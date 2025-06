Chaise de bureau ergonomique : hommes et femmes doivent-ils vraiment choisir différemment ?

Travailler de chez soi, c’est sympa. Travailler avec sa fille dans le même bureau, c’est… intense. Depuis quelques mois, on partage un espace commun pour nos projets pros. Mais, il fallait bien se rendre à l’évidence : les vieilles chaises IKEA branlantes qu’on traînait n’étaient plus à la hauteur. Moi, j’en avais plein le dos (au sens propre), et elle, elle passait son temps à se plaindre que ses pieds ne touchaient pas le sol. Je ne vais pas vous faire de dessin, travailler assis plusieurs heures par jour, que ce soit au bureau ou en télétravail, met à rude épreuve notre dos, nos épaules et nos cervicales. La chaise ergonomique devient alors un équipement indispensable. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’existe pas de modèle « universel ». Le choix d’un bon siège dépend notamment de la morphologie… et parfois du « genre » de l’utilisateur. Explications

Pourquoi le genre et la morphologie comptent

Si le design des chaises ergonomiques tend vers l’unisexe, des différences physiologiques entre hommes et femmes peuvent influencer le confort ressenti. Les femmes ont en moyenne un bassin plus large, des jambes plus courtes et des épaules moins larges que les hommes. Ces éléments affectent la posture assise et la manière dont le corps interagit avec le siège. Par exemple, un dossier trop haut ou trop rigide peut ne pas épouser correctement la courbure du dos féminin. De même, une assise trop profonde peut gêner une personne de petite taille en l’obligeant à décoller les pieds du sol — une situation loin d’être ergonomique.

Quels critères privilégier pour les femmes ?

Pour un confort optimal, les utilisatrices devraient privilégier les chaises avec :

Assise réglable en profondeur : permet d’éviter que l’arrière des genoux ne soit comprimé, tout en maintenant un bon soutien des cuisses.

Hauteur d’assise ajustable : indispensable pour que les pieds reposent à plat au sol.

Soutien lombaire réglable : un bon appui dans le bas du dos prévient douleurs et tensions.

Accoudoirs fins et réglables en hauteur/largeur : mieux adaptés aux morphologies plus menues.

Certaines marques comme Musso proposent des modèles pensés pour les utilisateurs de petite taille ou avec des réglages plus fins, souvent plus adaptés aux femmes.

Et pour les hommes alors ?

Les utilisateurs masculins doivent également veiller à l’ajustement de leur siège :

Dossier haut et incurvé : pour épouser la courbe naturelle du dos, souvent plus marquée chez les hommes.

Assise large et profonde : adaptée aux gabarits plus imposants.

Accoudoirs solides : particulièrement importants si l’utilisateur a l’habitude de s’y appuyer fortement.

Système de bascule synchronisée : permet d’accompagner les mouvements du corps, notamment chez ceux qui changent souvent de posture.

Un choix au cas par cas, au-delà du genre

Si certaines tendances morphologiques existent, il est essentiel de ne pas se limiter à une approche binaire. Une femme grande aura des besoins similaires à ceux d’un homme de même taille. L’important est de pouvoir tester et ajuster la chaise à ses mensurations : taille, poids, largeur des hanches, longueur des jambes, etc. Ce sont ces ajustements qui garantissent un soutien adapté à chacun. Et bien sûr, n’oublions pas que la meilleure chaise reste celle qui s’adapte à vous, pas l’inverse. Alors, lorsque Musso m’a proposé de tester, non pas une mais deux chaises de bureau adaptées à nos « genres », nous avons immédiatement accepté ! Nous avons donc testé deux modèles Musso, pensés pour nos morphologies respectives : la X700 GlideTrack, une chaise haut de gamme pour les hommes, et la E80 Muse, spécialement conçue pour les femmes. Voici notre verdict après quelques semaines de tests intensifs. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Les deux colis sont arrivés en même temps, bien emballés, avec une notice lisible et un carton solide. La première chose qui saute aux yeux, c’est la qualité des matériaux. Le piétement est en métal lourd, le revêtement en maille tissée est élégant, les accoudoirs sont larges et bien finis. Pas d’odeur chimique désagréable, pas de pièce en plastique douteux. On sent que Musso ne rigole pas avec la qualité. La E80 est un peu plus légère, plus « fine » visuellement. La X700, elle, impose un certain respect dès qu’on la pose au sol. On dirait presque un siège de gaming de luxe, mais en version sobre et professionnelle.

Installation rapide et sans prise de tête

J’ai monté les deux chaises en moins de 15 minutes chacune, avec un peu d’aide de ma fille (et d’une visseuse électrique) pour tenir le dossier pendant que je le fixais. Les outils sont fournis, tout est numéroté, rien ne coince. C’est rare, mais là, aucun juron n’a été prononcé durant l’assemblage, preuve ultime de la clarté du montage. Petit plus appréciable : les vérins sont certifiés SGS classe 4, gage de sécurité et de longévité. Et, la stabilité globale, une fois montées, est vraiment top. Aucune sensation de jeu ou de basculement, même quand je me penche en arrière pour une petite pause-café.

La Musso X700 GlideTrack, pensée pour mon dos de quinqua !

La Musso X700 GlideTrack est affichée à 469,50 €* au lieu de 722,99 €. Clairement, c’est un investissement. Mais, quand on passe 7 à 10 heures par jour assis, c’est presque de la prévention santé. La Musso X700 GlideTrack mise tout sur l’ergonomie dynamique. Son système GlideTrack suit les mouvements du dos en temps réel : même quand je m’incline pour faire une pause ou que je bouge sur mon siège, le dossier reste en contact permanent avec mes lombaires. C’est à la fois surprenant et ultra-confortable.

