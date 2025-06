Je teste l’aspirateur laveur Eufy E28 Omni avec station de nettoyage pour les tapis, mes sols le remercient !

Depuis quelques années, j’ai vu passer pas mal de robots aspirateurs entre mes meubles. Certains bruyants comme un avion de chasse, d’autres loin d’être intelligents à se cogner contre le moindre obstacle et à m’annoncer « blocage » toutes les trois minutes ! Alors lorsque la marque Eufy m’a proposé son tout nouveau modèle baptisé Eufy E28 Omni, j’étais plutôt sceptique ! En regardant la fiche technique, il promet monts et merveilles : carrelages étincelants et même une fonction shampooineuse pour tapis ! Vendu au prix de 999 €* sur Amazon ou sur le site eufy.com, un prix relativement élevé, j’ai accepté le test, pour savoir ce qu’il avait réellement dans les brosses ! Eh oui, car sa fiche produit donne le tournis : aspiration de 20 000 Pa, station tout-en-un, nettoyeur portable, système HydroJet, brosses DuoSpiral, bras CornerRover, autovidage, autoremplissage, air chaud, caméra RVB, navigation LiDAR… Bref, le couteau suisse du ménage. J’ai testé ce monstre pendant trois semaines et il nettoie mes sols deux fois par jour depuis ! Voici mon verdict, sans filtre ni poussière.

Mes premières impressions au déballage

À la réception, j’ai immédiatement compris qu’on n’était pas sur un petit modèle compact. Le colis est massif, très lourd, presque impressionnant. Mais, à l’intérieur, tout est bien calé, bien organisé, avec un design globalement sobre et moderne. Le robot lui-même a une allure assez premium, avec sa finition noire et brillante, ses capteurs bien intégrés, et ses détails rouges sur les brosses.

La station d’accueil est gigantesque (il faut lui trouver un vrai coin), mais elle donne immédiatement un sentiment de fiabilité. En bonus : le nettoyeur portable intégré dans la station… et ça, c’est nouveau. Bon, je dois reconnaître, qu’il est quand même hyper lourd, notamment la station de lavage pour les tapis, mais je vous en reparlerai.

Branchement et installation

L’installation est un jeu d’enfant. On place la station sur un sol dur et stable, on branche, et l’application Eufy Clean fait le reste. Après connexion au Wi-Fi (2,4 GHz uniquement), le robot se synchronise, commence une cartographie rapide de la maison avec son LiDAR et sa caméra, et hop, prêt à bosser. Petit plus : le choix de la langue, en français donc, mais tout est très clair, et chaque élément est bien expliqué à l’écran. On peut même personnaliser les zones, choisir des routines, interdire des pièces… Rien à redire, c’est fluide.

L’aspiration Turbo de 20 000 Pa

Je ne vais pas vous faire l’éloge du Pa comme une pub de centrale nucléaire, mais 20 000 Pa, c’est énorme. Ainsi, je l’ai testé sur un tapis épais du salon, recouvert (volontairement, je précise) de poils de chien et de miettes de pain. Résultat ? Le tapis paraissait shampouiné, et même les poils incrustés ont disparu. Néanmoins, il faut frotter un peu, et en fonction de l’état du tapis, il faudra passer plusieurs fois. Ce qui m’a bluffé, c’est que le robot ajuste automatiquement sa puissance : il détecte les tapis, déclenche le mode turbo, puis revient à une aspiration standard une fois sur le carrelage.

Il ne fait pas de bruit d’avion à réaction, même en pleine puissance sauf lors du vidage automatique et du nettoyage des lingettes. Et surtout, il ne vide pas sa batterie en 10 minutes, contrairement à d’autres modèles que j’ai pu tester. Même sur les surfaces épaisses, il parvient à décrocher les saletés sans devoir insister ni repasser dix fois. Chaque jour, il aspire et lave pendant 45 minutes, sans retour à la base !

Le système de lavage HydroJet

Alors là, on entre dans la science-fiction. Le système HydroJet lave avec deux patins rotatifs à 180 tours par minute, en les rinçant en temps réel avec de l’eau propre. Fini la serpillère à l’ancienne avec une lingette qui étale la crasse et parfume votre sol à la poussière chaude. J’ai lancé le E28 dans la cuisine après une session de lasagnes maison ! Traces de sauce, miettes, projections… Tout a disparu sans une seule intervention manuelle. Ce qui est vraiment malin, c’est que le robot n’utilise jamais deux fois la même eau : un réservoir pour l’eau propre, un autre pour l’eau sale.

À la fin du cycle, j’ai jeté un œil dans le bac usé… et j’ai compris à quel point mes sols n’étaient pas si propres avant. Le lavage est homogène, même le long des plinthes. Et bonus : les patins sont séchés à l’air chaud dans la station, ce qui évite les mauvaises odeurs. Du vrai ménage moderne, sans se mouiller les mains. Le bac à eau sale dispose d’une contenance pour plusieurs lavages. Cependant, je préfère le vider à chaque nettoyage, car en laissant l’eau sale stagner, l’odeur n’est pas des plus agréables !

Le bras CornerRover

Les coins, le cauchemar des robots aspirateurs. Mais le E28 Omni d’Eufy a une petite astuce mécanique géniale : un bras latéral motorisé qui se déploie dans les angles. Je l’ai observé s’approcher lentement du pied de chaise, puis le bras est sorti pour nettoyer au ras, avant de se rétracter. Un réel coup de pinceau robotisé, précis et élégant. J’ai testé ce bras dans des endroits peu accessibles, comme derrière les pots de fleurs, ou le long des plinthes du couloir.

