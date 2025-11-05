Vous n’avez pas encore demandé votre chèque énergie 2025 ? Il n’est pas trop tard !

Dans cet article de NeozOne, nous vous indiquions une date limite pour bénéficier du Chèque Énergie… Néanmoins, tout n’est pas fini si vous avez manqué la date butoir ! Si, comme moi, vous avez déjà regardé d’un air inquiet votre facture d’électricité en allumant le chauffage, alors cette aide devrait vous intéresser ! Le chèque énergie 2025, dont le montant moyen s’élève à 150 €, peut grimper jusqu’à 277 € selon vos revenus et la composition de votre foyer. Selon le ministère de l’Économie, 3,8 millions de bénéficiaires recevront automatiquement leur chèque à partir du 3 novembre 2025, avec un envoi échelonné sur trois semaines. Cette distribution a pris un peu de retard cette année, à cause de l’adoption tardive de la loi de finances. Mais pas de panique : si vous n’avez encore rien reçu, il est encore temps de faire une demande sur le portail officiel du chèque énergie, ou par courrier jusqu’au 28 février 2026. Décryptage.

Qui peut en bénéficier et comment le recevoir ?

Le chèque énergie est attribué chaque année à des millions de foyers modestes pour les aider à payer leurs factures d’électricité, de gaz, ou même de granulés de bois ! Il concerne les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à 11 000 €, selon le nombre de personnes dans le foyer. Cette année, la campagne d’envoi se déroule en plusieurs étapes en fonction de votre département de résidence. Le site fournisseurs-electricite.com met à disposition un moteur de recherche, mais l’envoi n’est cependant pas garanti aux dates indiquées. Si je tape mon code postal, on m’indique un envoi la dernière semaine de novembre. Et, en parallèle, un guichet de réclamation en ligne est ouvert depuis mi-octobre pour ceux qui n’auraient pas été identifiés automatiquement. C’est un peu comme une deuxième chance pour les foyers oubliés par les fichiers fiscaux.

Ce qu’il faut retenir

Élément clé Détail pratique Montant moyen 150 € (jusqu’à 277 € selon les revenus) Début des envois 3 novembre 2025 Nombre de bénéficiaires 3,8 millions de foyers Conditions Revenu fiscal de référence < 11 000 €/UC Demande tardive possible Jusqu’au 28 février 2026 Guichet en ligne Ouvert depuis mi-octobre Source officielle www.economie.gouv.fr

Des difficultés encore bien présentes en 2025

Même si le chèque énergie soulage de nombreux foyers, il ne résout pas tout. Selon France Bleu, 28 % des foyers déclaraient encore des difficultés à payer leurs factures d’énergie en 2024, contre 18 % en 2020. Autant dire que le besoin d’aides reste criant. Cette année, le recensement des foyers éligibles s’est aussi complexifié : la disparition de la taxe d’habitation a obligé l’administration à croiser d’autres bases de données. Résultat : quelques oublis, mais également la mise en place d’un système de réclamations plus réactif. L’an dernier, 172 000 demandes avaient été enregistrées après distribution. En parallèle du chèque énergie, certaines astuces permettent de réduire sa consommation sans se priver de confort. Nous vous en parlions dans cet article de NeozOne. Et vous, avez-vous déjà reçu votre chèque énergie 2025 ou comptez-vous le réclamer avant le 28 février 2026 ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !