvo Tous modèles hybrides Zones urbaines Dommages similaires, parfois très complexes à réparer

Alors, avez-vous déjà eu vent de ce problème près de chez vous ? Vous êtes-vous déjà inquiété pour la sécurité de votre véhicule hybride ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !