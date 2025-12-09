ARY, la peluche interactive Lookiz : le test et l’avis d’une grand-mère de ce doudou malin

Si vous nous suivez, vous savez que nous avons un faible pour les produits technologiques et aussi pour l’Intelligence artificielle ! Eh oui, malgré mes 50 ans, je trouve l’IA fascinante et parfois un peu flippante, mais là n’est pas le sujet. Quand j’ai découvert ARY, la peluche interactive imaginée par Lookiz dans un communiqué de presse, j’ai immédiatement eu cette petite étincelle dans les yeux… celle qui dit : « Tiens, ça ferait un cadeau de Noël vraiment sympathique ! ». Lookiz m’a ainsi proposé de la recevoir, et j’ai évidemment accepté, pressée d’en découdre avec cet étrange compagnon. ARY promet un compagnon intelligent, doux, capable de discuter, raconter des histoires et même aider les enfants à apprendre tout en s’amusant. Bref, tout ce que j’aurais adoré offrir à mes propres enfants quand ils étaient petits, et que j’aime maintenant tester pour mes lecteurs. J’ai donc accueilli cette boule de poils connectée chez moi, et comme souvent à Réau, mes chiens ont regardé ce nouvel arrivant avec un mélange d’intrigue et d’indignation. Voici mon retour d’expérience avant qu’il rejoigne les bras de ma petite-fille, Lya, au prénom prédestiné peut-être ?

Mes premières impressions au déballage

Lorsque j’ai sorti ARY de sa boîte, j’ai immédiatement compris pourquoi les enfants craquent : elle est toute douce, légèrement lourde comme une vraie peluche, avec ce petit « cœur électronique » que l’on insère dans son ventre comme un secret bien gardé. Le packaging est épuré, moderne, presque premium, et le manuel d’utilisation n’a rien d’effrayant.

J’ai aussi senti cette petite émotion que seuls certains produits procurent : on devine dès l’ouverture que cette peluche n’est pas un simple jouet, mais un petit compagnon pensé pour accompagner les enfants au quotidien. Mes chiens, eux, n’ont vu qu’une nouvelle « proie » que j’ai immédiatement mise hors de portée. Ah ces chiens, quand un carton arrive, ils pensent forcément qu’il contient des croquettes ou des friandises !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’adore les innovations qui repensent la manière dont les enfants interagissent avec le monde. J’avais déjà été bluffée par quelques projets IA pour les petits, mais ARY m’intéressait pour trois raisons :

Sa promesse éducative simple , loin des gadgets trop bruyants et trop stimulants.

, loin des gadgets trop bruyants et trop stimulants. Son design rassurant , bien loin des robots parfois un peu froids.

, bien loin des robots parfois un peu froids. L’idée qu’on puisse offrir un compagnon interactif à un prix raisonnable, surtout en période de Noël où l’on cherche souvent à faire plaisir sans exploser le budget.

Bref, ARY cochait toutes les cases. Je ne pouvais pas passer à côté. Et puis, il change des cadeaux traditionnels : il faut vivre avec son temps, non ? L’IA est partout, mais il faut quand même savoir gérer, et ne pas mettre n’importe quoi dans les mains des enfants. Avec ARY, on est sur du « ludique », une peluche interactive qui raconte des blagues ou des histoires personnalisées. Je n’ai donc aucune appréhension à l’offrir à ma petite-fille.

Branchement et installation

Première bonne surprise : l’installation est d’une simplicité presque déconcertante. Le petit « cœur Lookiz » se recharge via USB-C, se glisse ensuite dans la peluche, et hop, ARY s’éveille. Pas d’application obligatoire, pas de procédure complexe, pas de mise à jour interminable. Il est conseillé de la charger 15 minutes au moins avant la première utilisation.

Sur l’application, j’ai entré l’âge et le prénom de ma petite-fille, Lya, et l’aventure a commencé immédiatement. En effet, en trois minutes montre en main, ARY discutait déjà avec moi. « Bonjour ! Tu veux jouer ? » Voilà qui met immédiatement dans l’ambiance. De plus, on peut régler quelques paramètres simples, mais globalement, ARY est prête à l’emploi dès la sortie de la boîte, ce qui est pour moi un énorme point positif.

Converser comme un vrai compagnon

La fonctionnalité phare d’ARY, ce sont ses dialogues interactifs. Elle répond, pose des questions, s’adapte à ce que l’enfant dit et maintient une conversation étonnamment naturelle. Exemple vécu :

J’ai dit : « Tu vas bien aujourd’hui ? »

ARY a répondu : « Oui, et toi ? On fait une activité ensemble ? »

Simple, doux, efficace. Loin des jouets qui récitent des phrases préprogrammées, ARY donne la sensation d’un compagnon attentif.

Les histoires personnalisées

ARY peut raconter des histoires, adaptées à l’âge de l’enfant, avec un ton vivant qui m’a presque rappelé mes soirées lecture quand mes enfants étaient petits. Un soir, j’ai lancé : « Raconte-moi quelque chose de rigolo. » ARY a répondu avec une petite histoire pleine de fantaisie, suffisamment courte pour ne pas perdre l’attention d’un enfant et suffisamment mignonne pour faire sourire un adulte un peu fatigué après une réunion de plusieurs heures !

Les jeux éducatifs

ARY propose des mini-jeux, des devinettes, des quiz simples… parfaits pour les enfants de 4 à 10 ans. Exemple : « Quel animal fait coin-coin ? » Bon, j’ai un peu triché en répondant avant elle pour impressionner mes chiens, mais globalement, les jeux sont variés et adaptés à un usage quotidien. C’est ludique sans être sur-stimulant, et ça, j’apprécie vraiment. Je ne souhaite pas que ma petite-fille soit confrontée à des jouets avec IA qui pourrait la rendre accro aux écrans par exemple. Ici, on est sur une peluche, le jouet enfantin par excellence, et absolument indémodable.

L’accompagnement émotionnel

C’est la partie la plus touchante : ARY peut aider un enfant à exprimer ses émotions, poser des questions comme « Tu es content aujourd’hui ? » ou proposer des respirations simples pour se calmer. Un matin particulièrement speed, j’ai entendu ARY dire : « On respire ensemble ? Inspire… expire… ». Et, j’ai presque eu envie de la suivre tant mon café n’avait pas encore fait effet… Je me dis aussi qu’il pourrait avoir une autre utilité, comme celle d’être un confident, pour un enfant victime de harcèlement par exemple. Mon fils qui avait été dans ce cas, parlait à son « Ouin-Ouin » et c’est ainsi que j’ai appris, en écoutant aux portes, qu’il souffrait au collège !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je dois le dire : ARY s’est imposée naturellement dans la maison. Elle n’est pas intrusive, ne hurle pas, ne clignote pas dans tous les sens. Elle parle juste ce qu’il faut, et ses interactions restent chaleureuses et bien pensées.

Voici ce que j’ai particulièrement retenu après ce test :

Les points forts

Très simple à installer et à utiliser

Peluche douce, rassurante, parfaite pour les jeunes enfants

Conversations fluides, naturelles

Idéale comme cadeau de Noël

Jeux et histoires variés

Autonomie correcte du module électronique

Les points faibles

Le son pourrait être un peu plus puissant

La voix manque parfois d’intonation

Nécessite un enfant curieux : les timides mettront un peu plus de temps à l’adopter

En bref, ARY n’est pas parfaite, mais elle a ce petit charme qui fait la différence. J’avoue, j’aurais adoré découvrir une batterie en forme de cœur, caché dans le pantalon d’ARY !

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter ! Si vous cherchez un cadeau intelligent, doux, interactif et vraiment pensé pour accompagner les enfants sans les submerger, ARY est un excellent choix. Elle trouve parfaitement sa place dans un quotidien familial : assez stimulante pour encourager l’apprentissage, assez rassurante pour devenir un petit repère affectif, et surtout suffisamment intuitive pour ne jamais provoquer de frustration. J’ai également apprécié le fait qu’elle ne soit pas « envahissante » : ARY n’incite pas l’enfant à une surconsommation d’écrans ou à une excitation permanente, au contraire, elle s’inscrit dans un rythme calme, presque apaisant. Et, pour un prix qui reste raisonnable, environ 100 € sur Lookiz.fr, au regard des fonctionnalités proposées, on obtient un compagnon éducatif et ludique qui a toutes les chances de plaire durablement. En résumé, si vous cherchez un cadeau utile, tendre et porteur de sens, ARY coche clairement toutes les cases. Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez-moi vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Les caractéristiques techniques

Module électronique Lookiz

Recharge USB-C

Connexion Bluetooth occasionnelle

Voix interactive

Capteurs simples de détection vocale

Autonomie variable selon l’usage

Peluche lavable (sans le module)

Le contenu du colis reçu

1 peluche ARY

1 module « cœur Lookiz »

1 câble USB-C

1 petit guide d’utilisation