Adieu les asticots, je teste l’Ezywasher, une buse pour nettoyer la poubelle sans l’ouvrir

Souvenez-vous, dans cet article, Nathalie vous parlait de l’Ezywasher, une invention canadienne qui permet de nettoyer les poubelles sans les ouvrir ! L’inventeur, Pierre Pelletier, m’a proposé l’envoi d’un Ezywasher et j’ai évidemment accepté afin de vous donner mon sentiment sur cette invention qui m’évite l’odeur des poubelles lorsque je les nettoie après chaque ramassage ! Je vous rappelle que l’idée est simple : nettoyer ses poubelles sans les ouvrir ni les renverser, et surtout sans y passer des heures !

Autrement dit, tout ce que j’attendais sans le savoir. Pour ceux qui n’en peuvent plus des asticots, des mouches et des odeurs suspectes dès que le soleil tape, ce système ingénieux pourrait bien changer votre été. Et, en prime, il est compatible avec l’eau de pluie, ce qui en fait une invention aussi écologique que pratique. Et même si seules les collectivités sont obligées légalement d’entretenir les poubelles, ou les locaux, c’est fortement recommandé pour les particuliers. Voici mon test de l’Ezywasher.

Un bricolage très simple pour une efficacité redoutable

Quand j’ai ouvert le colis, j’ai découvert un embout en plastique à installer soi-même sur le flanc du conteneur. L’installation est franchement accessible : une scie-cloche, un petit trou à mi-hauteur, et hop, le tour est joué. D’un côté, vous connectez l’entrée au tuyau d’arrosage (récupérateur d’eau ou réseau classique). De l’autre, un diffuseur vient pulvériser l’eau à l’intérieur du bac, du bas vers le haut, façon jet en spirale.

Autrement dit : vous n’avez plus à soulever le couvercle (avec ses relents bien connus), ni à viser avec le jet d’eau comme un pompier du dimanche. En quelques minutes, le bac est rincé proprement. Et, si vous avez plusieurs bacs comme moi (compost, recyclage, ordures ménagères) cela devient vraiment un gain de temps.

Le lavage de poubelles, nouvelle discipline sportive ?

Bon, d’accord, j’exagère. Mais, ceux qui, comme moi, lavent leurs bacs plusieurs fois par semaine en été savent que ce n’est pas une mince affaire. Avec l’Ezywasher, on réduit l’exposition aux odeurs et aux nuisibles, et surtout, on évite de gaspiller de l’eau potable. Pour peu que votre récupérateur soit proche de vos poubelles ou accessibles, c’est même un système en quasi-autonomie !

Je pense aussi aux campings, aux écoles ou aux mairies rurales : là où les poubelles s’accumulent et où l’accès à l’eau est souvent limité. En équipant chaque bac de ce petit embout, le nettoyage devient plus rapide, plus propre et plus respectueux de l’environnement.

Ce qu’il faut retenir du test Ezywasher

Critère Appréciation personnelle Facilité d’installation 5 min et c’est réglé Efficacité du nettoyage Le fond est bien rincé Compatibilité récupérateur Oui, parfait pour l’eau de pluie Écologie Moins de gaspillage, moins de produits Utilisation pro/collectivité Très adapté, surtout en été

Et, côté durabilité ? Pas une goutte de plastique inutile !

Ce que j’ai apprécié aussi, c’est la simplicité du design : pas de pièce électronique, pas de composants fragiles, juste un mécanisme de diffusion bien pensé. Une fois l’eau coupée, on vide le bac, et on peut repartir sur une base propre. Fini les mouchoirs qui collent aux parois ou les larves façon film d’horreur. C’est propre, rapide, et franchement malin. Alors non, ce n’est pas une révolution technologique, mais parfois, ce sont les idées les plus simples qui font la plus grande différence au quotidien.

Et, ce petit geste d'entretien peut, à terme, faire gagner du temps et surtout éviter de gaspiller de l'eau inutilement. Plus d'infos sur le site officiel : ezywasher.com. Et vous, prêts à passer au lavage intelligent de vos poubelles avec l'Ezywasher, ou les asticots feront encore partie de votre quotidien cet été ? 😉