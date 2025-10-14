Vous faites du télétravail ? Cette réforme sur les tickets resto pourrait vous intéresser

Bonne nouvelle pour les salariés à distance : la Cour de cassation vient de clarifier un flou juridique qui en a privé plus d’un de pause déjeuner subventionnée !

Une personne paie son repas en ticket restaurant.
Les télétravailleurs ont-ils le droit aux tickets restaurant ? Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Depuis la crise sanitaire, le télétravail est devenu monnaie courante, et avec lui, une question épineuse : un salarié en télétravail a-t-il droit aux tickets-restaurant ? La réponse vient enfin de tomber. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation a tranché : oui, les télétravailleurs y ont droit, dès lors que les salariés sur site en bénéficient. Cette décision s’appuie sur les articles L.3262-1 et R.3262-7 du Code du travail, qui précisent que le titre-restaurant est un « titre spécial de paiement remis par l’employeur pour permettre au salarié d’acquitter le prix d’un repas compris dans son horaire journalier ». En clair, si vous déjeunez entre deux visios, c’est aussi un repas de travail. Et, ça, la loi le reconnaît désormais noir sur blanc. Une décision normale, qui évitera peut-être les comparaisons douteuses du style : « Oui, mais toi, tu peux cuisiner chez toi ! ». Décryptage.

Un jugement qui met tout le monde à table (ou presque)

Cette clarification juridique met un terme à des années de désaccords entre les tribunaux de Paris et de Nanterre. Le premier estimait que les salariés à distance devaient toucher leurs tickets, le second jugeait le contraire. Résultat : un joyeux bazar juridique et des salariés frustrés. Mais, la Cour de cassation a mis les pieds dans le plat. Selon elle, le télétravailleur a les mêmes droits que son collègue de bureau, conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail. Impossible, donc, de refuser des titres-restaurants au seul motif qu’un salarié travaille depuis son domicile. C’est une victoire pour les salariés, et pas seulement symbolique : le ticket-restaurant représente en moyenne 9,40 €, soit près de 200 € par mois d’avantage non négligeable. Dans une période où le prix des pâtes grimpe plus vite que le thermomètre en été, on ne va pas bouder ce coup de pouce.

Un restaurant qui accepte des titres de paiement.
Un salarié en télétravail peut-il avoir des tickets restaurant ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Ce qu’il faut retenir de cette décision historique :

Éléments clés Détails
Date de la décision 8 octobre 2025
Autorité compétente Cour de cassation, chambre sociale
Articles concernés L.3262-1, R.3262-7 et L.1222-9 du Code du travail
Principe acté Égalité de traitement entre salariés sur site et télétravailleurs
Condition d’attribution Le repas doit être compris dans l’horaire journalier
Avantage moyen Environ 9,40 € par titre, soit 200 € par mois

Cette décision pourrait amener certaines entreprises à revoir leur politique RH, voire leur budget repas.

Une réforme qui replace le bon sens au cœur du télétravail

Ce jugement de la Cour de cassation est plus qu’une simple victoire juridique : c’est une reconnaissance du télétravail comme mode de travail à part entière. Il met fin à cette vieille idée que travailler chez soi, c’est forcément déjeuner gratuitement à la maison. En réalité, le télétravail demande une organisation tout aussi rigoureuse, pause déjeuner comprise ! Pour les entreprises, cela signifie s’adapter, rétablir l’égalité, et parfois revoir quelques budgets. Pour les salariés, c’est une bouffée d’air frais, presque un symbole : même à distance, leur travail a la même valeur.

Payer ses sushis avec un ticket restaurant.
Paiement de son repas en ticket restaurant, les salariés en télétravail y ont-ils droit ? Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock / Florian Perreira pour NeozOne

Et, si cette décision ne va pas ravir tous les patrons, elle rappelle une évidence : le droit suit les évolutions de nos façons de travailler, parfois avec un peu de retard, mais toujours avec du bon sens. Et vous, trouvez-vous normal que les télétravailleurs perçoivent les mêmes ticket-restaurants que leurs collègues sur site ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