Les accoudoirs cinématiques 360°, eux, s’adaptent parfaitement à mes postures : que je sois concentré sur le clavier, en train de pianoter sur une tablette ou simplement affalé au téléphone, je trouve toujours le bon appui. Et, pour les moments de détente, le repose-pied rétractable est véritable atout confort. Une simple pression, il sort en douceur, et me voilà en mode sieste. Côté personnalisation, tout y est : hauteur, inclinaison, profondeur d’assise, tension… Chaque réglage se fait intuitivement pour un ajustement sur mesure.

Quelques caractéristiques techniques

Côté chiffres, le X700 tient la route : poids maximal supporté de 150 kg, assise réglable sur 10 cm de hauteur, inclinaison fluide avec verrouillage multiposition pour adapter l’angle à toutes les situations. Le revêtement en maille respirante couplé à une mousse haute densité assure un confort prolongé sans échauffement ni tassement. Bref, tout est pensé pour un usage intensif et durable, avec des matériaux qui respirent le sérieux.

Points forts

Soutien lombaire intelligent et constant

Design sobre mais pro

Le confort en mode détente est royal

La stabilité générale

Points faibles

L’assise peut sembler un peu ferme au début

Le prix reste un frein si on a un petit budget

Mon verdict

Depuis que je l’utilise, mes douleurs de bas du dos ont nettement diminué, et je me surprends à rester concentré plus longtemps sans me tortiller dans tous les sens. C’est clairement une chaise pensée pour les travailleurs exigeants…

Second test : la Musso E80 Muse, la préférée de ma fille

La Musso E80 Muse est proposée à 389,50 € au lieu de 599,99 €. Elle se veut une réponse aux désagréments rencontrés par beaucoup de femmes avec les chaises standards : hauteur trop importante, coussins trop durs, accoudoirs mal placés… On va voir ce qu’en dit ma fille. La Musso E80 Muse a clairement été pensée pour les utilisateurs de plus petite taille, avec une hauteur d’assise minimale de 42 cm, idéale pour garder les pieds bien à plat. C’est un détail essentiel, surtout quand on passe des heures devant un écran.

Le soutien lombaire ErgoHug, souple et ajustable, épouse naturellement la courbe du dos pour éviter les tensions. Ma fille a immédiatement remarqué cette sensation d’« étreinte du bas du dos » qu’elle n’avait jamais connue avec ses anciennes chaises. Le coussin d’assise en mousse CozyCloud apporte quant à lui un confort moelleux très appréciable, sans jamais donner l’impression de s’enfoncer. Et, petit bonus malin : les accoudoirs relevables, parfaits pour libérer de l’espace.

Ses principales caractéristiques techniques

Cette chaise peut accueillir jusqu’à 150 kg, ce qui la rend aussi solide que rassurante. Son appui-tête est réglable dans toutes les directions (haut, bas, avant, arrière), et le dossier peut s’incliner ou se verrouiller selon les besoins, pour alterner facilement entre travail et détente. Le tout est habillé d’un revêtement en maille respirante, associé à une mousse haute résilience qui garantit un bon maintien même après plusieurs heures d’utilisation. En résumé, tout est calibré pour un confort quotidien et une ergonomie parfaitement adaptée aux morphologies plus fines.

Points forts

Idéale pour les petites morphologies

Accoudoirs relevables pratiques

Design féminin mais sobre

Dossier très confortable même en position inclinée

Points faibles

Pas de repose-pieds intégré comme sur la X700

Moins adaptée aux grandes tailles

Son verdict (rapporté)

« Franchement, j’ai eu l’impression d’être enfin assise à la bonne hauteur, sans me sentir engoncée. Et, ce dossier… c’est comme un câlin lombaire. Je ne changerais pour rien au monde. » Je n’ai rien à ajouter à son verdict 😊 !

Recommanderais-je les deux produits testés ?

Oui, et sans hésitation. Ces deux modèles de chaises Musso répondent à deux besoins bien distincts, mais avec le même sérieux dans la conception. La X700 est une chaise de pilote longue distance : elle s’adresse à ceux qui travaillent intensément et ont besoin d’un maintien absolu. La E80, elle, vise juste : elle pense aux détails qui changent tout pour les utilisatrices. Nous travaillons plus confortablement, sans douleurs, et avec chacun une assise adaptée à notre morphologie. En plus, ces deux modèles sont élégants et s’intègrent parfaitement dans un bureau partagé. Pas de couleurs criardes, ni de style « gamer fluo » : c’est du sérieux, mais avec du style.

Ce qu’il faut retenir avant de choisir votre chaise Musso

Le modèle X700 GlideTrack est pensé pour les longues sessions de travail, avec un soutien dynamique et un repose-pied intégré.

Le modèle E80 Muse est conçu pour les femmes, avec une assise plus basse, un soutien lombaire souple, et des réglages précis.

Les deux chaises proposent un excellent niveau de finition et sont pensées pour durer.

Montage simple, confort immédiat, et soulagement pour le dos.

Le mot de la fin

Deux chaises, deux morphologies, mais un seul objectif : être bien assis, longtemps. Mission accomplie pour Musso, que ce soit en X700 ou en E80. Alors, à votre avis, quelle chaise conviendrait le mieux à votre dos (ou à celui de votre fille) ?