Il réussit là où la plupart des robots abandonnent. Même les miettes tapies dans les rainures du parquet n’y ont pas résisté. Ainsi, on sent que le système a été pensé pour aller au-delà du simple nettoyage en ligne droite. Une petite prouesse technique qui fait toute la différence quand on aime la propreté jusque dans les coins.

Le nettoyeur portable intégré

C’est le petit bonus que je n’attendais pas, et qui m’a scotché. Dans la station, se cache un mini aspirateur à main, avec un embout fin et une puissance surprenante. Je l’ai utilisé pour nettoyer mes escaliers en moquette, puis les coussins du canapé. Résultat ? Taches éliminées, miettes avalées, et en bonus : pas besoin de sortir l’aspirateur traîneau. J’ai aussi essayé de l’utiliser pour dépoussiérer l’intérieur de ma voiture, et franchement, il rivalise avec les aspirateurs station de lavage.

Il tient bien en main, mais personnellement, je le trouve un peu trop lourd. En revanche, il se recharge automatiquement quand on le replace dans la station et c’est plutôt malin. Il est même livré avec plusieurs embouts interchangeables, ce qui le rend encore plus polyvalent. C’est le genre de détail qu’on n’attend pas dans un robot aspirateur, mais qui devient vite un indispensable au quotidien.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois bonnes semaines à observer ce Eufy E28 Omni faire sa vie chez moi, je dois dire qu’il a réussi un petit exploit : me faire oublier que le ménage existait. Il passe quand je travaille, lave pendant que je bois mon café, et vide ses réservoirs sans que j’aie à lever le petit doigt. En revanche, lorsque le vidage se fait quand je suis en ligne, c’est un peu compliqué !

C’est bien plus qu’un gadget : c’est un assistant discret et redoutablement efficace. La qualité de fabrication, la précision de navigation et les vraies innovations embarquées en font un investissement rentable si, comme moi, vous préférez vivre dans une maison propre sans y consacrer vos week-ends.

Les points forts :

Une vraie polyvalence : il aspire, lave, rince, sèche, vide, se remplit… et recommence

L’aspiration 20 000 Pa : redoutable sur moquettes et tapis

Le nettoyage intelligent et autonome avec HydroJet

Le nettoyeur portable très pratique au quotidien

Silencieux et extrêmement précis dans ses déplacements

Les points faibles :

La station prend de la place (et visuellement, on ne l’oublie pas)

Un prix élevé

Le nettoyeur portable ne fonctionne que sur batterie, sans câble pour booster la puissance

Pas encore compatible HomeKit (mais OK avec Alexa)

Vidage et nettoyage bruyants

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, et sans hésiter, je ne saurai réellement plus m’en passer 😊 ! Si vous cherchez un robot haut de gamme vraiment tout-en-un, et que vous avez un peu de place pour accueillir la station, le Eufy Omni E28 est clairement l’un des meilleurs choix du moment.

Il économise un temps fou, effectue le travail à fond, et rend le ménage presque fun. Je suis fascinée par cet aspirateur qui tourne autour des pieds, et reviens pile là où il s’est arrêté ! L’IA dans un aspirateur, c’est réellement un truc de dingue. Je vous rappelle son prix : 999 €* sur Amazon ou sur le site eufy.com.

eufy Robot aspirateur Omni E28, Nettoyeur en Profondeur Portable, système HydroJet, Aspiration Turbo de 20 000 Pa, brosses démêlantes DuoSpiral, Bras CornerRover, Station Tout-en-Un Nettoyeur en profondeur portable FlexiOne:Le premier nettoyeur en profondeur portable au monde, intégré à la station Omni, pour éliminer toutes les taches sur les tapis, escaliers et autres... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 20 000 Pa

Navigation : LiDAR + caméra RVB

Système de lavage : HydroJet à 180 tr/min

Patins rotatifs : double raclette autonettoyante

Réservoirs robot : 2,5 L (eau propre) / 1,8 L (eau usée)

Capacité du bac à poussière : 3 L

Nettoyeur portable FlexiOne intégré à la station

Contrôle : application Eufy Clean, Wi-Fi, Bluetooth

Compatibilité : Alexa

Station tout-en-un : autovidage, autonettoyage, séchage air chaud, autoremplissage

Le contenu du colis reçu

1 robot aspirateur Eufy Omni E28

1 station tout-en-un avec nettoyeur portable

2 patins rotatifs

1 solution détergente

1 filtre HEPA de rechange

1 set de gants pour l’entretien

1 manuel multilingue clair et illustré

1 câble d’alimentation

1 sac pour déchets usagés

En résumé ? J’étais curieuse, je suis conquise. Et, je n’ai même pas eu à sortir la serpillière depuis trois semaines. Pas mal, non ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Le prix a été relevé le 22 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par les sites vendeurs.

Aspirateur laveur Eufy E28 Omni Design Aspiration Lavage humide Fonctionnalités Installation / Prise en main Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Un lavage très efficace sans traces Le Eufy E28 Omni est un robot aspirateur haut de gamme qui aspire, lave, sèche et se vide tout seul, avec en prime un mini-aspirateur portable intégré. User Rating: Be the first one !